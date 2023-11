Conduent OFERECE EMPREGOS; Confira vagas, locais e benefícios!

A Conduent, empresa que é o maior fornecedor mundial de serviços de processos de negócios diversificados com capacidades líderes em processamento de transações, automação, análise e experiência de constituintes, está com ótimas vagas disponíveis. Dito isso, veja quais são as opções de emprego abertas:

Assistente Financeiro I – São Caetano do Sul – SP – Fiscal: Realizar atividades relacionadas à cobrança, assegurando a eficiência e assertividade no processo. Realizar atividades associadas às baixas e atividades de contas a receber. Colaborar proativamente com a equipe, mantendo uma comunicação eficaz e trabalhando em conjunto com o parceiro da área;

Analista de Logística Junior – Supply Chain – São Caetano do Sul – SP -Logística;

Assistente de Faturamento III – Grande São Paulo – São Caetano do Sul – SP – Finanças: Emissão de notas fiscais diversas, dentre as quais se destacam (Transferências, remessas e devoluções). Cancelamento de notas fiscais e controle de status de cancelamento entre filiais. Geração de DANFES e envio de arquivos XML para Clientes/Fornecedores;

Analista de Benefícios – Previdência Privada Complementar Fechada- São Paulo – SP – Administração Geral;

Analista de Atendimento Bilíngue – São Paulo – SP – Viagens;

Assistente de Recebimento III – São José dos Campos – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Conduent

Sobre a companhia, podemos frisar que a Conduet fornece serviços e soluções de missão crítica em nome de empresas e governos. Isto é, cria resultados excepcionais para seus clientes e milhões de pessoas que contam com eles.

Além disso, por meio de pessoas, processos e tecnologias dedicados, as soluções e serviços da Conduent aprimoram a experiência do cliente, aumentam a eficiência, reduzem custos e melhoram o desempenho da maioria das empresas da Fortune 100 e mais de 500 entidades governamentais.

Ao todo, os serviços e soluções da Conduent interagem com milhões de pessoas todos os dias e levar adiante as operações de seus clientes. Por fim, caso você queira entrar na empresa, terá a oportunidade de crescer e prosperar por meio de experiências e programas de aprendizado formalizados.

Conheça benefícios ofertados pela Conduent

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Participação nos lucros (PLR);

Seguro de Vida;

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Auxílio creche.



Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

