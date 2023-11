Confira fórmulas para usar nas provas de Matemática e Física

O Enem 2023 está chegando e, com ele, uma ansiedade dos estudantes que irão enfrentar as temidas provas de Matemática e Ciências da Natureza. Essas disciplinas costumam ser desafiadoras, mas com a preparação adequada e o conhecimento das fórmulas essenciais, é possível obter um bom desempenho. Neste guia completo, vamos apresentar as principais fórmulas que você precisa dominar para se sair bem nessas provas.

Prova de Matemática

A Matemática é uma das disciplinas mais cobradas no Enem. Para sair bem nessa prova, é fundamental não apenas decorar fórmulas, mas também entender como aplicá-las em diferentes contextos. O professor Paulo Roberto Santos, do Fibonacci Sistema de Ensino, ressalta a importância de fazer muitos exercícios para internalizar as fórmulas e saber manipulá-las corretamente.

Fórmulas importantes para o Enem

Média Aritmética Simples

A média aritmética simples é calculada somando-se todos os elementos e dividindo o resultado pela quantidade de elementos. Essa fórmula é frequentemente aplicada em problemas que envolvem notas médias, por exemplo.

Fórmula: Média = (Soma dos elementos) / (Quantidade de elementos)

Média Aritmética Ponderada

Na média aritmética ponderada, cada elemento é multiplicado por um peso antes de serem somados. Em seguida, o resultado é dividido pela soma dos pesos. Essa fórmula é utilizada quando os elementos possuem importâncias diferentes.



Fórmula: Média ponderada = (Peso1 * Elemento1 + Peso2 * Elemento2 + … + PesoN * ElementoN) / (Peso1 + Peso2 + … + PesoN)

Área de Figuras Geométricas

Para calcular a área de figuras geométricas, existem fórmulas específicas para cada tipo. Algumas das mais importantes são:

Triângulos: A área de um triângulo pode ser calculada multiplicando-se a base pela altura e dividindo o resultado por dois. Fórmula: Área do triângulo = (base * altura) / 2

Quadrados: Uma área de um quadrado é dada pelo produto da base pela altura. Como os lados do quadrado são iguais, a fórmula pode ser representada por b². Fórmula: Área do quadrado = base * altura = b²

Retângulos: A área de um retângulo também é calculada multiplicando-se a base pela altura. Fórmula: Área do retângulo = base * altura

Trapézio: No trapézio, a área é obtida somando-se os comprimentos das duas bases e multiplicando o resultado pela altura. Em seguida, divida-se o valor por dois. Fórmula: Área do trapézio = (base maior + base menor) * altura / 2

Losango: Para calcular a área de um losango, basta multiplicar o valor das diagonais e dividir o resultado por dois. Fórmula: Área do losango = (diagonal maior * diagonal menor) / 2

Volume dos Sólidos

O cálculo do volume de sólidos também requer o domínio de fórmulas específico para cada tipo. Veja algumas das principais:

Cubo, paralelepípedo, prisma e cilindro: O volume desses sólidos pode ser calculado multiplicando-se a área da base pela altura. Fórmula: Volume = Área da base * Altura

Pirâmide e cone: O volume da pirâmide e do cone é obtido multiplicando-se um terço do produto entre a área da base e a altura. Fórmula: Volume = (1/3) * Área da base * Altura

Bháskara

Uma fórmula de Bháskara é utilizada para encontrar as raízes reais de uma descoberta de segundo grau a partir de seus coeficientes. Fórmula: x = (-b ± ?(b² – 4ac)) / (2a)

Prova de Ciências da Natureza

A prova de Ciências da Natureza no Enem abrange conhecimentos de Física, Química e Biologia. Nessa prova, é importante entender as unidades de medida utilizadas e saber relacionar as grandezas. O professor Renato Casemiro, do Colégio Rio Branco, destaca a importância de compreender as unidades para resolver problemas sem depender apenas de fórmulas.

Fórmulas frequentes na prova de Física

A Física é uma das disciplinas mais solicitadas do Enem. No entanto, ao conhecer as fórmulas mais recorrentes, você estará preparado para resolver os problemas propostos. O professor Renato Casemiro concordou com as 10 fórmulas que mais aparecem na prova de Física do Enem:

Fórmula da solução de ondas Fórmulas de calorimetria Fórmulas de eletricidade Fórmulas de movimento uniforme Fórmulas de lançamento oblíquo Fórmulas de lançamento verticais Fórmulas ópticas Fórmulas de trabalho e energia Fórmulas de potência Fórmulas de magnetismo

O professor destaca que a fórmula da proposta de ondas é uma das mais recorrentes na prova. Além disso, ele ressalta a importância de dominar as fórmulas relacionadas à calorimetria e eletricidade, que costumam aparecer em problemas que envolvem aquecimento de água por um resistor elétrico.

Dicas para o dia da prova

No dia da prova, é fundamental gerenciar bem o tempo e focar nas questões que você sabe resolver. Se você encontrar uma questão que considere difícil e mais extensa, não perca muito tempo com ela, pois a nota do Enem é calculada através do TRI (Teoria de Resposta ao Item).

Lembre-se de revisar as fórmulas e conceitos-chave antes da prova, mas não se limite apenas a isso. É importante entender o raciocínio por trás das fórmulas e estar preparado para aplicá-las em diferentes situações.

Com dedicação e conhecimento das fórmulas essenciais, você estará preparado para enfrentar as provas de Matemática e Ciências da Natureza do Enem 2023. Boa sorte!