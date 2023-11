confira o calendário atualizado de pagamentos da semana

O Governo Federal retoma nesta segunda-feira (20) os pagamentos do Bolsa Família. De acordo com as informações oficiais, mesmo com o Dia da Consciência Negra, os repasses serão feitos normalmente, já que este não é considerado um feriado de caráter nacional.

Oficialmente, os pagamentos de novembro do Bolsa Família foram iniciados ainda no último dia 17. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome indica que pouco mais de 21,18 milhões de famílias estão aptas ao recebimento do saldo dentro desta nova rodada.

Ao todo, o governo federal investiu R$ 14,26 bilhões nos pagamentos do benefício, com benefício médio de R$ 677,88 por lar.

O calendário atualizado

Assim como nos meses anteriores, os pagamentos estão sendo realizados de forma intercalada. Assim, o cidadão precisa sempre se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando poderá receber o benefício social.

Abaixo, você pode conferir o calendário atualizado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de novembro. Note que em negrito você pode identificar quais são os grupos que podem receber o saldo ainda nesta semana.

Usuários com NIS terminado em 1: 17 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 2: 20 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 3: 21 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 4: 22 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 5: 23 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 6: 24 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 7: 27 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 8: 28 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 9: 29 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 0: 30 de novembro.

Os valores do Bolsa Família

Para este mês de mês de novembro, o governo federal segue com a ideia de liberar o Bolsa Família a partir de um ponto de base de R$ 600 por família. Contudo, este valor pode ser elevado ou até mesmo reduzido a depender de uma série de pontos, como os adicionais a que a família tem direito.



Famílias que possuem crianças de até seis meses de idade, por exemplo, podem receber mais R$ 50 dentro do sistema do programa social. Não é preciso realizar nenhum tipo de solicitação para ter direito aos adicionais. O governo federal identifica os cidadãos que têm direito ao bônus através dos dados do Cadúnico.

Neste sentido, é muito importante manter os dados do Cadastro Único sempre atualizados com informações verdadeiras. Esta é a maneira mais clara de elevar as suas chances de receber o benefício.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento de adicionais do Bolsa Família para este mês de novembro:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

E o Auxílio-gás?

Para este mês de novembro, não há previsão de pagamentos para o Auxílio-gás nacional. Este é um benefício social de caráter bimestral, ou seja, ele é pago sempre a cada dois meses. Como uma liberação já foi feita em outubro, a próxima deve ocorrer apenas em dezembro.

De todo modo, o fato é que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já divulgou o detalhamento das datas das liberações do programa para o próximo mês. Confira abaixo:

Usuários com NIS final 1: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 15 de dezembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 18 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 19 de de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 22 de dezembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 23 de dezembro (sábado).