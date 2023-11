Confira a banca do concurso TRF 5

Se você é um concurseiro que está de olho nas carreiras de Tribunais, saiba que a banca do concurso TRF 5 já foi definida! Agora, o próximo passo deve ser a divulgação do edital, uma vez que os preparativos para o certame estão a todo vapor.

E se você quiser saber mais detalhes sobre o concurso do Tribunal Regional da 5ª Região, é só ler até o final, pois vamos contar tudo a você!

Banca do concurso TRF 5 já foi definida

O processo seletivo para ingresso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conhecido como TRF 5, está em andamento. Agora, a banca examinadora já foi definida: o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Sendo assim, a expectativa é de que o edital seja publicado ainda este ano ou, no mais tardar, em 2024.

Conforme informações disponíveis no projeto básico divulgado online, as oportunidades serão para os cargos de Técnico Judiciário – Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação.

Ademais, em 20 de novembro, houve uma modificação na composição da comissão responsável pela organização do certame.

O TRF 5 apresenta, neste momento, um total de 14 vagas em aberto, sendo 2 para Analista e 12 para Técnico.

Cronologia do novo edital



Veja a seguir as datas principais das movimentações do concurso TRF 5 até agora:

20 de novembro de 2023: alteração na comissão;

08 de novembro de 2023: formação do grupo de trabalho para organização do concurso;

19 de outubro de 2023: divulgação do projeto básico do edital;

16 de outubro de 2023: contratação da banca examinadora;

03 de outubro de 2023: escolha do IBFC como organizador do certame;

27 de setembro de 2023: autorização para contratação da banca;

26 de junho de 2023: previsão de lançamento do edital ainda em 2023;

14 de junho de 2023: o ministro do STF Edson Fachin negou seguimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7338;

Banca em fase de contratação: 20 de junho de 2023;

Comissão formada: 23 de fevereiro de 2023.

Salários e benefícios no Concurso TRF 5

O TRF 5 oferece a seguinte remuneração para os cargos de Analista e Técnico:

Analista:

Inicial (Classe A, padrão 1): Vencimento de R$ 5.501,09; GAJ de R$ 7.701,53; Total de R$ 13.202,62;

Final (Classe C, padrão 13): Vencimento de R$ 8.259,84; GAJ de R$ 11.563,78; Total de R$ 19.823,62

Técnico:

Inicial (Classe A, padrão 1): Vencimento de R$ 3.352,85; GAJ de R$ 4.693,99; Total de R$ 8.046,84;

Final (Classe C, padrão 13): Vencimento de R$ 5.034,29; GAJ de R$ 7.048,01; Total de R$ 12.082,30.

Além disso, os servidores tem direito a benefícios, que receberam reajustes em fevereiro de 2023 e incluem Auxílio Alimentação de R$ 1.182,74 e Assistência Pré-escolar de R$ 935,22.

Além da remuneração e benefícios, os servidores têm direito ao Adicional de Qualificação, que contempla treinamento interno e títulos acadêmicos.

Reajuste progressivo, cargos e vagas

A saber, a partir de janeiro de 2023, as remunerações terão reajustes progressivos nos anos seguintes, sendo 6% em 2023 e 2024, e 6,13% em 2025.

Ademais, ainda não sabemos quantos servidores poderão desfrutar desses benefícios porque TRF 5 ainda não divulgou a quantidade de vagas para o próximo certame.

Porém, já se sabe que os cargos disponíveis incluem Analista Judiciário e Técnico Judiciário, ambos com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Enquanto isso, os requisitos são diploma ou certificação de curso de graduação com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC).

Etapas de prova do concurso TRF 5

O processo seletivo envolverá provas objetivas e discursivas. Dessa forma, as provas objetivas abrangerão conhecimentos gerais e específicos, abordando disciplinas como língua portuguesa e noções de direito administrativo.

A prova discursiva, incluindo redação e estudo de caso, cobrará diferentes áreas e especialidades, avaliando a capacidade analítica e de argumentação dos candidatos.

Haverá, ainda, uma etapa de prova de capacidade física para os concorrentes às vagas de Técnico Judiciário na área administrativa – especialidade segurança e transporte.

Nomeações

O TRF 5 já efetuou a nomeação de 189 aprovados no certame de 2017, sendo 59 analistas e 130 técnicos. Aliás, a validade dessas nomeações se estende até 24 de janeiro de 2024. Para 2023, o Conselho da Justiça Federal autorizou 61 cargos para provimento.

Gostou de saber mais sobre o concurso TRF 5? Então se prepare, e volte sempre para mais informações e atualizações!