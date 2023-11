Concursos 2024: Veja os principais editais para o Corpo de Bombeiros

Os concursos 2024 ofertam vagas para todo o país

Os concursos 2024 para o Corpo de Bombeiros estão em alta para o próximo ano. Portanto, veja a seguir todas as oportunidades.

É importante destacar que os salários e benefícios são atrativos.

Oportunidades nos Concursos do Corpo de Bombeiros em 2024

Se o seu sonho é ser parte do Corpo de Bombeiros, 2024 reserva oportunidades incríveis. Confira os detalhes dos concursos 2024

Corpo de Bombeiros do Maranhão

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, anunciou com entusiasmo o novo edital para o Corpo de Bombeiros do estado. A expectativa é de mil vagas, oferecendo uma chance única para quem aspira a carreira. O salário inicial para um Soldado é de R$ 4.877,32, tornando o serviço público ainda mais atrativo. Saiba mais sobre os concursos 2024.

Bombeiros do Distrito Federal

A comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Coronel Mônica Miranda, anunciou um novo concurso com 373 vagas para o ano de 2024, com a entrada dos aprovados prevista para 2025. A mudança de planos gerou atenção, mas o deputado Roosevelt Vilela está empenhado em garantir que o certame ocorra como planejado, inclusive propondo emendas ao orçamento do Governo Federal.



Concursos 2024

Em Pernambuco, o governo estadual deu o sinal verde para um novo edital com 400 vagas para Praças. Aguardado desde 2022, esse certame é a oportunidade que muitos esperavam para ingressar na carreira de bombeiro. O último edital, em 2017, ofereceu um salário inicial de R$ 2.319,88. Veja mais sobre os concursos 2024.

Idade Máxima nos concursos 2024

Assim como nos concursos da Polícia Militar, a idade máxima nos concursos do Corpo de Bombeiros é um detalhe crucial a ser considerado. Para os editais listados acima, o limite é estabelecido em 28 anos. Portanto, fique atento a esse requisito para garantir que está dentro das condições estipuladas por cada corporação.

Prepare-se para alcançar novas alturas e servir à comunidade como parte do Corpo de Bombeiros. Seu futuro está mais próximo do que você imagina!

