Confira onde as provas do concurso Bacen serão aplicadas

Os aprovados do concurso Bacen receberão acima de R$ 20 mil

O concurso Bacen- Banco Central- tem sido um dos mais esperados até o momento. Além dos excelentes salários, a aprovação garante estabilidade profissional aos servidores.

Ficou interessado? Veja a seguir mais detalhes.

Bacen: Concurso Aguardado Promete 100 Vagas com Remuneração Atrativa

A empolgação toma conta dos concurseiros com a iminente publicação do edital do novo concurso do Banco Central do Brasil (Bacen). A banca organizadora já está definida, sendo o Cebraspe, e a assinatura do contrato está prestes a acontecer nos próximos dias.

100 Vagas de Analistas no concurso Bacen

O Bacen oferecerá um total de 100 vagas para o cargo de analista, divididas entre duas áreas distintas: 50 vagas para analista na área de tecnologia da informação (infraestrutura, rede e desenvolvimento) e outras 50 vagas para analista na área de economia e finanças. A exigência mínima é ter formação de nível superior em qualquer área, com uma remuneração inicial atraente de R$ 20.924,80.

Suprir a Defasagem de Servidores

Apesar do quantitativo autorizado pelo Ministério da Gestão, a contratação de 100 novos analistas ainda não será suficiente para cobrir a defasagem de servidores no Bacen.



Com 5.309 postos na carreira de analista, apenas 2.771 estão ocupados, deixando uma carência de 2.538 servidores. A expectativa é de que mais aprovados sejam convocados durante o prazo de validade do concurso, conforme anunciado pelo diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do órgão, Mauricio Moura.

Prazos e Especulações do concurso Bacen

Segundo a portaria que autoriza o concurso, a aplicação das provas está programada para dois meses após a publicação do edital de abertura de inscrições. Contudo, há especulações sobre a possibilidade de um prazo estendido, de quatro meses, embora essa condição ainda não tenha sido oficialmente confirmada.

Local das provas do concurso Bacen

A divulgação oficial do edital está marcada para até 19 de janeiro, com a realização das provas prevista em todas as capitais e no Distrito Federal.

O Último Concurso do Bacen em 2013

Relembrando a última seleção, que ocorreu em 2013, o Bacen ofereceu 500 vagas para os cargos de técnico e analista. Naquela ocasião, o Cespe/UnB, agora Cebraspe, foi a banca organizadora, e as remunerações iniciais variavam de R$ 5.158,23 a R$ 14.289,24.

O processo seletivo envolveu etapas como prova objetiva, teste discursivo, análise de títulos (apenas para analistas) e um programa de capacitação para os aprovados, com lotações em diversas localidades, incluindo Brasília (DF), Belém (PA), São Paulo (SP), Salvador (BA) e Porto Alegre (RS).

O que faz o Banco Central

O Banco Central desempenha um papel vital na condução da política monetária e na regulação do sistema financeiro de um país. Suas principais funções incluem:

Controle da Inflação: O Banco Central busca manter a estabilidade de preços, controlando a inflação para preservar o poder de compra da moeda.

Emissão de Moeda: Responsável por emitir a moeda nacional, o Banco Central regula a quantidade de dinheiro em circulação para garantir a confiança na moeda.

Política Monetária: Formula e executa políticas monetárias, ajustando a taxa de juros e a oferta de dinheiro para influenciar a atividade econômica e a inflação.

Controle Cambial: Gerencia as reservas internacionais e implementa políticas cambiais para manter a estabilidade da moeda em relação a outras moedas estrangeiras.

Supervisão Bancária: Regula e supervisiona instituições financeiras para garantir a estabilidade do sistema bancário, protegendo depositantes e prevenindo crises financeiras.

Estabilidade do Sistema Financeiro: Trabalha para manter a estabilidade e a integridade do sistema financeiro, evitando falhas que possam prejudicar a confiança dos participantes do mercado.

Implementação de Políticas Governamentais: Colabora com o governo na execução de políticas econômicas e fiscais para promover o crescimento sustentável e o bem-estar econômico.

Colabora com o governo na execução de políticas econômicas e fiscais para promover o crescimento sustentável e o bem-estar econômico. Gerenciamento das Reservas Internacionais: Mantém e administra as reservas internacionais do país para lidar com choques externos e garantir a estabilidade econômica.