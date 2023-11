Concursos administrativos: confira lista com editais abertos e previstos para novembro

Os concursos administrativos tem para vários níveis de escolaridade

Se você busca vagas em concursos administrativos saiba que trouxemos uma lista com os editais abertos e previstos ainda para este mês.

Não deixe de conferir a seguir todos estes detalhes.

Oportunidades em Concursos Administrativos

Se você está de olho em novas oportunidades no cenário dos concursos administrativos, vamos aprofundar nos detalhes dos processos seletivos que estão com inscrições abertas:

Reciprev

Aqui temos uma oferta de 15 vagas, além de cadastro reserva, abrangendo cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários são atrativos, podendo chegar a até R$ 6.443,97. As inscrições podem ser realizadas até 15 de dezembro de 2023, e as provas estão agendadas para o dia 25 de fevereiro de 2024. Destaque para o cargo de Analista Administrativo na área administrativa.

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e concursos administrativos

Se o seu foco é um cargo de nível médio, o concurso da UFPel oferece 16 vagas para Assistente em Administração. Os salários iniciais são de R$ 2.667,19, somados a benefícios. As inscrições podem ser realizadas até 4 de dezembro, e as provas estão marcadas para 21 de janeiro de 2024.



Câmara Municipal de Anápolis (Goiás)

No coração de Goiás, a Câmara Municipal de Anápolis disponibiliza 15 vagas imediatas e 95 para cadastro reserva em diversos cargos administrativos. Os salários iniciais são competitivos, alcançando até R$ 5.122,06. As inscrições estão abertas de 12 de dezembro de 2023 a 11 de janeiro de 2024, com as provas agendadas para 28 de janeiro de 2024.

Câmara Municipal de São Paulo

Para os que miram na capital paulista, a Câmara Municipal de São Paulo está com 38 vagas abertas para os cargos de Consultor e Técnico Legislativo. Os salários iniciais variam entre R$ 6.584,03 e R$ 14.113,59. As inscrições encerram em 23 de novembro de 2023, e as provas estão programadas para 14 de janeiro de 2024. Para a área administrativa, há oportunidades em cadastro reserva para o cargo de Consultor Técnico Legislativo – Administração.

Esteja atento aos prazos, requisitos específicos de cada cargo e prepare-se de forma dedicada para brilhar nas provas. Que a sorte esteja ao seu lado na busca pela sua tão almejada oportunidade profissional!

Oportunidades nos Tribunais e concursos administrativos

Se a sua trajetória profissional almeja os tribunais, confira as oportunidades abertas em dois concursos de destaque:

Tribunal de Justiça do Amapá (TJ AP)

O TJ AP está com as inscrições abertas, oferecendo 14 vagas para o cargo de Técnico e 44 para Analista Judiciário. Os salários iniciais são bastante atrativos, atingindo até R$ 8.508,30.

As inscrições podem ser efetuadas até 21 de dezembro de 2023, através do site da banca FGV. As taxas de participação variam entre R$ 95,00 (Técnico) e R$ 105,00 (Analista). As provas estão agendadas para o dia 24 de março de 2024. Essa é uma oportunidade única de ingressar em uma carreira judicial com remuneração competitiva. Saiba mais sobre os concursos administrativos

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT 11 – AM e RR)

Se o foco é nos Tribunais Regionais do Trabalho, o concurso do TRT 11 está ofertando 41 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para os cargos de Técnico e Analista em diversas especialidades. Salários iniciais atraentes de até R$ 13.202,62 para Analista e R$ 8.046,85 para Técnico.

Inscrição

O prazo para inscrições vai até 27 de novembro de 2023, no site da banca FCC, com taxas de R$ 80,00 (Técnico) e R$ 130,00 (Analista). As provas estão marcadas para 4 de fevereiro de 2024. Uma oportunidade imperdível para quem busca uma carreira sólida no âmbito trabalhista.

Ambos os concursos representam não apenas uma chance de ingressar em instituições judiciais renomadas, mas também uma porta aberta para carreiras sólidas e remunerações competitivas. Não deixe passar a oportunidade de se preparar para esses desafios e trilhar um caminho promissor no universo jurídico.

Concursos administrativos: ALE TO, Planejamento Urbano DF e DNIT

Se você está de olho em oportunidades nos concursos públicos, três certames promissores merecem destaque.

Assembleia Legislativa do Tocantins (ALE TO)

A ALE TO promete 107 vagas em diversas áreas, abrangendo níveis médio e superior. Destacam-se oportunidades para Analista e Técnico Legislativo na área administrativa. O edital pode ser publicado até 30 de novembro.

Planejamento Urbano DF e concursos administrativos

O concurso oferecerá 723 vagas em diferentes níveis. Com salários iniciais atrativos, esse certame promete oportunidades para Analistas e Técnicos em Planejamento Urbano e Infraestrutura. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

A expectativa gira em torno do DNIT, com 100 vagas para Analistas em áreas como Administrativo e Infraestrutura de Transportes. Os salários são atrativos, e o edital pode ser divulgado a qualquer momento. Fique preparado para aproveitar essa oportunidade.

Esses concursos representam caminhos promissores para quem busca estabilidade e crescimento profissional.