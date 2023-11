Confira os canais de atendimento para renegociar dívidas do FIES

A renegociação de dívidas do FIES oferece oportunidades imperdíveis, com descontos que podem chegar a 99% sobre o valor total da dívida.

Desse modo, em parceria com os bancos responsáveis pelos financiamentos, essa iniciativa visa proporcionar aos beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil a chance de regularizar suas obrigações financeiras de forma acessível.

Sendo assim, para que você conheça as condições desse programa e os canais de atendimento para regularizar sua situação, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Veja os descontos e prazos para renegociar dívidas do FIES

Veja os descontos e prazos para renegociar dívidas do FIES

Conforme mencionado acima, a renegociação do FIES já está em vigor em todo o país, proporcionando descontos substanciais que podem chegar a 99% da dívida total.

Além disso, a flexibilidade de pagamento parcelado é uma vantagem adicional. Contudo, é importante ressaltar que o prazo para efetuar a renegociação vai até o dia 31 de maio de 2024, seja de forma presencial ou online.

Portanto, é essencial fazer o procedimento o quanto antes para evitar contratempos.

Conheça os canais de atendimento para renegociar o FIES



Ademais, para tornar o processo de renegociação do FIES mais acessível, diversos canais de atendimento estão disponíveis para esclarecer dúvidas e fornecer informações necessárias. Confira abaixo alguns dos principais canais de atendimento para renegociar dívidas do FIES:

MEC e FNDE

Caixa Econômica Federal

Através do aplicativo da Caixa;

Whatsapp no número 0800 104 0 104;

Central de atendimento 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou pelo 0800 104 0 104 (para as demais regiões do país).

Banco do Brasil

Aplicativo BB;

Whatsapp no número 61 4004 0001;

Central de Atendimento BB 0800 729 0001.

Desse modo, esses canais estão prontos para auxiliar os beneficiários do FIES em cada etapa do processo de renegociação.

Quem pode renegociar dívidas do FIES com desconto?

O programa de renegociação do FIES direciona-se a indivíduos que possuem contratos firmados até 2017 e que se encontram em situação de inadimplência até 30 de junho de 2023.

Além do mais, as condições de desconto variam conforme o perfil do beneficiário, considerando diferentes cenários, tais como:

Contratos com débitos não pagos há mais de 90 dias, em 30/6/2023

Primeiramente, para essa classe de estudantes, o desconto é de 100% sobre encargos (juros e multas) e 12% sobre o valor financiado para pagamento à vista.

Além disso, ainda há possibilidade de parcelamento em até 150 parcelas mensais com desconto de 100% nos encargos.

Contratos com atrasos de mais de 360 dias, em 30/6/2023

Desconto de 92% sobre o valor total da dívida para pagamento total em até 15 prestações.

Contratos vencidos há mais de 360 dias, em 30/6/2023, cadastrados no CadÚnico ou beneficiários do Auxílio Emergencial 2021

Para essa categoria de estudantes e ex-estudantes, o desconto é de 99% sobre o valor total da dívida para pagamento total em até 15 prestações.

Para contratos com débitos vencidos e não pagos há mais de 365 dias, em 30/6/2023, fora das hipóteses acima

Desconto de 77% sobre o valor total da dívida para pagamento total em até 15 prestações.

Contratos adimplentes na data da renegociação

Por fim, contratos adimplentes na data da renegociação, possuem desconto de 12% para pagamento à vista do saldo devedor.

Benefícios de renegociar dívidas do FIES

Assim como é de se esperar, a renegociação das dívidas do FIES oferece uma série de benefícios significativos, proporcionando não apenas alívio financeiro imediato, mas também consequências positivas a longo prazo.

Desse modo, ao considerar a oportunidade de renegociar, é crucial compreender os benefícios que essa iniciativa pode proporcionar. Alguns dos principais incluem:

Renegociar dívidas do FIES proporciona descontos substanciais

A renegociação do FIES possibilita descontos expressivos, que podem chegar a 99% sobre o valor total da dívida.

Sendo assim, essa redução substancial proporciona alívio financeiro imediato, tornando o pagamento mais acessível.

Condições flexíveis de pagamento

Além disso, a flexibilidade nas condições de pagamento é um dos pontos-chave da renegociação. Os beneficiários têm a opção de escolher entre o pagamento à vista, com descontos vantajosos, ou parcelar o valor em até 150 prestações mensais, garantindo uma abordagem mais adaptada às suas condições financeiras.

Possibilidade de acesso a linhas de crédito

A regularização das dívidas do FIES pode melhorar o histórico de crédito do beneficiário, abrindo portas para futuras linhas de crédito com taxas mais favoráveis. Isso é particularmente relevante para quem planeja realizar investimentos, como aquisição de imóveis ou veículos.

Regularização da situação financeira

Por fim, ao aderir à renegociação, os beneficiários têm a oportunidade de regularizar sua situação financeira, saindo da inadimplência e estabelecendo um caminho sólido para o futuro. Isso não apenas afeta positivamente a saúde financeira individual, mas também abre portas para futuras oportunidades de crédito.

Agora que você já sabe quais são os canais de atendimento para renegociar dívidas do FIES