Confira Calendário de Novembro e quem pode receber

O Bolsa Família, um programa do governo federal brasileiro, anunciou o seu plano de pagamentos para o mês de novembro. Este esquema de desembolsos está agendado para ocorrer entre os dias 17 e 30 de novembro, sendo baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O Que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. O Programa busca garantir o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Benefícios do Bolsa Família

No mês de novembro, famílias que possuem crianças de até sete meses vão receber um acréscimo de R$ 50 ao valor original do benefício. Este incremento será concedido por criança e será incluído no valor total do benefício, representando um suporte significativo para as famílias beneficiadas.

Critérios para Participar do Bolsa Família

Para ter direito a participar do programa, as famílias devem atender a critérios específicos, relacionados principalmente à saúde e à educação.

Frequência Escolar

Um dos critérios principais para se beneficiar do programa é a frequência escolar das crianças.



Você também pode gostar:

Acompanhamento do Pré-natal

Para gestantes, é necessário o acompanhamento do pré-natal.

Avaliação do Estado Nutricional

A avaliação do estado nutricional das crianças também é um critério importante.

Adesão ao Calendário Nacional de Vacinação

A adesão ao calendário nacional de vacinação é outro critério que as famílias devem cumprir para manter o benefício.

Impactos do Bolsa Família na Vida dos Brasileiros

A inclusão de famílias no programa Bolsa Família melhora significativamente a qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis em nosso país. O programa funciona como um apoio financeiro que contribui para o combate à pobreza e incentiva a educação e a saúde.

Além disso, um acréscimo de R$ 50 no benefício para famílias com bebês pode fazer uma grande diferença, ajudando a garantir uma nutrição adequada e melhores condições de vida para esses brasileiros em desenvolvimento.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Novembro

Aqui está o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de novembro:

NIS terminado em 1: 17 de novembro;

NIS terminado em 2: 20 de novembro;

NIS terminado em 3: 21 de novembro;

NIS terminado em 4: 22 de novembro;

NIS terminado em 5: 23 de novembro;

NIS terminado em 6: 24 de novembro;

NIS terminado em 7: 27 de novembro;

NIS terminado em 8: 28 de novembro;

NIS terminado em 9: 29 de novembro;

NIS terminado em 0: 30 de novembro.

Este é um resumo abrangente do Bolsa Família, os critérios para elegibilidade, o impacto do programa na vida dos brasileiros e o calendário de pagamentos para o mês de novembro. É importante lembrar que o cumprimento dos critérios é essencial para manter o benefício.

Como se cadastrar no Bolsa Família em 2023?

Para se cadastrar no Bolsa Família em 2023, é necessário realizar o pré-cadastro no Cadastro Único (CadÚnico). Essa etapa pode ser feita pela internet, por meio de um site/aplicativo chamado MOPS, lançado pelo Governo Federal. No MOPS, é possível verificar qual é o posto de atendimento mais próximo da sua casa ou trabalho.

No momento do cadastro, é importante ter em mãos alguns documentos, tanto do solicitante quanto dos demais membros da família. Os documentos necessários incluem:

Documentos necessários para o cadastro no Bolsa Família:

Solicitante: Documento com foto (RG ou CNH); Título de eleitor ou CPF; Comprovante de endereço; Comprovante de tutela (documento de guarda ou outros documentos que comprovem a tutela do dependente declarado).

Demais familiares: Documento com foto (RG); CPF; Certidão de nascimento, certidão de casamento; Carteira de trabalho (quando houver).

Outros documentos importantes: Comprovante de vacinação; Comprovante de matrícula e frequência escolar dos dependentes; Comprovante de acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.



Após o cadastro, é necessário comparecer a um posto da assistência social, prefeitura ou outro órgão público para passar por uma entrevista. Essa entrevista serve para confirmar as informações presentes nos documentos apresentados e não é necessário levar toda a família, apenas o solicitante pode comparecer e levar os documentos de cada um dos dependentes.

A partir da entrevista, caso ainda não tenha sido feito, o solicitante receberá o NIS, que é o número de cadastro para cidadãos que já recebem algum benefício social.