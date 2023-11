O ano de 2023 chega ao fim trazendo excelentes notícias para os aposentados vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Após anúncios do Ministro da Previdência sobre medidas para diminuir a espera por benefícios, surge uma nova possibilidade para este grupo: a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para o início de 2024, uma perspectiva animadora aguarda aqueles que recebem benefícios do INSS: a chance de solicitar a isenção do IPTU.

Confira informações importantes sobre o INSS e a possibilidade de isenção do IPTU

A isenção do IPTU se mostra como uma oportunidade de economia significativa para os aposentados que cumprem os critérios estabelecidos. Em suma, esta medida representa um alívio financeiro considerável, permitindo que os beneficiários redirecionem seus recursos para outras necessidades essenciais, como saúde e lazer, melhorando, assim, sua qualidade de vida.

Quem pode requerer a isenção?

A isenção do IPTU está direcionada a um grupo específico de aposentados vinculados ao INSS. Desse modo, para se qualificar, é necessário ser proprietário de apenas um imóvel, utilizando-o exclusivamente como residência.

Além disso, há um limite de renda estabelecido para determinar a elegibilidade, geralmente correspondente a um número específico de salários mínimos, variando conforme a legislação municipal.

Critérios necessários

Desse modo, para entender a elegibilidade à isenção do IPTU, é crucial verificar as normas estabelecidas pela prefeitura local. Em linhas gerais, os critérios incluem:

Ser aposentado ou pensionista do INSS;

Demonstrar um rendimento mensal de até o equivalente a cinco salários mínimos vigentes;

Residir no imóvel como sua única propriedade;

Não ter nenhum outro imóvel registrado em seu nome.



Como solicitar a isenção?

Antes de tudo, é essencial verificar se a prefeitura da sua cidade oferece esse benefício. Em caso positivo, os documentos necessários podem variar de acordo com a legislação municipal, podendo incluir:

Cópia do RG e CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda;

Carnê de IPTU do ano anterior.

Prazos e renovação do pedido

Normalmente, há um prazo anual para solicitar a isenção do IPTU. Muitas vezes, os pedidos devem ser renovados anualmente, exigindo a apresentação de documentos atualizados. Portanto, é fundamental estar atento aos prazos estabelecidos pelo município para garantir a continuidade desse benefício.

Vantagens da isenção do IPTU

A isenção do IPTU não apenas alivia o ônus financeiro dos aposentados que se enquadram nos critérios, mas também possibilita que esses cidadãos destinem seus recursos para outras necessidades, elevando sua qualidade de vida ao priorizar aspectos como saúde e lazer.

Certamente, a isenção do IPTU representa um benefício relevante para aposentados e pensionistas, proporcionando uma economia considerável. Se você atende aos requisitos estabelecidos, não deixe de solicitar a isenção na prefeitura da sua cidade. Visto que esta medida pode fazer uma diferença significativa no seu orçamento e qualidade de vida.

Cuidado com golpes que envolvem isenções de impostos

Golpistas muitas vezes se aproveitam de anúncios de isenções fiscais, visando atrair pessoas desavisadas em busca de economia. Eles podem oferecer serviços de “facilitação” para a isenção do IPTU, solicitando pagamentos antecipados ou dados pessoais sensíveis, aproveitando-se da urgência e do desejo de economia dos cidadãos.

Para evitar cair em golpes relacionados a isenções fiscais, é crucial adotar as seguintes precauções:

Pesquisa e verificação

Certifique-se de que a informação sobre a isenção do IPTU para aposentados do INSS seja oficial. Desse modo, confirme as informações diretamente com a prefeitura ou órgão responsável para evitar informações falsas ou imprecisas.

Desconfie de promessas fáceis

Fique alerta a ofertas que parecem boas demais para serem verdadeiras. Golpistas frequentemente prometem facilitar processos burocráticos em troca de pagamento adiantado ou dados pessoais.

Além disso, utilize sempre canais oficiais para obter informações e realizar solicitações. Evite fornecer informações pessoais ou financeiras por telefone, e-mail ou sites não verificados.