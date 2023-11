Confira as retificações do edital TJ AP

O edital TJ AP, ou seja, do processo seletivo do Tribunal de Justiça do Amapá, passou por uma segunda retificação. Assim, o certame que já está em andamento passou por algumas modificações em sua estrutura.

Nessa revisão, foram realizadas pequenas mudanças nas informações referentes à isenção da taxa de inscrição.

E se você quiser conferir todas essas atualizações, é só continuar conosco e ler até o final para não perder nada importante.

Edital TJ AP

As inscrições para o certame do Tribunal de Justiça do Amapá estão abertas até o dia 21 de dezembro de 2023, sendo a Fundação Getúlio Vargas (FGV) a responsável pela organização do concurso.

A saber, estão sendo disponibilizadas 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Quanto aos cargos a serem providos, serão os de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

Salário e benefícios dos aprovados no concurso

Quanto às remunerações e benefícios oferecidos, o edital detalha que para o cargo de Analista, o vencimento é de R$ 5.672,20. Com o acréscimo, ainda, de R$ 2.836,10 referente ao GAJ (Gratificação de Atividade Judiciária), dando R$ 8.508,30.

Já para o cargo de Técnico, o salário é de R$ 4.359,98, com GAJ de R$ 2.179,50, resultando em R$ 6.539,48.



Além das remunerações, os servidores contarão com progressão salarial conforme o tempo de serviço e especializações adquiridas.

Resumindo, as remunerações variam conforme o cargo desejado, podendo atingir até R$ 8.5 mil. Ademais, em relação aos benefícios, os servidores terão direito a benefícios como:

Auxílio alimentação no valor de R$ 2.000,00;

Auxílio saúde de R$ 850,00.

As provas objetivas estão previstas para serem realizadas em 24 de março de 2024.

Cenário atual do edital TJ AP

Sobre a situação atual do concurso TJ AP, em 22 de novembro de 2023, a segunda retificação promoveu alterações no texto relacionado à isenção da taxa de inscrição. Anteriormente, em 10 de novembro de 2023, a primeira retificação já havia modificado a relação de vagas, o conteúdo programático, entre outros.

Vale lembrar que a publicação original do edital ocorreu em 30 de outubro de 2023.

Inscrições para o concurso

Segundo o edital TJ AP, o período de inscrições para o concurso vai de 13 de novembro a 21 de dezembro de 2023, com taxas de R$ 105,00 para nível superior e R$ 95,00 para nível médio.

Além disso, têm direito à isenção de inscrição os candidatos amparados pelo Decreto n.º 6.593/2008 para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No entanto, o período para a solicitação de isenção foi de 13 a 16 de novembro de 2023, isto é, já se encerrou.

Quais serão as etapas do concurso, segundo o edital TJ AP

As etapas do concurso incluem Prova Escrita Objetiva, Perícia Médica e Heteroidentificação. Primeiramente, a prova objetiva está prevista para 24 de março de 2024, em Macapá/AP. Com horários diferenciados para Analista Judiciário (8h às 12h30) e Técnico Judiciário (15h às 19h30).

Enquanto isso, os locais de prova terão sua divulgação a partir de 18 de março de 2024 no site da FGV.

No que diz respeito às vagas reservadas, candidatos autodeclarados negros terão 20% das vagas totais destinadas a eles, conforme estabelece a Lei n.º 12.990/2014 e resoluções do CNJ. Já candidatos com deficiência terão 5% das vagas de reserva, devendo apresentar laudo médico durante o período de inscrição.

Como foi a última edição do concurso

Para aqueles que desejam relembrar o último concurso TJ AP, ele se realizou em 2014. À época, o edital ofertou 100 vagas imediatas e cadastro reserva para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário em diversas áreas e especialidades.

Assim, o certame contemplou 15 vagas para profissionais com necessidades especiais, abrangendo polos como Macapá, Mazagão, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari e Oiapoque.

Como se preparar para o edital TJ AP

Como vimos, o concurso TJ AP está próximo de acontecer. Por isso, é essencial se preparar para a prova. Em primeiro lugar, é crucial entender o edital detalhadamente, identificando os tópicos mais relevantes e o peso de cada matéria.

Assim, organize um plano de estudo eficiente, dedicando tempo equitativo a cada disciplina. Além disso, utilize materiais confiáveis, como livros e apostilas, e aproveite recursos online, como videoaulas e simulados.

Praticar com questões de concursos anteriores também é fundamental para se familiarizar com o estilo das perguntas e aprimorar a resolução no tempo estipulado. Por fim, estabeleça metas realistas e revise constantemente o conteúdo estudado. A disciplina e a consistência são aspectos cruciais da preparação.

Agora que você já sabe sobre as retificações do edital TJ AP, coloque essas dicas em prática e boa sorte nas provas!