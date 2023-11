Confiança dos consumidores recua levemente em novembro

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 0,2 ponto em novembro. O indicador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) recuou pelo segundo mês consecutivo, após quatro meses de alta.

Contudo, vale destacar que a queda registrada em novembro foi bem leve, diferente do observado em outubro, quando o ICC caiu 3,8 pontos. Com isso, o ICC chegou a 93,0 pontos, menor patamar desde junho deste ano (92,3 pontos), ou seja, em quatro meses. Já em relação ao trimestre móvel de agosto a outubro, o indicador caiu 1,3 ponto, segundo recuo após seis meses de alta.

Diversos fatores impulsionaram o otimismo dos brasileiros nos últimos meses, como a desaceleração da inflação e a redução dos juros. Contudo, as expectativas com a situação atual cederam um pouco, puxando a confiança para baixo em novembro.

Embora o nível tenha acelerado nos últimos meses, chegando ao maior patamar em mais de nove anos, a confiança do consumidor segue abaixo de 100 pontos, ainda mais com os recentes recuos. Essa faixa indica neutralidade, com os níveis inferiores a 100 pontos mostrando pessimismo dos consumidores, enquanto valores superiores refletem o otimismo.

Piora da situação atual enfraquece confiança

Em novembro, a queda do ICC foi provocada pela piora da situação atual do país. Já o componente que se refere à expectativa com o futuro se manteve relativamente estável, apresentando um recuo mais leve no mês. De todo modo, a confiança caiu em ambos os componentes.

Em suma, o ICC possui dois componentes, o Índice de Situação Atual (ISA) e o Índice de Expectativas (IE), que seguiram a mesma direção neste mês. Aliás, este foi o segundo mês consecutivo de queda dos indicadores.

Segundo o levantamento, o ISA caiu 0,4 pontos, para 82,1 pontos, segundo recuo após quatro altas seguidas. Esse resultado foi o principal fator para a queda da confiança dos consumidores no mês.



“Em novembro, a confiança do consumidores acomodou após forte queda no mês anterior. O resultado foi influenciado por uma ligeira piora da satisfação em relação a situação atual e manutenção das expectativas“. disse Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.

Por sua vez, o IE teve um leve recuo de 0,1 ponto em novembro, para 100,8 pontos. O tombo foi bem leve, próximo da estabilidade, e não afetou de maneira significativa o índice de confiança no mês.

Cabe salientar que o IE segue acima da marca de 100 pontos, indicando otimismo dos consumidores com o futuro do país. Nesse contexto, o indicador referente à situação atual do país (ISA) continua muito abaixo de 100 pontos, e se afastou ainda mais dessa faixa neste mês.

Inflação desacelera e juros caem

Nos últimos meses, dois principais fatores ajudaram a impulsionar a confiança dos consumidores no país: a desaceleração da inflação e a redução dos juros. Além disso, os dados mais positivos do mercado de trabalho ajudaram a fortalecer o ICC, que chegou em setembro ao maior nível em quase dez anos.

Esse cenário não se repetiu em outubro, nem em novembro. Isso aconteceu, em parte, por causa da forte base comparativa. Contudo, a expectativa é que o ICC volte a apresentar dados mais positivos nos próximos meses, visto que a economia brasileira continua se fortalecendo.

De acordo com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, os juros podem cair ainda mais no Brasil. Além disso, as projeções mais recentes de analistas do mercado financeiro indicam que a inflação deverá ficar dentro da meta em 2023, algo inédito nos últimos três anos e muito positivo para o Brasil.

Confiança tem variações distintas entre faixas de renda

No mês de novembro, a confiança dos consumidores apresentou variações distintas entre as faixas de renda. Em síntese, o recuo mais expressivo foi registrado pela faixas de renda mais baixa.

Confira abaixo o índice de confiança dos consumidores por faixa de renda:

Até R$ 2.100: 82,5 pontos;

82,5 pontos; Entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800: 93,7 pontos;

93,7 pontos; Entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600: 93,9 pontos;

93,9 pontos; Acima de R$ 9.600: 96,8 pontos.

Cabe salientar que a maior queda da confiança veio das famílias de renda entre até R$ 2.100 (-8,7 pontos), cujo indicador estava em 91,2 pontos em setembro. Já para as famílias com renda acima de R$ 9.600, a confiança teve uma leve queda de 0,1 ponto. Estas foram as únicas faixas que registraram queda da confiança em novembro, ou seja, os extremos da pesquisa.

Por outro lado, a confiança teve um avanço firme para as famílias que tinham renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800 (2,8 pontos). Já para os consumidores com renda entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600, a confiança cresceu 0,9 ponto em novembro.

Por fim, vale destacar que todas as faixas continuaram apresentando taxas abaixo da marca de 100 pontos, indicando pessimismo entre os consumidores entre todas as faixas de renda. A situação mais complicada, próxima de 80 pontos, ficou com as pessoas de menor renda, refletindo maior pessimismo entre os consumidores.