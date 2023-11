A Reforma da Previdência, aprovada em 2019, trouxe significativas mudanças nas regras para a aposentadoria pelo INSS, impactando diretamente os trabalhadores em todo o país. Confira pontos importantes para o contribuinte!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: confira novas regras para aposentadoria e possíveis mudanças no INSS

Entretanto, uma nova alteração está prevista para entrar em vigor a partir de 2024, afetando novamente os critérios para a obtenção do benefício previdenciário.

Novos critérios de aposentadoria

Em suma, a partir do próximo ano, os trabalhadores formais terão de se adaptar a um conjunto de novos critérios estabelecidos pelo INSS. Uma das principais mudanças está relacionada à idade mínima para aposentadoria, que será estabelecida em 65 anos para homens e 62 anos e seis meses para mulheres.

Contudo, além da idade mínima, outras condições devem ser consideradas pelos trabalhadores para garantir o acesso ao benefício. Desse modo, entre elas, o tempo de contribuição formal é um ponto crucial a ser observado. O período mínimo estipulado pelo INSS para ambos os sexos é de 15 anos.

Aspectos importantes das alterações

Essas mudanças são parte do período de transição previsto na Reforma da Previdência e refletem um cenário de constantes modificações nas regras previdenciárias, as quais devem continuar sendo ajustadas até 2033.

Contudo, vale ressaltar que em casos de aposentadoria motivada por doença, a exigência da idade mínima não é aplicada. No entanto, é necessário que o trabalhador já tenha efetuado, no mínimo, 12 contribuições junto à Previdência Social.



Mudanças no cálculo da aposentadoria

Uma alteração significativa está na fórmula de cálculo para determinar o valor do benefício. Anteriormente, o cálculo era baseado na média das maiores contribuições. Agora, o valor a ser liberado mensalmente é calculado considerando a média de todos os pagamentos realizados ao INSS.

Desse modo, para estimar o montante a ser recebido ao solicitar o benefício, o futuro aposentado pode realizar uma simulação através do site do Instituto Nacional do Seguro Social. Sendo assim, nessa plataforma, é possível não só calcular o benefício, mas também verificar informações como tempo de contribuição, anos restantes para a aposentadoria e detalhes dos contratos de trabalho ativos.

De modo geral, as mudanças nas regras da aposentadoria pelo INSS, decorrentes da Reforma da Previdência, estão em constante evolução. Assim, é fundamental que os trabalhadores estejam atualizados e atentos aos critérios estabelecidos, garantindo assim uma melhor compreensão sobre seus direitos e deveres previdenciários.

Portanto, consultar regularmente as informações disponíveis nos canais oficiais do INSS pode ser crucial para um planejamento previdenciário eficaz e adequado às novas diretrizes.

Cuidado com golpes e fraudes relacionados ao INSS

Resumidamente, golpistas se passam por funcionários do INSS por meio de ligações, e-mails ou mensagens, solicitando informações pessoais, dados bancários ou até mesmo realizando agendamentos falsos. Contudo, o INSS não entra em contato dessa forma para solicitar informações sigilosas.

Ofertas de serviços falsos

Anúncios e indivíduos oferecendo serviços de agilização de aposentadorias, revisões de benefícios ou até mesmo prometendo aumento no valor do benefício. No entanto, o INSS não cobra por esses serviços, e todo o processo é feito diretamente pelos canais oficiais do instituto.

Clonagem de cartão benefício

Além disso, criminosos conseguem clonar cartões de benefícios e realizam saques indevidos. Por isso, é importante proteger seus dados e ter cuidado com o manuseio do cartão. Portanto, se você suspeitar de qualquer atividade fraudulenta relacionada ao INSS, é fundamental reportar imediatamente. Você pode fazer isso entrando em contato com a Ouvidoria da Previdência Social, pelo telefone 135, ou pelo site oficial do INSS.

Sendo assim, de forma ampla e geral, mantenha-se informado, seja cauteloso com suas informações pessoais e utilize apenas os canais oficiais do INSS para evitar cair em armadilhas fraudulentas.