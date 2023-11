Confira aqui os principais concursos da semana

Quer conhecer os principais concursos da semana? Então,você veio ao lugar certo. Afinal de contas, é isso mesmo que traremos para você hoje.

A saber, muitos certames tiveram anúncio ao longo desses dias, o que deixou os concurseiros em polvorosa.

Só para se ter uma ideia, em poucos dias, um total de 12 editais foram divulgados, oferecendo um impressionante contingente de 3.989 vagas em diversas áreas. Ademais, os salários iniciais para os aprovados pode chegar a R$ 15 mil.

Quer saber mais sobre os principais concursos da semana? É só ficar com a gente e ler até o final!

Principais concursos da semana

A grande maioria das regiões do país está com concursos abertos. Veja a seguir os mais importantes deles.

Principais concursos nacionais da semana

1. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

O INPI divulgou o seu tão aguardado edital para o concurso público. A saber, são 120 vagas de nível superior, com um salário inicial super atrativo, que pode atingir até R$ 11 mil.



As provas objetivas estão agendadas para janeiro de 2024.

Principais concursos da semana no Estado do Amapá

2. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ-AP)

O TJ-AP lançou seu próprio edital de concurso público, oferecendo 58 vagas nos níveis médio e superior, com uma remuneração inicial que pode chegar a R$ 8 mil. Enquanto isso, as provas objetivas estão programadas para março de 2024.

Concurso no Estado de Goiás

3. Prefeitura de Nazário, GO

A Prefeitura de Nazário publicou o edital de seu concurso público, disponibilizando 259 vagas nos níveis fundamental, médio e superior, com um salário inicial que pode chegar a R$ 3 mil. Assim, os concurseiros realizarão as provas em janeiro de 2024.

Principais concursos no Estado do Maranhão

No Maranhão, diversas prefeituras estão promovendo concursos públicos, proporcionando um leque de opções para os candidatos:

4. Prefeitura de Luís Domingues, MA

A Prefeitura de Luís Domingues, no Maranhão, lançou seu próprio edital de concurso público, com um total de 199 vagas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Dessa forma, o salário inicial dos aprovados pode chegar a R$ 4 mil, e as provas objetivas estão agendadas para janeiro de 2024.

5. Prefeitura de Aldeias Altas, MA

Aldeias Altas, também no Maranhão, disponibiliza 139 vagas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Além disso, o salário inicial pode chegar a R$ 5 mil, e as provas objetivas devem ocorrer em janeiro de 2024.

Principais concursos em Minas Gerais

6. Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), MG

A UFTM divulgou seu edital de concurso público, oferecendo 33 vagas nos níveis médio, técnico e superior. Assim, a remuneração inicial pode chegar a R$ 4 mil, e as provas objetivas serão em fevereiro de 2024.

Concurso na Paraíba

7. Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, PB

As provas objetivas do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba devem acontecer ainda em novembro de 2023. Serão 9 vagas de nível superior, com um salário inicial de até R$ 8 mil.

Concurso em Pernambuco

8. Autarquia Municipal da Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores – RECIPREV

A RECIPREV divulgou seu edital de concurso público, disponibilizando 15 vagas nos níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 3 mil, e as provas objetivas estão programadas para fevereiro de 2024.

Principais concursos em São Paulo

9. Câmara de São Paulo, SP

A Câmara Municipal de São Paulo lançou um novo edital de concurso público, oferecendo, dessa forma, 3 vagas de nível superior, com uma remuneração inicial de R$ 14 mil. As provas devem ser em janeiro de 2024.

10. Prefeitura de Quatá, SP

Mais um dos principais concursos da semana, a Prefeitura de Quatá, em São Paulo, divulgou seu edital, disponibilizando 26 vagas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A saber, a remuneração inicial dos aprovados pode chegar a R$ 6 mil, e as provas objetivas estão programadas para dezembro de 2023.

11. Polícia Militar do Estado de São Paulo, SP

A Polícia Militar do Estado de São Paulo lançou seu edital, oferecendo um impressionante total de 2.700 vagas de nível médio, com uma remuneração inicial de R$ 4 mil.

Aliás, para esse certame, as provas objetivas serão realizadas em fevereiro de 2024.

Principais concursos no Tocantins

12. Prefeitura de Pium, TO

Por fim, a Prefeitura de Pium, no Tocantins, anunciou seu concurso público, disponibilizando um total de 428 vagas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Dessa forma, o salário inicial pode chegar a impressionantes R$ 15 mil, e as provas objetivas devem acontecer ainda em dezembro de 2023.

Gostou de saber sobre os principais concursos da semana? Agora escolha sua área, se prepare e boa sorte nas provas!