Confira AGORA quais são os signos mais “fechados”

Quando o assunto é astrologia, é frequente fazer associações de certos signos a estigmas. Por exemplo, há a tendência de considerar Aquário como distante, ou rotular Virgem como crítico. Contudo, é crucial recordar que cada signo abrange um leque de atributos, e não se justifica categorizar por completo um signo com base em algumas vivências particulares.

A seguir, serão destacados cinco signos do zodíaco que, erroneamente, podem ser percebidos como “aqueles que não cultivam amizades”. Também mostraremos uma breve discussão sobre suas genuínas características.

Os 5 signos “sem amigos”

É fundamental resistir à tentação de rotular ou julgar um signo com base em estereótipos convencionais. Tal como os indivíduos, cada signo abraça uma vasta gama de atributos e potencialidades.

1.Aquário (de 20 de janeiro até 18 de fevereiro)

Mal-entendido – Os indivíduos de Aquário frequentemente são percebidos como distantes e desconectados, o que pode levar à percepção de que não cultivam relações de amizade;

Realidade – Aquário é regido por Urano, um planeta associado à inovação e originalidade. Dessa forma, aqueles que nascem sob este signo adotam uma abordagem singular em relação à amizade. Eles atribuem grande importância à independência e liberdade, tanto para si quanto para os outros. Isso não implica que subestimem amizades, ao contrário, demonstram afeto e fidelidade de maneiras distintas.

2.Escorpião (de 23 de outubro até 21 de novembro)

Mal-entendido – Os escorpianos são frequentemente caracterizados como enigmáticos e intensos, levando alguns a acreditar erroneamente que evitam amizades devido à desconfiança nas pessoas;

Realidade – Escorpião, sob a regência de Plutão e Marte, é um signo que transpira paixão e profundidade. Eles aspiram por conexões autênticas e genuínas. Ainda que possam inicialmente ser cautelosos ao estabelecer novas amizades, quando depositam confiança, essa ligação se torna praticamente indissolúvel.

3.Virgem (de 23 de agosto até 22 de setembro)



Mal-entendido – Muitas pessoas associam os indivíduos de Virgem a uma tendência crítica e perfeccionista, o que eventualmente pode repelir possíveis amizades;

Realidade – O signo de Virgem é influenciado por Mercúrio, o planeta da comunicação. Eles possuem um profundo desejo de prestar auxílio e servir, embora isso possa ocasionalmente ser mal interpretado como crítica. Quando compreendidos adequadamente, revelam-se amigos extremamente leais, sempre prontos para oferecer suporte e assistência.

4.Capricórnio (de 22 de dezembro até 19 de janeiro)

Mal-entendido – Com frequência, são percebidos como distantes e concentrados no trabalho, o que aparenta deixar pouco espaço para amizades;

Realidade – Governados por Saturno, o planeta da disciplina, os indivíduos de Capricórnio assumem suas obrigações com grande seriedade, o que engloba também suas relações de amizade. Embora possam não ser excessivamente expressivos emocionalmente, atribuem imenso valor aos vínculos que estabelecem, expressando seu afeto por meio de atos e fidelidade.

5.Áries (de 21 de março até 19 de abril)

Mal-entendido – Devido à percepção de serem impulsivos e impacientes, frequentemente é suposto que os arianos carecem de paciência para manter relações de amizade;

Realidade – Áries, sob a influência de Marte, o planeta da ação, exibe energia e dinamismo. Embora possam ser impulsivos, sua sinceridade e entusiasmo os tornam amigos excepcionais. Sua natureza franca pode ser revitalizante em um mundo repleto de sutilezas.

Ao contrário, estes signos têm a personalidade mais forte

Em vez de olhar para esses signos através de um prisma restrito, explorar a profundidade e a riqueza que cada um contribui para relacionamentos enriquecedores. Portanto, conheça um pouco mais desses notáveis.

Peixes (de 19 de fevereiro até 20 de março)

Peixes, com sua aura de misticismo e romantismo, é amplamente reconhecido como um dos signos mais distintos do zodíaco. Então, aqueles nascidos sob Peixes são admirados por sua profunda intuição e capacidade de enxergar além do que é evidente. A sensibilidade, compaixão e generosidade são traços notáveis que os tornam particularmente queridos pelos outros.

Como um signo de elemento água, Peixes é altamente emotivo e possui uma sensibilidade aguçada às energias que o cercam. Conquanto, ainda que sua personalidade possa parecer intrincada ou mesmo ambivalente, os piscianos sempre estão prontos para oferecer ajuda e apoio.

Escorpião (de 23 de outubro até 21 de novembro)

Os indivíduos de Escorpião são reconhecidos por sua firmeza de vontade e resoluta determinação. Nesse sentido, são pessoas excepcionalmente apaixonadas, que perseguem seus alvos sem se deixar deter pelos desafios que se apresentam. Sua ambição é palpável, e eles possuem uma clara compreensão do que desejam conquistar ao longo da vida.

Ademais, os escorpianos são dotados de uma intuição aguçada, capazes de lidar instintivamente com adversidades. Ainda que possam parecer rígidos e inflexíveis em determinadas circunstâncias, suas características mais proeminentes são a lealdade e a coragem.

Capricórnio (de 22 de dezembro até 19 de janeiro)

Os indivíduos de Capricórnio são reconhecidos por sua dedicação incansável e determinada. Assim, possuem uma notável ambição e clareza de visão quanto aos seus objetivos de vida.

Com habilidades organizacionais impressionantes, os capricornianos não se sentem amedrontados diante dos obstáculos que possam surgir em seu caminho. Então, embora possam ser autocríticos consigo mesmos ou com os outros, essa característica paradoxalmente contribui para o alcance bem-sucedido de suas metas. Além disso, são conhecidos por sua habilidade inata em gerenciar suas finanças.