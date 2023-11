confira a lista atualizada de adicionais de novembro

Dentro de mais alguns dias, o governo federal deverá retomar os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os repasses serão retomados no próximo dia 17, e deverão seguir até o dia 30 de novembro.

Assim como nos meses anteriores, o usuário precisa se basear sempre no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando poderá receber o saldo em sua conta. Quem tem NIS final 1, por exemplo, poderá receber o Bolsa Família no dia 17, já quem tem NIS final 2 poderá receber no dia 18, e assim sucessivamente.

O calendário

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de novembro. Veja detalhes:

NIS terminado em 1: 17 de novembro;

NIS terminado em 2: 20 de novembro;

NIS terminado em 3: 21 de novembro;

NIS terminado em 4: 22 de novembro;

NIS terminado em 5: 23 de novembro;

NIS terminado em 6: 24 de novembro;

NIS terminado em 7: 27 de novembro;

NIS terminado em 8: 28 de novembro;

NIS terminado em 9: 29 de novembro;

NIS terminado em 0: 30 de novembro

A lista de adicionais do Bolsa Família

O governo federal confirmou que vai manter neste mês de novembro a lógica de pagamentos de base de R$ 600 por família. Este valor, no entanto, não é unitário, e pode variar de acordo com uma série de pontos. Algumas famílias, por exemplo, podem receber adicionais, enquanto outras precisam ter o valor reduzido:

Abaixo, você pode conferir a lista completa de benefícios internos do Bolsa Família que devem ser liberados neste mês de novembro:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa na família;

Benefício Complementar (BCO): pagamento adicional para garantir que a soma dos benefícios alcance pelo menos R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): valor extra de R$ 150 para crianças de zero a sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Os pagamentos tiveram início em setembro;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): aplicado em situações específicas para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). Esse benefício será pago até maio de 2025.



Limite de renda no Bolsa Família

Mas afinal de contas, o Bolsa Família contará com alguma limitação de renda neste mês de novembro? De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a resposta é sim. Para fazer parte deste projeto, é preciso necessariamente seguir as duas regras abaixo:

Ter uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ;

; Ter uma renda per capita de até R$ 218 por família.

Como saber qual é a minha renda per capita

A ideia da renda per capita é definir quanto os ganhos daquela determinada família fazem diferença na vida de todos os integrantes que residem na mesma casa. De acordo com o Ministério, esta é a melhor maneira de entender qual é o real nível de dificuldade financeira destas pessoas.

Para identificar a sua renda per capita, é necessário somar todos os ganhos mensais da sua casa, e dividir este valor pela quantidade de integrantes que residem junto com você. O resultado desta conta, será a sua renda per capita.

Vale sempre lembrar que o cidadão não pode inserir na sua renda per capita ganhos como:

indenizações de danos materiais ou morais;

benefícios pagos pelo poder público de forma temporária;

quantias recebidas em programas de transferência de renda como o próprio Bolsa Família e o auxílio-gás.

Caso a sua família tenha uma renda de até R$ 218 por pessoa, você está apto ao recebimento do Bolsa Família neste ano de 2023. Contudo, se a sua renda per capita ultrapassar esta marca, isso significa que você não está apto ao recebimento do saldo.

