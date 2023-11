Confira a lista de oportunidades SEBRAE

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae SP) está com inscrições abertas para seu novo processo seletivo de estágio, oferecendo oportunidades para estudantes dos ensinos fundamental, médio regular e superior em diversas áreas.

As vagas estão distribuídas por diferentes regiões do estado de São Paulo, e o prazo de inscrição se encerra no final deste mês.

Cargos do processo seletivo

O processo seletivo do Sebrae SP está aberto para estudantes dos ensinos fundamental e médio regular, bem como para aqueles matriculados em cursos superiores nas áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Informática.

Requisitos

Os candidatos devem ter idades entre 14 e 21 anos e 11 meses e atender a critérios específicos, como estar cursando, no mínimo, a 8ª série/9º ano do ensino fundamental, cursar o ensino médio do 1º ao 3º ano, ter concluído o ensino médio sem ingresso no ensino superior, estar matriculado em cursos de ensino superior listados no edital e possuir renda familiar dentro dos parâmetros estabelecidos, que não deve ultrapassar um salário mínimo nacional per capita.

Além disso, não é permitido que os candidatos tenham atuado como jovem aprendiz no contexto administrativo.

Os estagiários selecionados receberão uma remuneração equivalente a um salário mínimo por hora, além de benefícios como auxílio-refeição no valor de R$ 20 por dia, vale-transporte e assistência médica.

O horário de trabalho será determinado pelo Sebrae SP conforme a necessidade da instituição, podendo variar entre 9h às 15h ou 10h30 às 16h30, com uma jornada diária de 6 horas, de segunda a sexta-feira.

O programa de estágio prevê um dia de capacitação regular por semana nas instalações designadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), enquanto o restante do mês será dedicado à capacitação prática no Sebrae SP.

Os estagiários selecionados serão alocados em diversas unidades, incluindo a Unidade de Gestão de Soluções e Transformação Digital (UGSTD), Unidade de Atendimento ao Cliente (UAC), ER Capital Norte, Unidade de Cultura Empreendedora (UCE) e Unidade de Inovação (UNI).