Com a ascensão do e-mail corporativo do Google como um dos mais utilizados globalmente, a questão da segurança das informações tornou-se primordial.

ALERTA DO GOOGLE: confira novidades para proteger sua conta do GMAIL contra hackers

Diariamente, mais de 3 bilhões de mensagens são trocadas através dessa plataforma, muitas contendo dados sensíveis que são alvo de interesse para hackers. Em resumo, para combater esse cenário, o Google lançou recentemente a última fase da Titan, sua chave de segurança, como parte de um esforço para fortalecer a autenticação em duas etapas.

Novidades em segurança: a Titan evoluída

Em resumo, essa atualização visa proporcionar maior segurança aos usuários mais vulneráveis, com a distribuição gratuita de cerca de 100.000 chaves. Desse modo, essa super chave, destinada à autenticação em duas etapas, é uma medida estratégica para fortalecer a proteção das contas de e-mail contra atividades maliciosas.

O Gmail é amplamente utilizado globalmente, contando com aproximadamente 30% da população mundial como usuários e, nos Estados Unidos, essa porcentagem sobe para 53%. Com quase 2 bilhões de usuários ativos, tornou-se um terreno fértil para golpistas virtuais, tornando a segurança dessas contas uma prioridade essencial.

A complexa relação entre acessibilidade e segurança

A peculiaridade do Gmail é a necessidade de acessar a conta Google como um passo preliminar. Contudo, embora esse fator acrescente um nível adicional de segurança, também pode, em alguns casos, representar uma desvantagem significativa.

Estratégias para blindar sua conta



Concisamente, para proteger sua conta do Gmail contra possíveis invasões, algumas medidas são cruciais:

Crie senhas robustas e únicas

A primeira e crucial dica é criar senhas fortes e exclusivas. Entende-se que o conceito de “senha forte” pode variar, mas utilizar ferramentas que geram senhas aleatórias pode ser uma excelente prática para garantir maior segurança.

Implemente verificação em duas etapas

Adicionar uma verificação em dois fatores é uma camada adicional de segurança. Sendo assim, sempre que um acesso à conta Google for tentado de um dispositivo diferente, essa verificação será acionada. Assim, podendo ser realizada por meio de um aplicativo de autenticação, SMS, chamada telefônica ou uma chave de segurança externa, como a Titan mencionada anteriormente.

Mantenha a verificação de segurança atualizada

Manter a verificação de segurança da sua conta atualizada é essencial. Através das configurações, é possível acessar várias etapas para aumentar a segurança de cada conta, proporcionando uma navegação mais segura.

Além disso, é crucial nunca fornecer os dados da conta para terceiros. Caso seja estritamente necessário, recomenda-se fornecer dados de uma conta secundária, nunca os da conta principal. Em resumo, a segurança das contas de e-mail, principalmente do Gmail, é uma preocupação constante, considerando o constante interesse dos hackers.

No entanto, ao implementar essas medidas de segurança e aproveitar as novas tecnologias oferecidas, é possível dificultar a vida dos criminosos virtuais, tornando a proteção da sua conta uma prioridade constante.

Outros cuidados importantes para sua segurança online

Manter o sistema operacional do seu dispositivo, seja computador, smartphone ou tablet, sempre atualizado é fundamental para garantir a segurança. Visto que as atualizações frequentes geralmente incluem correções de segurança que ajudam a proteger contra vulnerabilidades conhecidas.

Evite Wi-Fi público e desconhecido

De forma geral, redes Wi-Fi públicas e desconhecidas são frequentemente alvos fáceis para ciberataques. Assim sendo, evite acessar informações sensíveis, como sua conta do Gmail, ao utilizar redes Wi-Fi não seguras. Se precisar fazer isso, considere o uso de uma rede privada virtual (VPN) para criptografar sua conexão.

Além disso, revise regularmente as permissões concedidas a aplicativos conectados à sua conta do Google. Revogue o acesso de aplicativos que não são mais necessários ou que você não reconhece para garantir que não haja acesso não autorizado à sua conta.