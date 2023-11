Concursos Ceará podem ter novos cargos criados, confira

Notícias animadoras sobre os Concursos Ceará! Um Projeto de Lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado (ALECE) e, caso receba aprovação, resultará na abertura de novos cargos no âmbito do poder executivo, visando ampliar o corpo de funcionários do estado.

Desse modo, a expectativa é de que mais concursos para mais cargos saiam em breve, para a alegria dos concurseiros de plantão. Quer saber mais detalhes dessa novidade, além de um resumo sobre o cenário dos certames no Ceará? É só ficar conosco e ler até o final, pois contaremos tudo a você.

Projeto de Lei prevê mais cargos nos concursos Ceará

A saber, a proposta que foi para a ALECE abrange a criação de diversas posições, tais como:

350 vagas para Policial Penal;

267 para Inspetor;

1 para Escrivão;

11 para Perícia Forense;

22 para Sefaz;

54 para SOP;

33 para a Procuradoria Geral do Estado (cargo técnico);

189 para a Universidade Regional do Cariri.

Além disso, é importante destacar que a Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, relacionada aos Concursos no Ceará, teve sua divulgação oficial. Dessa forma, o documento prevê a publicação de diversos editais nos próximos meses, conforme anunciado pelo Governador Elmano de Freitas.

Veja a seguir alguns dos principais certames do Ceará com base em sua situação atual.

Concursos Ceará: edital já disponível



Você também pode gostar:

O edital do Concurso em Caucaia CE já está disponível. Assim, a Prefeitura Municipal está oferecendo 1.870 vagas para preenchimento imediato em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A remuneração pode alcançar até R$ 14.774,12, e as inscrições permanecem abertas até o dia 30 de novembro de 2023. Portanto, se você quer uma chance de ingressar em cargos de nomeação imediata, corra para fazer sua inscrição!

Concursos Ceará: banca selecionada

Concurso ARCE

Para o Concurso ARCE, a banca já foi escolhida. Em uma publicação de 7 de outubro de 2022, o Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social foi selecionado. Aliás, sem a necessidade de licitação, por meio da dispensa, para organizar o próximo certame da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.

Agora, aguardamos a publicação do edital do concurso ARCE, sendo que um novo edital também está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado para 2023. Com isso, a expectativa é de que o concurso seja realizado ainda este ano.

Concurso CRECI CE

A banca escolhida para o Concurso Creci CE é o IDIB (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro). Por meio de dispensa de licitação, o instituto foi contratado para organizar a nova seleção do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região, conforme publicado no Diário Oficial da União em setembro de 2023.

Assim, a expectativa é que o edital saia a qualquer momento.

Concursos Ceará: banca em processo de escolha

PC CE

Para o certame da Polícia Civil CE, há previsão de novidades em breve. Isso porque o concurso PC CE está com o processo de escolha da banca em andamento. A saber, em 26 de setembro foi autorizado um crédito suplementar para a contratação de uma empresa que ficará responsável pelas etapas do concurso público para a 2ª turma da PC CE. Além disso, também deverá organizar a realização do concurso para a segurança pública.

Certames autorizados no estado

SEAP CE

Recentemente, o governador do Ceará, Elmano Freitas, comunicou a autorização para a realização do concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do estado.

Ademais, essa iniciativa também está prevista no PLO 2024. Segundo as informações, a seleção contemplará 800 vagas destinadas ao cargo de Policial Penal. Sendo 250 delas para preenchimento imediato, com uma remuneração inicial de R$ 6.595,00.

Concursos Ceará: comissão formada

Concurso ESP CE

As expectativas são boas para o primeiro concurso da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP CE). Afinal, a formação da comissão já saiu e o certame está incluído no Projeto de Lei Orçamentária de 2023.

SOHIDRA CE

Ainda nos concursos Ceará prestes a sair, a Superintendência de Obras Hidráulicas informou que a comissão responsável pelo próximo certame está oficialmente constituída.

Concursos Ceará previstos

AESP CE

Um novo concurso para a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP CE) está previsto para o próximo ano. O Projeto de Lei Orçamentária de 2024, divulgado em 1º de novembro, destaca a inclusão desse edital entre os certames previstos.

Concurso Bombeiro CE

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará está em processo de solicitação de um novo edital, com previsão de publicação entre 2023 e 2024. Inclusive, o órgão também deve convocar candidatos aprovados no certame de 2013 para preencher 258 vagas.

Esses são só alguns dos principais concursos Ceará, mas existem muitos mais em diversos níveis de preparação. E agora com a previsão de abertura de mais vagas e cargos, você, concurseiro, pode comemorar! Por fim, não esqueça de voltar sempre aqui para mais atualizações sobre os certames.