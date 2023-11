Concursos 2024: confira editais previstos para o estado do RIO DE JANEIRO

Oportunidades no estado do Rio de Janeiro contemplam diferentes órgãos, cargos e escolaridades, indo de promotores de justiça a policiais.

O ano de 2024 ainda nem começou, mas quem deseja uma carreira no serviço público já deve estar de olho nas oportunidades que estão por vir.

E não são poucas. Somente no estado do Rio de Janeiro estão previstas a criação de 1.875 vagas em diferentes cargos e níveis de escolaridade com salários que podem chegar a R$ 33.924,92.

No entanto, o número de vagas pode aumentar ainda mais, já que muitos concursos ainda não definiram o quantitativo de vagas.

Confira os editais previstos a seguir:

Concursos Rio de Janeiro 2024

Concurso CGE RJ

A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro já está com contrato assinado com a banca organizadora. Isso torna o edital possível de ser publicado a qualquer momento, podendo até mesmo ser divulgado ainda em 2023.

Cargo: Auditor do Estado

Auditor do Estado Vagas : 110, sendo dez imediatas e 100 para formação de cadastro reserva

: 110, sendo dez imediatas e 100 para formação de cadastro reserva Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salários : R$7.779,29

: R$7.779,29 Banca: Cebraspe



Você também pode gostar:

Concurso TCE RJ

Outro concurso muito aguardado para o próximo ano é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O certame já está autorizado e encontra-se, atualmente, em fase de estudos e elaboração. A banca ainda não foi contratada.

Cargo : Auditor de Controle Externo

: Auditor de Controle Externo Vagas : 40

: 40 Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salário: Não revelado

Concurso MP RJ

Com salários que passam dos R$ 30 mil, o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro irá realizar seleção em breve para o cargo de promotor.

O regulamento para o certame já foi aprovado pelo Conselho do órgão.

Cargo : Promotor

: Promotor Vagas : A definir

: A definir Escolaridade : Nível superior em Direito

: Nível superior em Direito Salário: R$ 33.924,92

Concurso TCM RJ

O novo concurso para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro já está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o próximo ano. Com isso, a expectativa para o edital é grande.

Cargos : A definir

: A definir Vagas : A definir

: A definir Escolaridade : A definir

: A definir Salário: até R$13.407,99

Concurso Cefet RJ

Também está previsto para o próximo ano o concurso do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro.

O edital já está no orçamento e, segundo a instituição, está em fase planejamento.

Cargos : Técnico-Administrativos

: Técnico-Administrativos Vagas : A definir

: A definir Escolaridade : Níveis médio e superior

: Níveis médio e superior Salários: Iniciais de R$3.325,19

Concurso Docas RJ

A Docas, empresa de administração de portos, anunciou que um novo concurso seria realizado em 2023. No entanto, até o momento a promessa não foi cumprida e, possivelmente, o edital será lançado somente em 2024.

Cargos : Não revelados

: Não revelados Vagas : Não reveladas

: Não reveladas Escolaridade : Não revelados

: Não revelados Salários: Não revelado

Concurso Bombeiros RJ Oficial

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está com edital prestes a sair do forno. A banca já foi definida, assim como a comissão de acompanhamento do concurso.

Cargo : Oficial

: Oficial Vagas : 50

: 50 Escolaridade : Nível médio

: Nível médio Salário : R$9.413,37

: R$9.413,37 Banca: FGV

Concurso CBMERJ SMTV

Muito em breve um novo concurso para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro deve ser divulgado, só que desta vez trata-se de um edital para o Serviço Militar Voluntário (SMTV).

O certame já foi autorizado.

Cargos : A definir

: A definir Vagas : 1.500

: 1.500 Escolaridade : Níveis médio, técnico e superior

: Níveis médio, técnico e superior Salários: A definir

Concurso PMERJ Oficial

Outro concurso policial muito aguardado é o da PMERJ para o posto de oficiais. O concurso já está autorizado, restando apenas o edital ser publicado.

Cargos : Oficial

: Oficial Vagas : 100

: 100 Escolaridade : Nível superior em Direito

: Nível superior em Direito Salários: A definir

Concurso Seeduc RJ

Professores também terão oportunidades em 2024. O processo de seleção já está em fase de estudo e deve ser realizado em até 90 dias, ou seja, ainda no primeiro trimestre do próximo ano.

Cargos : Professor

: Professor Vagas : A definir

: A definir Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salários: A definir

Concurso Sefaz RJ

O ano de 2024 também terá concurso para a área fiscal no Rio de Janeiro. Isso porque o concurso para a Sefaz está previsto no orçamento do próximo ano.

Cargos : Auditor Fiscal, Analista de Fazenda e Agente de Fazenda

: Auditor Fiscal, Analista de Fazenda e Agente de Fazenda Vagas : 50

: 50 Escolaridade : Níveis médio e superior

: Níveis médio e superior Salários: Acima de R$13 mil

Concurso Agetransp

A Agetransp, sigla para Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, prevê a realização de um concurso para níveis médio e superior em 2024.

O edital já foi autorizado e a escolha da banca está em andamento.

Cargos : Assistente Técnico de Regulação, Analista Técnico e Especialista Técnico

: Assistente Técnico de Regulação, Analista Técnico e Especialista Técnico Vagas : 25

: 25 Escolaridade : Níveis médio e superior

: Níveis médio e superior Salários: R$2.160; R$4.530 ou R$5.670