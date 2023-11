Concursos abertos: veja lista de editais que estão recebendo inscrições; quase 7.000 vagas com salários até R$ 33.924,93

Concursos com prazo de inscrições aberto tem vagas para diversos estados, em carreiras que podem oferecer salários que passam dos R$ 30 mil.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o Brasil possui atualmente mais de 8 milhões de desempregados.

E se você faz parte dessa lista (ou não deseja fazer), pode começar a se preparar para um dos editais de concursos com prazo de inscrições aberto.

São dezenas de vagas em diferentes regiões com salários atrativos e carreiras estáveis e promissoras em diversas áreas e níveis de escolaridade.

Confira todas as oportunidades a seguir:

Concurso Ministério do Meio Ambiente

O Ministério do Meio Ambiente oferece vagas para analistas, mas o prazo de inscrições encerra nesta quarta-feira, 22 de novembro.

Vagas: 100

Cargos: Analista Ambiental

Salários: R$ 9.475,72

Escolaridade: Superior completo

Banca: Cebraspe

Inscrições até: 22 de novembro

Tribunal de Justiça de São Paulo



27 vagas estão abertas no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. As oportunidades são destinadas aos cargos de assistente social e psicólogo.

Vagas: 27

Cargos: Assistente Social Judiciário e Psicólogo

Salários: R$ 8.712,45

Escolaridade: Superior completo

Banca: Vunesp

Inscrições até: 07 de dezembro

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Outra ótima oportunidade é a do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O órgão prevê a seleção de profissionais em diferentes especialidades, mas apenas para o estado de São Paulo e Mato Grosso.

Vagas: 93

Cargos: Tecnologista e Pesquisador

Salários: R$ 5.211,48 a R$ 12.634,13

Escolaridade: Superior completo

Banca: FGV

Inscrições até: 04 de dezembro

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo

Para a área da saúde, a oportunidade é para a Secretaria de Saúde de São Paulo. São quase 200 vagas para diversas especialidades.

Vagas: 198

Cargos: Diversos

Salários: R$ 1.595,55 a R$ 3.489,75

Escolaridade: Superior completo

Banca: Legalle

Inscrições até: 06 de dezembro

CGE RJ

A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro recebe até o dia 07 de dezembro as inscrições para o cargo de Auditor.

Vagas: 10

Cargo: Auditor

Salários: R$ 11.221,66

Escolaridade: Superior completo

Banca: Vunesp

Inscrições até: 07 de dezembro

TRT 11º Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 11º Região, que compreende os estados do Amazonas e Roraima, está com inscrições abertas para os cargos de Técnicos e Analistas Judiciários em diferentes especialidades.

Vagas: 41

Cargos: Técnicos e Analistas Judiciários

Salários: até R$ 15.128,00

Escolaridade: Médio e Superior completo

Banca: FCC

Inscrições até: 27 de novembro

Polícia Militar de São Paulo

Já quem procura uma vaga na área policial pode se candidatar para o concurso da PM SP. São quase 300 vagas para o cargo de soldado.

Vagas: 2.700

Cargos: soldado

Salários: R$ 4.852,21

Escolaridade: Médio completo

Banca: Vunesp

Inscrições até: 20 de dezembro

INPI

Oportunidade agora para a esfera federal. Desta vez, as vagas são para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Vagas: 120

Cargos: Vários

Salários: R$ 11.205,93

Escolaridade: Superior completo

Banca: Cebraspe

Inscrições até: 21 de novembro

CEMADEM

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) encerra seu período de inscrições nesta quinta-feira, 23.

Vagas: 24

Cargos: Tecnologista e Pesquisador

Salários: R$ 12.634,31 a R$ 14.274,53

Escolaridade: Superior completo

Banca: AOCP

Inscrições até: 23 de novembro

MP AC

A região Norte também tem concurso aberto com ótimas oportunidades de salário e carreira. Prova disso é o certame do Ministério Público do Acre.

Vagas: 45

Cargos: Técnico e Analista Ministerial

Salários: R$ 4.640,53 a R$ 6.058,46

Escolaridade: Médio, Técnico e Superior completo

Banca: Verbena

Inscrições até: 30 de novembro

TJ AP

Mais um certame aberto para o Tribunal de Justiça, só que desta vez para o estado do Amapá.

Vagas: 58

Cargos: Vários Cargos

Salários: R$ 5.672,20 a R$ 8.508,30

Escolaridade: Médio e Superior completo

Banca: FGV

Inscrições até: 21 de dezembro

PM PE

Mais um concurso policial à vista. O estado de Pernambuco também está com inscrições abertas para PM e Corpo de Bombeiros com vagas para soldados e oficiais.

Vagas: 3.060

Cargos: Soldado e Oficial

Salários: R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91

Escolaridade: Médio e Superior completo

Banca: AOCP

Inscrições até: 13 de dezembro

ALEPI

Ainda na região norte, só que agora o concurso é para a Assembleia Legislativa com vagas para Técnicos e Analistas Legislativos.

Vagas: 67

Cargos: Técnicos e Analistas Legislativos

Salários: R$ 2.6644,47 a R$ 4.068,45

Escolaridade: Médio e Superior completo

Banca: IDECAN

Inscrições até: 06 de dezembro

PGE RN

Vagas abertas para quem sonha com a oportunidade de uma vaga como procurador geral do estado.

Vagas: 19

Cargos: Procurador Geral do Estado

Salários: R$ 33.924,93

Escolaridade: Superior completo

Banca: Cebraspe

Inscrições até: 19 de dezembro

MP GO

Já quem deseja conquistar uma vaga como promotor de justiça pode se candidatar para o concurso do Ministério Público de Goiás.

Vagas: 28

Cargos: Promotor de Justiça Substituto

Salários: R$ 30.617,25

Escolaridade: Superior completo

Banca: Vunesp

Inscrições até: 23 de novembro