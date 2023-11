Concursos Públicos: Mais de 46 mil vagas com salários de até R$ 33,9 mil; confira

A busca por estabilidade e remuneração atrativa tem levado muitos brasileiros a optar pelos concursos públicos. Atualmente, existem mais de 46.000 vagas disponíveis em diversas regiões do país, com salários que podem chegar a R$ 33.900,00. Confira a seguir as principais oportunidades e prepare-se para alcançar a tão desejada carreira pública.

Concursos abertos: Uma visão geral

Os concursos públicos oferecem uma variedade de vagas em várias áreas e para todos os níveis de escolaridade. O maior concurso disponível atualmente é oferecido pela Prefeitura de Caucaia (CE), com 3.840 vagas. Já o salário mais alto, de R$ 33,9 mil, é oferecido pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Clicando aqui você encontra a lista completa dos concursos disponíveis atualmente e com inscrições abertas nos próximos dias.

Oportunidades de emprego: Grandes salários e número de vagas

A seguir, você confere uma lista de concursos abertos considerando os maiores salários e número de vagas:

Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

Vagas: 19

Escolaridade: superior

Salário: R$ 33.924,93

Inscrições: de 20/11 até 19/12

Mais informações aqui

Ministério Público de Goiás

Vagas: 28

Escolaridade: superior

Salário: R$ 30.617,25

Inscrições: até 23/11

Mais informações aqui

Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Vagas: 20

Escolaridade: superior

Salário: R$ 30.617,02

Inscrições: até 14/12

Mais informações aqui

Polícia Civil do Estado de Santa Catarina

Vagas: 60

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 10.620,99 até R$ 22.828,99

Inscrições: até 21/11

Mais informações aqui

Prefeitura de Curvelo (MG)

Vagas: 445

Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior

Salário: de R$ 1.372,80 até R$ 19.002,05

Inscrições: de 20/11 até 20/12

Mais informações aqui

Fundação Estatal de Saúde de Maricá/RJ

Vagas: 1.555

Escolaridade: médio, técnico e superior

Salário: de R$ 1.587,93 até R$ 18 mil

Inscrições: até 28/11

Financiadora de Estudos e Projetos

Vagas: 27

Escolaridade: superior

Salário: R$ 16.776,59

Inscrições: de 21/11 até 11/12

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Vagas: 93

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 7.025,48 até R$ 16.134,86

Inscrições: até 4/12

Mais informações aqui

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer/SP

Vagas: 271

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 7.025,48 até R$ 16.134,86

Inscrições: até 28/11

Museu de Astronomia e Ciências Afins/RJ

Vagas: 16

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 5.211,48 até R$ 16.134,86

Inscrições: de 2/1 até 31/1

Tribunal Regional Eleitoral da 11ª Região RR e AM

Vagas: 41

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 8.046,84 até R$ 15.128

Inscrições: até 27/11

Mais informações aqui

Prefeitura de Pium (TO)

Vagas: 474

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: de R$ 1.400 até R$ 15 mil

Inscrições: até 30/11

Prefeitura de Atibaia (SP)

Vagas: 53

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: de R$ 1.852,23 até R$ 14.361,01

Inscrições: até 30/11

Mais informações aqui

Instituto Nacional da Mata Atlântica

Vagas: 105

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 5.913,57 até R$ 14.274,86

Inscrições: até 28/11

Mais informações aqui

Instituto Nacional de Tecnologia/RJ

Vagas: 24

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 5.211,48 até R$ 14.274,86

Inscrições: de 11/12 até 9/2

Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas

Vagas: 63

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 10.153,05 até R$ 14.274,86

Inscrições: de 12/12 até 15/1

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Vagas: 31

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 5.913,57 até R$ 14.274,86

Inscrições: de 19/2 até 22/3

Laboratório Nacional de Computação Científica/RJ

Vagas: 30

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 5.211,84 até R$ 14.274,86

Inscrições: de 18/12 até 8/3

Preparação para concursos públicos

Se o seu objetivo é ingressar na carreira pública, é fundamental estar bem preparado. A concorrência é alta e o nível de exigência das provas costuma ser elevado. Portanto, é recomendado que você dedique um tempo significativo para o estudo dos conteúdos que serão cobrados.

Existem diversas opções de cursos preparatórios para concursos públicos, tanto presenciais quanto online. Além disso, muitos materiais de estudo podem ser encontrados gratuitamente na internet. Portanto, não deixe de se preparar para aumentar suas chances de sucesso.

Os concursos públicos representam uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade financeira e profissional. Com salários atrativos e uma grande quantidade de vagas disponíveis, é uma opção que vale a pena considerar. Lembre-se de se preparar adequadamente para as provas e boa sorte!





Fonte: Notícias Concursos