No mundo atual, onde a tecnologia digital avança a passos largos, é surpreendente testemunhar o contínuo interesse de muitas pessoas por moedas físicas.

Confira 4 opções de MOEDAS RARAS que podem ser vendidas no mercado online de colecionismo

A era das criptomoedas e dos ativos digitais está em pleno desenvolvimento, no entanto, as moedas tradicionais ainda mantêm um apelo cativante para os entusiastas.

Contudo, este fascínio não é sem motivo, especialmente considerando o lucro potencial que algumas dessas moedas oferecem, chegando a valorizações de até 70.000% acima de seu valor nominal. No Brasil, essa busca por moedas valiosas não passa despercebida.

O valor por trás das moedas do plano real

O valor exorbitante dessas moedas é determinado por dois fatores cruciais: sua raridade e estado de conservação. Desse modo, quanto mais escassa e bem preservada estiver a moeda, maior será o seu valor.

Em suma, esse é o motivo pelo qual algumas moedas podem variar significativamente em seu preço de mercado. No caso das moedas de 1 real, aquelas comemorativas são as mais valiosas, já que sua tiragem foi consideravelmente menor em comparação com outras.

Moedas valiosas e raras

Moedas raras têm seu lugar de destaque no mundo, e no Brasil não é diferente. Isso porque além das comemorativas, moedas que apresentam falhas na fabricação também são muito valorizadas. Resumidamente, para entender melhor o valor dessas moedas, há três estados de conservação que são fundamentais:



MBC (Muito Bem Conservada): mantém pelo menos 70% dos detalhes da fabricação original, com menos de 20% de desgaste.

Soberba: teve pouca circulação e preserva no mínimo 90% dos detalhes originais.

Flor de cunho: conserva todos os detalhes originais e não esteve em circulação, são moedas praticamente novas.

Bandeira dos Jogos Olímpicos – Ano: 2012

Esta moeda celebra a passagem dos Jogos Olímpicos de Londres para o Rio de Janeiro em 2016. Dessa forma, com apenas 2 milhões de unidades produzidas, alcança um valor de mais de R$ 350 em estado de flor de cunho.

Moeda de 1 real de 1999

Apesar de não ser comemorativa, sua tiragem de apenas 3,84 milhões de unidades a torna bastante procurada. No mercado, seu valor pode ultrapassar os R$ 300, dependendo do estado de conservação.

Comemoração ao 40º Aniversário do Banco Central – Ano: 2005

Com 40 milhões de unidades emitidas, tornou-se atrativa para colecionadores. Desse modo, ainda é possível encontrá-la sendo vendida por mais de R$ 30, mas a tendência é que seu valor aumente com o tempo, especialmente após o lançamento das moedas comemorativas dos 50 anos do banco.

Centenário de Juscelino Kubitschek – Ano: 2002

Em homenagem ao centenário do ex-presidente, esta moeda comemorativa teve uma emissão de 50 milhões de unidades. Em estado flor de cunho, seu valor ultrapassa os R$ 20. Certamente, as moedas de 1 real podem esconder um valor significativo para colecionadores e investidores. Sua raridade e estado de conservação são fatores determinantes para seu preço no mercado.

Portanto, vale a pena explorar esses pequenos tesouros, pois podem representar excelentes oportunidades de investimento ou de uma coleção valiosa.

Venda moedas raras de forma segura

Existem várias opções para vender suas moedas. Casas de leilão especializadas em moedas podem ser uma ótima escolha, especialmente para itens raros e valiosos. Eles têm um público específico e podem alcançar preços elevados através de lances competitivos.

Websites dedicados à compra e venda de moedas, como eBay, Mercado Livre ou plataformas especializadas em numismática, são excelentes para alcançar uma audiência global. Certifique-se de criar listas detalhadas e incluir fotos de alta qualidade.

Por fim, visitar lojas de colecionadores, feiras de antiguidades ou negociar diretamente com numismatas pode oferecer uma venda rápida, mas talvez por um preço um pouco menor do que o valor de mercado. No entanto, a transação pode ser mais segura e conveniente.