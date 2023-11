A Black Friday desponta como um dos períodos mais aguardados pelos consumidores brasileiros. Sendo assim, é o período em que inúmeras promoções surgem, oferecendo descontos tentadores para todos os tipos de produtos e orçamentos.

Confira alguns sites confiáveis para cupons e ofertas na Black Friday

Desse modo, se já é bom economizar durante essa época, encontrar cupons de desconto pode tornar os valores ainda mais atrativos. Descubra aqui nove sites confiáveis que disponibilizam cupons gratuitos para aproveitar ao máximo a Black Friday.

Cuponomia: cupons em mais de 2 mil lojas

O Cuponomia é amplamente reconhecido por oferecer cupons de desconto em uma variedade de mais de 2 mil lojas espalhadas por todo o país. Dessa forma, é o destino ideal para quem busca ótimas promoções e ofertas para suas compras durante a Black Friday.

Nubank: descontos no aplicativo

Além de ser uma empresa conhecida por seus cartões de crédito, o Nubank vai além ao oferecer descontos em compras realizadas diretamente no seu aplicativo, na seção “shopping”. Visto que os clientes podem aproveitar ofertas especiais ao escolherem produtos e efetuarem suas compras.

Méliuz: cashback e cupons

Enquanto o Méliuz oferece cupons, seu principal destaque é o cashback. Em suma, com essa plataforma, os clientes recebem de volta parte do valor gasto em suas compras, proporcionando uma economia extra durante a Black Friday.



Promobit: agregador de descontos e ofertas

Resumidamente, o Promobit é um verdadeiro agregador de descontos e ofertas. Assim, beneficiando mais de 2 milhões de usuários com uma variedade de descontos em produtos durante todo o ano, incluindo a Black Friday.

Pelando: descontos via site e aplicativo

Similar ao Promobit, o Pelando segue o conceito de oferecer descontos, porém, com a conveniência de ter tanto um site quanto um aplicativo. Após a seleção do item desejado, o usuário é direcionado para concluir a compra.

Livelo: pontos trocados por ofertas

O Livelo, com seu site e aplicativo, tem um modelo um pouco diferente. Concisamente, ele permite que os usuários acumulem pontos para trocá-los por diversas ofertas, proporcionando economia durante a Black Friday e além.

Outros sites e pontos importantes

Além desses, existem outros sites, como Cuponeria, Urubu das Promoções e PicPay, que oferecem oportunidades de economia. Contudo, é crucial estar atento à confiabilidade de cada plataforma escolhida. Infelizmente, há momentos em que ofertas falsas enganam os consumidores.

Durante esse período de promoções, é crucial ficar alerta em relação às ofertas divulgadas na internet, pois algumas podem ser armadilhas. Antes de finalizar qualquer compra, é essencial verificar a reputação do site e da loja em questão.

De modo geral, a Black Friday é uma oportunidade única para economizar em diversas compras. Com esses nove sites confiáveis, os consumidores podem encontrar cupons, descontos e até mesmo programas de cashback para maximizar seus ganhos durante essa época de promoções.

No entanto, é vital agir com cautela, verificando a autenticidade das ofertas e optando por realizar compras em plataformas seguras. Garantindo assim uma experiência de compra positiva e livre de golpes durante a Black Friday e ao longo do ano.

Cuidado com golpes na Black Friday

Ofertas que parecem boas demais para serem verdadeiras geralmente são exatamente isso: falsas. Visto que golpistas aproveitam a época da Black Friday para criar promoções falsas e atrair consumidores incautos. Portanto, esteja ciente de preços extremamente baixos ou descontos exagerados, pois podem ser um sinal de fraude.

Verifique a credibilidade do site

De forma geral, antes de efetuar uma compra, verifique se o site é legítimo e seguro. Procure por informações de contato, selos de segurança, análises de outros consumidores e certificados de criptografia. Já que sites falsos muitas vezes têm URLs suspeitos, erros de ortografia ou layouts mal elaborados, além de descontos elevados para pagamentos apenas via Pix.