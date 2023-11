Confira 10 formas de branquear tecido e se livre de manchas

Quem nunca derramou café na camisa ou respingou molho na toalha? Felizmente, existem várias maneiras eficazes de branquear tecidos e se livrar das manchas indesejadas. Então, hoje, vamos te contar 10 métodos testados e comprovados para remover manchas e restaurar a brancura dos seus tecidos favoritos.

Pré-tratamento para branquear o tecido e se livrar das manchas

O primeiro passo para lidar com manchas em tecidos é agir rapidamente. Assim que notar uma mancha, pré-trate-a. Para isso, aplique um pouco de detergente ou sabão líquido diretamente sobre a mancha e esfregue suavemente com uma escova de cerdas macias. Então, deixe o pré-tratamento agir por alguns minutos antes de lavar o tecido normalmente.

Use bicarbonato de sódio e se livre das manchas

O bicarbonato de sódio é um aliado poderoso na luta contra as manchas. Por isso, faça uma pasta com bicarbonato de sódio e água e aplique-a sobre o local. Em seguida, deixe agir por pelo menos 30 minutos antes de enxaguar e lavar o tecido.

A saber, essa técnica é eficaz principalmente para manchas de café e vinho tinto.

Vinagre branco

O vinagre branco é uma solução natural que pode ajudar a branquear tecidos. Para isso, misture uma parte de vinagre branco com três partes de água e aplique a solução sobre a mancha.

Deixe agir por cerca de 15 minutos e, em seguida, lave o tecido normalmente. Assim, o vinagre ajuda a quebrar resíduos e a remover manchas de suor e desodorante, além de branquear o tecido.

Limão para branquear o tecido e se livrar das manchas

O suco de limão é um agente natural de branqueamento. Então, aplique suco de limão diretamente sobre a mancha e deixe-o agir ao sol por algumas horas.

Desse modo, a exposição ao sol ativará o efeito de branqueamento natural do limão. Por último, após o tempo de exposição, lave o tecido como de costume.

Peróxido de hidrogênio para se livrar das manchas

O peróxido de hidrogênio é um perfeito para você branquear o tecido e se livrar das manchas.

Portanto, misture partes iguais de água e peróxido de hidrogênio em um borrifador e aplique sobre a mancha.

Deixe agir por alguns minutos e, em seguida, lave o tecido. Aliás, certifique-se de fazer um teste de mancha em uma pequena área discreta antes de aplicar o peróxido de hidrogênio.

Sal e amônia

Faça uma pasta com partes iguais de sal e amônia e aplique-a sobre a mancha. Em seguida, deixe agir por cerca de 15 minutos antes de lavar o tecido normalmente. Dessa maneira, esta combinação pode ser eficaz para branquear os tecidos e se livrar das manchas.

Detergente para roupas pesadas

Detergentes projetados para roupas pesadas, como os utilizados em lavanderias industriais, podem ser uma opção eficaz para remover manchas difíceis.

Portanto, para conseguir bons resultados, siga as instruções do rótulo e lave o tecido conforme o indicado.

Use água oxigenada para branquear o tecido e se livre de manchas

A água oxigenada é outra opção de branqueamento eficaz. Para usá-la, misture uma parte do ingrediente com cinco partes de água e aplique sobre a mancha.

Deixe agir por cerca de 30 minutos e lave o tecido normalmente. Mais uma vez, é importante realizar um teste de mancha em uma área discreta antes de aplicar a água oxigenada.

Amido de milho

O amido de milho, também conhecido como maisena, pode ser usado para absorver manchas de óleo e gordura.

Dessa forma, polvilhe uma camada de amido de milho sobre o local e deixe-o absorver o óleo por algumas horas. Em seguida, escove o amido de milho e lave o tecido.

Use água fervente para branquear o tecido e se livre de manchas

Para manchas persistentes, derrame água fervente diretamente sobre a mancha. A saber, a água quente pode ajudar a quebrar a sujeira e facilitar sua remoção durante a lavagem subsequente.

Mas lembre-se de que a eficácia desses métodos pode variar dependendo do tipo de mancha e do tecido em questão.

Então, sempre siga as instruções de cuidados do fabricante do tecido. Ademais, teste qualquer método em uma área discreta antes de aplicá-lo diretamente sobre a mancha.

Além disso, evite usar água quente em tecidos delicados, pois pode danificar as fibras.

Manchas em tecidos não precisam ser o fim do mundo. Portanto, com os métodos certos e um pouco de paciência, você pode branquear seus tecidos e devolvê-los ao seu antigo esplendor.

E se você curtiu saber mais sobre essas 10 formas de branquear o tecido e se livrar das manchas, nos conte aqui embaixo qual deles vai usar da próxima vez que se deparar com esse problema!