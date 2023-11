Concursos Dezembro: Confira os editais mais esperados com salários acima de R$ 10 MIL

Os concursos Dezembro serão para vários cargos

Com chances para vários níveis de escolaridade, os concursos Dezembro são grandes oportunidades para quem deseja entrar para o mercado de trabalho.

Ficou animado? Veja a seguir mais detalhes.

Concursos Dezembro

Veja abaixo as oportunidades, assim como vagas, cargos ofertados e salários que serão pagos aos aprovados.

Concurso Nacional Unificado

Organizado pela Cesgranrio, o Concurso Nacional Unificado promete ser um evento marcante, com o edital previsto para até 22 de dezembro e as provas agendadas para março de 2024. Este “Enem dos Concursos” oferece 6.640 vagas em diversos Ministérios e órgãos públicos, apresentando uma variedade de oportunidades.

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 1.480 vagas (incluindo vagas transversais)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa): 520 vagas

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI): 296 vagas

Ministério dos Direitos Humanos: 40 vagas

Ministério da Educação: 70 vagas

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas

Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas

50 vagas Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep): 50 vagas

Concurso STJ (Superior Tribunal de Justiça)



O aguardado concurso do STJ está programado para 2023, oferecendo 7 vagas imediatas e oportunidades em cadastro reserva para o cargo de Analista Judiciário. As especialidades incluem áreas como Administração, Biblioteconomia, Enfermagem, Psicologia, e mais. Confira sobre mais detalhes dos concursos Dezembro.

Concurso Fiocruz

O concurso Fiocruz, previsto para dezembro, disponibilizará 300 vagas para Analista de Gestão em Saúde, Pesquisador em Saúde e Tecnologista em Saúde Pública. Salários variam entre R$ 7.593,94 e R$ 8.487,50.

Concurso PC PE (Polícia Civil Pernambuco) e concursos Dezembro

Ofertando 455 vagas para Delegado, Agente e Escrivão, o concurso PC PE promete ser uma oportunidade significativa. Os salários variam de R$ 4.700,00 a R$ 10.930,51, com previsão de edital em 15 de dezembro.

Concurso MP TO (Ministério Público de Tocantins)

Organizado pelo Cebraspe, este concurso oferece 54 vagas para diversas especialidades em diferentes regiões, incluindo cargos como Motorista Profissional, Oficial de Diligências, e Analista Ministerial. As remunerações variam de acordo com a função e região. Veja mais concursos Dezembro e não deixe a sua chance passar.

Concurso ALES (Assembleia Legislativa do Espírito Santo)

Com a comissão já constituída, o aguardado Concurso ALES (Assembleia Legislativa do Espírito Santo) está prestes a ter seu edital publicado em dezembro. Este certame oferecerá um total de 27 vagas, proporcionando salários atrativos que chegam a alcançar R$ 22.696,55. Vamos explorar as diversas posições e remunerações oferecidas por este concurso:

Técnico Legislativo Junior: R$ 2.877,82;

Técnico Legislativo Senior: R$ 4.232,03;

Técnico em Tecnologia da Informação: R$ 4.232,03;

Técnico em Comunicação Social: R$ 4.232,03;

Taquígrafo Parlamentar: R$ 6.126,32;

Analista em Comunicação Social: R$ 6.126,32;

Consultor Parlamentar Temático: R$ 8.571,63;

R$ 8.571,63; Procurador 1ª Categoria: R$ 22.696,55.

Sobre este último concurso

É relevante destacar que o último concurso ocorreu em 2011, organizado pelo Cebraspe, e disponibilizou vagas para diversas posições, incluindo: