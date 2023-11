Confira 8 fertilizantes caseiros para suas arvores frutíferas dobrarem a produção de frutos

Todo jardineiro sonha em colher frutos suculentos e robustos em sua horta ou pomar. E se eu te disser que a chave para alcançar essa maravilha exuberante está bem ao seu alcance, na sua cozinha ou quintal? Neste artigo, vamos compartilhar 8 receitas de fertilizantes caseiros que são fáceis de fazer, econômicos, ecológicos e capazes de impulsionar a produção de frutas das suas árvores de forma surpreendente. Prepare-se para se tornar o orgulhoso guardião de um pomar que será a inveja do bairro!

1. Cascas de Banana: Potássio para Frutos Robustos

As cascas de banana são ricas em potássio, um nutriente vital para a formação de frutos saudáveis. Para aproveitar esse benefício, basta enterrar as cascas de banana ao redor da base da árvore. O potássio presente nas cascas ajudará a fortalecer as raízes e promoverá um desenvolvimento frutífero.

2. Café Usado: Acidez e Nitrogênio para Árvores Frutíferas

Os resíduos de café são ácidos e ricos em nitrogênio, tornando-os um ótimo fertilizante caseiro para árvores frutíferas, especialmente aquelas que preferem solos ácidos, como os mirtilos. Para utilizá-lo, basta adicionar os grãos de café usados ao solo ao redor da base da árvore. Dessa forma, você estará enriquecendo o solo com nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das frutas.

3. Casca de Ovo: Cálcio para Prevenir a Podridão Apical

As cascas de ovos podem ser um excelente fertilizante caseiro, pois são uma fonte natural de cálcio. O cálcio desempenha um papel importante na prevenção da podridão apical, um problema comum em algumas frutas. Para utilizar a casca de ovo como fertilizante, basta esmagá-la e espalhá-la ao redor da base da árvore. O cálcio liberado pelas cascas ajudará a fortalecer os frutos e prevenirá a temida podridão.

4. Esterco Compostado: Nutrientes Essenciais

O esterco compostado, seja de galinha ou de vaca, é um dos melhores fertilizantes caseiros disponíveis. Rico em nitrogênio e outros nutrientes essenciais, o esterco compostado é extremamente benéfico para o crescimento e desenvolvimento das árvores frutíferas. No entanto, certifique-se de que o esterco esteja bem compostado antes de aplicá-lo ao solo, para evitar a queima das raízes.

5. Água de Cozinha: Nutrientes em Ação

A água utilizada para cozinhar ovos ou vegetais contém nutrientes que podem ser aproveitados para regar as suas árvores frutíferas. Após esfriar, essa água pode ser usada para irrigar o solo ao redor da base das árvores. Dessa forma, você estará aproveitando ao máximo os nutrientes presentes na água de cozinha, proporcionando um ambiente favorável ao crescimento e produção de frutas.

6. Chá de Composto: Nutrientes Prontos para Serem Absorvidos

O chá de composto é uma forma eficaz de utilizar os nutrientes presentes no composto ou esterco. Para preparar o chá, basta mergulhar um saco de compostagem ou esterco em um balde de água por 2-3 dias. A água absorverá os nutrientes, criando um chá rico em nutrientes essenciais para as suas árvores frutíferas. Utilize-o para regar as árvores e promover um crescimento saudável e uma produção abundante de frutas.

7. Cinzas de Madeira: Fonte de Potássio e Cálcio

Se você possui uma lareira ou costuma fazer fogueiras, pode aproveitar as cinzas de madeira como uma fonte de potássio e cálcio para as suas árvores frutíferas. No entanto, é importante usar as cinzas com moderação, pois elas podem aumentar o pH do solo. Espalhe as cinzas ao redor da base da árvore, garantindo que não estejam em contato direto com as raízes.

8. Chá de Algas: Micronutrientes para o Crescimento das Frutas

As algas são ricas em diversos micronutrientes essenciais para o crescimento saudável das árvores frutíferas. Se você tiver acesso a algas, pode deixá-las de molho em água para criar um chá nutritivo para as suas árvores. Esse chá de algas pode ser utilizado para regar as árvores, fornecendo os nutrientes necessários para um desenvolvimento frutífero.

Faça uma análise do solo se possível

Lembre-se de que o equilíbrio é fundamental ao aplicar fertilizantes caseiros. O excesso de nutrientes pode ser prejudicial às árvores, portanto, utilize as receitas com moderação. Antes de aplicar qualquer tratamento, é sempre recomendado testar o pH e a fertilidade do solo para garantir que você esteja fornecendo os nutrientes necessários. Se possível, faça uma análise de solo para determinar as necessidades específicas das suas árvores frutíferas. Com esses fertilizantes caseiros, você estará no caminho certo para se tornar o orgulhoso guardião de um pomar exuberante e produtivo, que será a inveja do bairro!