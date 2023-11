Confira AQUI o local de prova do CONCURSO da Câmara dos Deputados

Provas do concurso da Câmara dos Deputados serão no dia 03 de dezembro

O concurso da Câmara dos Deputados liberou o local de provas do certame. Vale lembrar que os candidatos realizarão as provas no dia 03 de dezembro.

Detalhes do Concurso Câmara dos Deputados

A expectativa dos candidatos ao Concurso Câmara dos Deputados foi parcialmente saciada com a recente divulgação dos locais de aplicação das provas, marcadas para o dia 3 de dezembro. Este evento representa um passo decisivo no caminho rumo à ocupação de vagas em cargos estratégicos na esfera legislativa.

Ampla Gama de Oportunidades

O concurso abraça uma diversidade de cargos, refletindo a amplitude das funções essenciais na Câmara dos Deputados. Os postos em disputa abrangem desde Contador e Informática Legislativa até Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico, Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Provas Objetivas

A próxima etapa do processo, marcada pelas provas objetivas, será realizada em todas as capitais do país. Os candidatos enfrentarão um desafio composto por 130 questões, abrangendo áreas de conhecimentos gerais e específicos relacionados aos cargos em disputa.



A amplitude geográfica destas avaliações destaca a relevância nacional do Concurso Câmara dos Deputados. Para os concorrentes, esse anúncio não só revela os locais de sua jornada intelectual, mas também intensifica a preparação para enfrentar uma prova que transcende os limites regionais, refletindo a importância estratégica dos cargos em jogo no cenário legislativo do país.

Cargos em Disputa no Concurso Câmara dos Deputados

À medida que os candidatos se preparam para o Concurso Câmara dos Deputados, vale a pena explorar mais detalhadamente as responsabilidades e desafios inerentes aos cargos em oferta. Cada posição desempenha um papel crucial na dinâmica legislativa, contribuindo para o funcionamento eficiente e eficaz da Câmara. Vamos mergulhar nas nuances de algumas dessas funções:

Contador: Responsável por gerenciar as finanças e contabilidade da Câmara dos Deputados. Elaboração e análise de relatórios financeiros para respaldar decisões estratégicas.

Informática Legislativa: Atua no desenvolvimento e manutenção de sistemas e plataformas digitais voltados para a gestão legislativa. Garante a integridade e segurança das informações tecnológicas essenciais ao funcionamento da instituição.

Técnico em Material e Patrimônio: Supervisiona o controle de estoques e o gerenciamento de patrimônio. Contribui para a logística interna, assegurando o fornecimento adequado de materiais.

Assistente Social: Desenvolve ações sociais e programas que promovem o bem-estar dos servidores da Câmara. Atua como elo entre a instituição e os colaboradores, buscando soluções para questões sociais no ambiente de trabalho.



Enfermeiro e Farmacêutico: Zelam pela saúde e bem-estar dos funcionários da Câmara. Gerenciam serviços de saúde, promovendo a prevenção e tratamento de condições médicas.

Médico: Responsável por cuidados médicos e atendimento em situações de emergência. Contribui para a implementação de políticas de saúde dentro da instituição.

Consultor Legislativo: Oferece expertise técnica em áreas específicas, assessorando parlamentares em questões legislativas. Contribui para a elaboração e análise de projetos de lei.

Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira: Atua na análise e acompanhamento do orçamento público. Fiscaliza a execução financeira, garantindo conformidade com as normas legais.



Cada cargo reflete uma peça essencial na engrenagem legislativa, desempenhando funções especializadas para garantir a eficácia das operações da Câmara dos Deputados. Os candidatos, ao compreenderem a amplitude e importância dessas funções, podem direcionar seus esforços de preparação de maneira mais específica e alinhada às demandas específicas de cada cargo.

A estrutura das provas do concurso da Câmara dos Deputados depende do cargo. Vai estar na avaliação disciplinas gerais e específicas.

Locais de prova

Clique aqui e acesse os locais de prova deste concurso da Câmara dos Deputados.