Concursos públicos anunciam quase 50 MIL vagas com salários acima de R$ 33 mil

As vagas dos concursos públicos são para várias regiões do país

Se você busca por uma das vagas nos concursos públicos, saiba que há muitas oportunidades ao redor do Brasil. As chances são para todos os níveis de escolaridade.

Além disso, os salários são totalmente atrativos, podendo superar R$ 30 mil. Ficou interessado? Veja a seguir os mais acessados.

Concursos Públicos têm 46,1 Mil Vagas Com Salários Até R$ 33,9 Mil

Oportunidades de emprego estão disponíveis em concursos públicos em todas as regiões do Brasil, oferecendo um total de 46.060 vagas. Os salários para esses cargos variam, podendo atingir até R$ 33.924,93. Destaca-se que o salário mais alto é oferecido no concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte.

A seguir, apresento uma lista de alguns concursos, considerando os maiores salários e o número de vagas disponíveis:

PGE-RN (Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte) Vagas: 19 Escolaridade: Superior Salário: R$ 33.924,93 Inscrições: De 20/11 até 19/12

MP-GO (Ministério Público de Goiás) Vagas: 28 Escolaridade: Superior Salário: R$ 30.617,25 Inscrições: Até 23/11

TJ-SC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) Vagas: 20 Escolaridade: Superior Salário: R$ 30.617,02 Inscrições: Até 14/12

PC-SC (Polícia Civil do Estado de Santa Catarina) Vagas: 60 Escolaridade: Superior Salário: De R$ 10.620,99 até R$ 22.828,99 Inscrições: Até 21/11

Prefeitura de Curvelo (MG) Vagas: 445 Escolaridade: Alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior Salário: De R$ 1.372,80 até R$ 19.002,05 Inscrições: De 20/11 até 20/12

Femar-Maricá (Fundação Estatal de Saúde de Maricá)/RJ Vagas: 1.555 Escolaridade: Médio, técnico e superior Salário: De R$ 1.587,93 até R$ 18 mil Inscrições: Até 28/11



Lista com mais concursos públicos

Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) Vagas: 27 Escolaridade: Superior Salário: R$ 16.776,59 Inscrições: De 21/11 até 11/12

Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Vagas: 93 Escolaridade: Superior Salário: De R$ 7.025,48 até R$ 16.134,86 Inscrições: Até 4/12

CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer)/SP Vagas: 271 Escolaridade: Superior Salário: De R$ 7.025,48 até R$ 16.134,86 Inscrições: Até 28/11

Mast (Museu de Astronomia e Ciências Afins)/RJ Vagas: 16 Escolaridade: Superior Salário: De R$ 5.211,48 até R$ 16.134,86 Inscrições: De 2/1 até 31/1

MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) Vagas: 45 Escolaridade: Superior Salário: R$ 16.934,25 Inscrições: Até 13/12

CISMEPAR (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema) Vagas: 362 Escolaridade: Fundamental, médio, técnico e superior Salário: De R$ 1.082,83 até R$ 16.056,90 Inscrições: Até 15/12

Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) Vagas: 22 Escolaridade: Médio e superior Salário: De R$ 1.590,00 até R$ 14.000,00 Inscrições: Até 3/12

PM-SC (Polícia Militar de Santa Catarina) Vagas: 1.000 Escolaridade: Superior Salário: R$ 5.620,87 Inscrições: Até 23/11





Você também pode gostar:

PC-BA (Polícia Civil do Estado da Bahia) Vagas: 1.000 Escolaridade: Superior Salário: Até R$ 11.389,96 Inscrições: Até 21/12

STJ (Superior Tribunal de Justiça) Vagas: 45 Escolaridade: Superior Salário: R$ 12.455,30 Inscrições: De 1/12 até 23/12

CRA-SP (Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo) Vagas: 85 Escolaridade: Médio e superior Salário: De R$ 2.926,00 até R$ 10.052,00 Inscrições: Até 1/12

Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) Vagas: 228 Escolaridade: Fundamental, médio, técnico e superior Salário: De R$ 1.100,00 até R$ 8.000,00 Inscrições: Até 24/11

PM-PR (Polícia Militar do Estado do Paraná) Vagas: 2.000 Escolaridade: Superior Salário: R$ 4.263,67 Inscrições: Até 1/12



Mais oportunidades de concursos públicos

Confira mais listas a seguir:

Prefeitura de Joinville (SC) Vagas: 1.649 Escolaridade: Fundamental, médio, técnico e superior Salário: De R$ 1.453,25 até R$ 4.309,11 Inscrições: Até 16/12

EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) Vagas: 1.660 Escolaridade: Médio e superior Salário: Até R$ 10.350,00 Inscrições: Até 26/12

PM-TO (Polícia Militar do Estado do Tocantins) Vagas: 1.000 Escolaridade: Superior Salário: R$ 3.330,99 Inscrições: Até 23/12



SEFAZ-RJ (Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro) Vagas: 50 Escolaridade: Superior Salário: R$ 16.448,32 Inscrições: Até 22/12

Prefeitura de São Gonçalo (RJ) Vagas: 1.429 Escolaridade: Fundamental, médio, técnico e superior Salário: De R$ 1.100,00 até R$ 10.500,00 Inscrições: Até 6/12

DPE-PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná) Vagas: 14 Escolaridade: Superior Salário: R$ 14.294,11 Inscrições: Até 15/12



Mais vagas de concursos públicos

CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) Vagas: 237 Escolaridade: Médio e superior Salário: Até R$ 8.332,49 Inscrições: Até 21/12

PM-PE (Polícia Militar de Pernambuco) Vagas: 1.500 Escolaridade: Superior Salário: R$ 3.909,54 Inscrições: Até 15/12

TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) Vagas: 8 Escolaridade: Superior Salário: R$ 12.714,20 Inscrições: Até 20/12

Prefeitura de Guarulhos (SP) Vagas: 164 Escolaridade: Fundamental, médio, técnico e superior Salário: De R$ 1.127,18 até R$ 8.615,30 Inscrições: Até 21/12

MP-RS (Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul) Vagas: 2 Escolaridade: Superior Salário: R$ 6.390,09 Inscrições: Até 29/11