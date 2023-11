Confira as principais datas e requisitos para participar do concurso PM PE

O concurso PM PE oferta 2.700 vagas

Se você está interessado no concurso PM PE – Polícia Militar de Pernambuco- saiba que as inscrições já estão abertas. Com isso, aumentam-se as dúvidas sobre quem de fato pode participar do certame.

Concurso PM PE 2024

O tão aguardado edital do concurso público da Polícia Militar de Pernambuco (PM PE) está aberto, oferecendo uma oportunidade ímpar para quem busca uma carreira na área da segurança pública. São 2.700 vagas imediatas, divididas entre os cargos de Soldado e Oficial, abrindo caminho para uma atuação significativa no estado.

Detalhes do Concurso

Com 2.400 vagas destinadas a Soldados e 300 para Oficiais, o concurso exige diferentes níveis de escolaridade, sendo necessário o ensino médio para o cargo de Soldado e ensino superior para Oficial.

A idade máxima para participar é de 30 anos, e é essencial possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”. Os salários oferecidos variam de R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91, proporcionando uma remuneração atrativa para os futuros profissionais da área.

Datas Importantes



Inscrições: De 13 de novembro a 13 de dezembro.

De 13 de novembro a 13 de dezembro. Isenção de Taxa: Período de 13 a 17 de novembro.

Período de 13 a 17 de novembro. Provas Objetivas e Discursivas: Agendadas para 28 de janeiro de 2024.

Etapas do concurso PM PE

Prova Objetiva e de Redação: A primeira etapa consiste em 60 questões para Soldado e 70 para Oficial.

A primeira etapa consiste em 60 questões para Soldado e 70 para Oficial. Exames Médicos: Etapa eliminatória para garantir a aptidão física e mental dos candidatos.

Etapa eliminatória para garantir a aptidão física e mental dos candidatos. Exames de Aptidão Física: Fase também eliminatória, avaliando a capacidade física dos participantes.

Fase também eliminatória, avaliando a capacidade física dos participantes. Avaliação Psicológica: Etapa classificatória, focada nas características psicológicas dos candidatos.

Preparação

Soldado: As disciplinas abrangem Língua Portuguesa, História de Pernambuco, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Constitucional e Direitos Humanos.

As disciplinas abrangem Língua Portuguesa, História de Pernambuco, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Constitucional e Direitos Humanos. Oficial: Com conteúdos que englobam Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Raciocínio Lógico, Estatística, Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direitos e Garantias Fundamentais, Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar.

Desafio da Prova de Redação do concurso PM PE

A etapa de redação requer habilidade na elaboração de uma dissertação baseada em temas extraídos de textos fornecidos, com uma extensão entre 15 e 20 linhas. Um teste crucial para demonstrar a capacidade de expressão escrita e análise crítica.

Exames de Aptidão Física

Os Exames de Aptidão Física no contexto do concurso PM PE são uma etapa crucial para avaliar a capacidade física e orgânica dos candidatos, garantindo que estejam aptos a enfrentar as exigências da prática de atividades físicas e demais demandas inerentes à função de profissional da segurança pública.

Critérios e Testes do concurso PM PE

Índices do TAF Masculino:

Flexão de braços na barra Fixa: Mínimo de 5 flexões

Mínimo de 5 flexões Salto em distância: Mínimo de 3,6 metros

Mínimo de 3,6 metros Natação 50m: Máximo de 1’00”

Máximo de 1’00” Flexão abdominal remador: Mínimo de 40 repetições em 1’00”

Mínimo de 40 repetições em 1’00” Corrida de 2.400m: Máximo de 11’30”

Índices do TAF Feminino:

Flexão de braços na barra Fixa: Mínimo de 25” em isometria

Mínimo de 25” em isometria Salto em distância: Mínimo de 2,8 metros

Mínimo de 2,8 metros Natação 50m: Máximo de 1’10”

Máximo de 1’10” Flexão abdominal remador: Mínimo de 36 repetições em 1’00”

Mínimo de 36 repetições em 1’00” Corrida de 2.400m: Máximo de 13’30”

Os Exames de Aptidão Física serão distribuídos em 2 dias consecutivos, cada um composto por uma série de testes físicos de realização obrigatória, independentemente do desempenho individual. A ordem de execução será a seguinte:

Primeiro Dia:

Flexão de Braços na Barra Fixa

Salto em Distância

Natação (50 metros)

Segundo Dia:

Flexão Abdominal Remador

Corrida de 2.400 metros

Requisitos para a Carreira Militar

Oficial:

Escolaridade mínima: Ensino superior em Direito

Idade: Mínimo de 18 anos e máximo de 30 anos na data de inscrição no concurso (35 anos para Oficial da Saúde)

Habilitação: Condução de veículos automotores na Categoria B

Altura mínima: 1,65m para homens e 1,60m para mulheres

Soldado:

Escolaridade mínima: Ensino médio completo

Idade: Mínimo de 18 anos completos na data de ingresso na carreira de militar do Estado e máximo de 30 anos na data de inscrição no concurso

Habilitação: Condução de veículos automotores na Categoria B

Altura mínima: 1,65m para homens e 1,60m para mulheres

Atribuições Relevantes na Jornada Militar

Oficial:

Comandar pelotões e companhias de Polícia Militar

Coordenar serviços operacionais

Atuar em ações de prevenção e repressão qualificada à criminalidade

Planejar atividades operacionais e administrativas

Atuar como autoridade Policial de Polícia Judiciária Militar e de Polícia Administrativa

Desenvolver processos disciplinares e estudos técnicos

Promover atividades de ensino e instrução

Soldado:

Realizar policiamento ostensivo preventivo fardado

Atender e solucionar ocorrências

Executar atividades operacionais e policiamento reservado

Restabelecer ordem pública

Controlar distúrbios civis, entre outras atribuições

Remuneração do concurso PM PE

Soldado:

Vencimento básico inicial: R$ 3.419,88

Vale refeição: R$ 334,40

Oficial:

Remuneração inicial: R$ 10.855,91

Vale refeição: R$ 334,40

Formação Profissional

Durante o curso de formação:

Soldados recebem bolsa-auxílio de formação profissional: R$ 1.100,00

Aspirantes a Oficial recebem bolsa-auxílio: R$ 2.200,00 (Valores referentes a 2023)

Como se inscrever no concurso PM PE

Os interessados na seleção podem se candidatar até o dia 13 de dezembro, pelo site da banca Instituto AOCP. As provas são previstas na data de 28 de janeiro de 2024.