Moedas raras e valiosas não são apenas tesouros financeiros, mas também pedaços fascinantes da história que transcendem seu valor nominal.

Confira 6 moedas raras e inestimáveis no universo da numismática

Em suma, são objetos que, devido a uma combinação de fatores, como cunhagem limitada, poucos exemplares em circulação e seu ano de fabricação, conquistam um valor excepcional no mercado. Confira pontos importantes sobre o mercado de moedas raras!

As características das moedas raras

O mundo das moedas raras é repleto de histórias fascinantes e valores surpreendentes. Resumindo, estas não são apenas moedas comuns, mas tesouros altamente cobiçados por colecionadores e entusiastas. A raridade, muitas vezes, é o ponto principal que impulsiona o valor desses objetos numismáticos.

1. Double Eagle de 1933: o epítome da raridade

Valor: US$18,87 milhões (aproximadamente R$94,6 milhões)

Esta moeda de ouro, com um valor nominal de US$20, nunca circulou oficialmente. Emitida em grande quantidade, a ordem para destruir as moedas foi dada pelo presidente Roosevelt. Contudo, uma única moeda escapou e, após mudar de mãos várias vezes, foi vendida por um valor exorbitante na Sotheby’s, em junho de 2021.

2. Dólar de Cobre de 1794: uma relíquia histórica



Valor: US$10 milhões (aproximadamente R$38,5 milhões)

Sendo a primeira moeda em dólar dos EUA, essa raridade foi leiloada pela Stack’s Bowers, em janeiro de 2013, por um montante significativo, destacando-se pelo seu valor histórico e pela sua raridade.

3. Brasher Doubloon com EB no Peito de 1787: tesouro de Ephraim Brasher

Valor: US$7,3 milhões (aproximadamente R$28,1 milhões)

Cunhada por Ephraim Brasher, um ourives renomado de Nova York, esta moeda, caracterizada pelo “EB” no peito, é uma das joias mais cobiçadas por colecionadores. Desse modo, sua venda direta com um colecionador pela Blanchard and Company, em dezembro de 2011, tornou essa transação ainda mais marcante.

4. Florin de Eduardo III de 1343: relíquia antiga

Valor: US$6,8 milhões (aproximadamente R$26 milhões)

Com apenas três exemplares conhecidos, esta moeda antiga remonta ao reinado de Eduardo III na Inglaterra. Dessa maneira, duas delas estão em exibição no Museu Britânico, destacando a raridade e a importância histórica desse objeto.

5. Dólar de Prata – Classe I de 1836: presente diplomático raro

Valor: US$4,1 milhões (aproximadamente R$15,8 milhões)

Com apenas 15 exemplares conhecidos, este dólar de prata foi presenteado diplomaticamente ao sultão de Muscat pelo embaixador dos EUA em 1836. Contudo, apesar de várias tentativas de leilão, o valor pretendido de US$10 milhões em 2016 não foi atingido.

6. Milhão Canadense de 2007: a moeda monumental

Valor: US$4 milhões (aproximadamente R$15,4 milhões)

Essa moeda de ouro puro, pesando cerca de 100 kg, foi cunhada pela Casa da Moeda do Canadá como uma edição comemorativa. No entanto, com apenas cinco delas vendidas mundialmente, uma foi roubada de um museu em Berlim, tornando essa peça não só valiosa, mas também lendária.

O fascínio das moedas raras

As moedas raras transcendem seu valor monetário, contando histórias únicas e oferecendo uma visão singular de diferentes épocas. Sua raridade e valor histórico as tornam tesouros únicos e objetos de desejo para colecionadores em todo o mundo. À medida que continuam a encantar e fascinar, seu valor só tende a crescer, refletindo não apenas sua raridade, mas também sua relevância histórica e cultural.

Venda sua moeda de forma segura

Participar de leilões especializados em moedas raras pode ser uma maneira eficaz de alcançar um público específico de colecionadores. Grandes casas de leilão geralmente lidam com itens valiosos e podem alcançar preços elevados.

Além disso, há diversos sites e plataformas online voltados para a venda de moedas raras. Certifique-se de escolher plataformas confiáveis, onde você possa listar e vender sua moeda com segurança. Por fim, documente a transação por meio de contratos ou recibos assinados, detalhando os termos acordados entre o comprador e o vendedor.