Confira esse GRANDE comunicado sobre o cartão de crédito Apple Card

Na última quarta-feira (29), informações divulgadas sugerem que a parceria estabelecida entre a Apple e a Goldman Sachs em 2019 pode estar prestes a ser encerrada. A renomada instituição financeira é a responsável por emitir o Apple Card, um cartão de crédito integrado ao serviço Apple Pay.

De acordo com uma reportagem do 9to5Mac, contudo, há indícios de que a gigante da tecnologia está explorando novas parcerias para a emissão de seu cartão de crédito. A descoberta foi feita por meio de uma listagem de vagas de emprego na empresa, que, embora já tenha sido retirada do ar, buscava um engenheiro de software para contribuir com o desenvolvimento de uma “nova plataforma para futuros produtos do Apple Pay”.

O desdobramento dessa possível mudança na parceria entre a Apple e a Goldman Sachs está gerando especulações e levantando questões sobre como a empresa de tecnologia planeja moldar o futuro do Apple Card e suas estratégias para o Apple Pay. Espera-se que novas informações possam esclarecer o destino dessa colaboração e as potenciais inovações da Apple.

Parceria entre Apple e MasterCard

Enquanto circulam especulações sobre o possível término da colaboração entre a Apple e a Goldman Sachs no Apple Card, é crucial ressaltar que a gigante da tecnologia mantém uma sólida parceria com a MasterCard, uma concorrente direta da Visa. Fontes próximas ao assunto informam que este acordo entre a Apple e a MasterCard está programado para perdurar até meados de 2026, proporcionando uma estabilidade considerável na relação entre ambas as empresas

Encerrar prematuramente este contrato estratégico poderia acarretar desafios significativos para ambas as empresas, considerando as complexidades e compromissos estabelecidos ao longo da parceria. Esta notícia traz à tona a dinâmica competitiva no setor de pagamentos digitais.

Veja como funciona a carteira de pagamentos

Em um cenário cada vez mais digital, o Apple Pay emerge como uma solução segura para transações financeiras, superando as limitações e preocupações associadas ao uso tradicional de cartões físicos de crédito ou débito. Mas afinal, o que é o Apple Pay?



O Apple Pay é um serviço de pagamento móvel desenvolvido pela Apple, projetado para oferecer aos usuários uma experiência de compra rápida e segura. O sistema permite que os consumidores realizem transações usando seus dispositivos Apple, como iPhone, Apple Watch, Mac ou iPad, eliminando a necessidade de carregar cartões físicos.

De acordo com a empresa, uma das características fundamentais que tornam o Apple Pay mais seguro do que o uso de cartões tradicionais é a necessidade de autenticação. Para realizar uma compra, os usuários precisam utilizar seu Face ID, Touch ID ou senha, proporcionando camadas adicionais de segurança.

Ao realizar compras em lojas físicas, o número real do cartão e a identidade do usuário não são compartilhados com os comerciantes. Em pagamentos online, o comerciante recebe apenas as informações autorizadas pelo usuário para concluir a transação, como nome, e-mail e endereços de cobrança e entrega.

Além disso, a Apple não armazena os números reais do cartão nem em seus servidores, nem nos dispositivos dos usuários. Isso significa que, em caso de pagamentos com cartão de débito ou crédito, a empresa não retém informações da transação que possam ser associadas aos usuários. Todas essas medidas de segurança tornam a carteira digital bastante confiável.