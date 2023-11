Confira os editais publicados do TJ SP

O Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP) está atualmente divulgando múltiplos editais de emprego. Assim, as oportunidades disponíveis englobam posições para profissionais nas áreas de psicologia, assistência social, oficial de justiça e escrevente técnico judiciário.

E se você quer concorrer a uma dessas vagas em um dos tribunais mais respeitados do planeta, é preciso se preparar com o máximo de informações possível. Pensando nisso, hoje trouxemos muitos dados, percepções e dicas sobre os processos seletivos da instituição.

Editais publicados do TJ SP

Como já dissemos antes, muitos editais relacionados ao Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. A saber, o edital mais recente oferece 27 vagas para psicólogos e assistentes sociais.

Um ponto muito atrativo é a remuneração inicial para essas posições, a qual é de R$ 8.712,45, além de benefícios como auxílio-alimentação, saúde e transporte.

Ademais, os candidatos têm até o dia 7 de dezembro de 2023 para se inscreverem.

Quanto ao cargo de oficial de justiça, as provas objetivas foram aplicadas em 15 de outubro de 2023. Enquanto isso, no caso dos escreventes técnicos judiciários, o tribunal está atualmente divulgando os resultados e informações sobre as provas práticas.



Quais os salários e benefícios dos aprovados

As remunerações que o TJ SP oferece são as seguintes:

Psicólogo: R$ 8.712,45;

Assistente Social: R$ 8.712,45;

Oficial de Justiça: R$ 8.804,85;

Escrevente Técnico Judiciário: R$ 5.810,17.

Além dos salários, os servidores do TJ SP também têm direito a benefícios adicionais, como:

Auxílio alimentação de R$ 60,00 por dia (totalizando R$ 1.320 por mês, considerando 22 dias de trabalho);

Auxílio transporte de R$ 176,00;

Auxílio creche de R$ 423,00 por filho (até 2 filhos);

Auxílio saúde de R$ 500,00;

Adicionais de qualificação que podem aumentar a remuneração em até 12,5%.

Áreas de carreira do concurso TJ SP

O concurso do TJ SP oferece vagas em diferentes cargos para diversas especialidades:

Edital para Psicólogo e Assistente Social: 20 vagas para Assistente Social Judiciário e 7 vagas para Psicólogo;

Edital para Oficial de Justiça: 88 vagas para esse cargo.

Além disso, há dois editais distintos para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário em 2023. O 2º edital oferece 60 vagas, enquanto o 1º edital disponibiliza 400 vagas. Ambos os cargos têm uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode participar dos concursos TJ SP para Escrevente Técnico Judiciário

O principal requisito para os cargos de Escrevente Técnico Judiciário é o ensino médio completo. Portanto, é uma excelente opção de carreira para quem não tem diploma universitário.

Quanto às atribuições, elas envolvem atividades relacionadas à organização de serviços, suporte técnico e administrativo nas unidades do Tribunal de Justiça. Desse modo, esses servidores atuam, dentre outras coisas:

Acompanhamento de processos judiciais e administrativos;

Atendimento ao público;

Elaboração e verificação de documentos;

Controle de material de expediente;

Atualização em relação à legislação relevante e normas internas.

Onde os aprovados irão servir?

As vagas do concurso do TJ SP são destinadas principalmente à 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), localizada na Grande São Paulo e composta por várias comarcas.

Porém, em concursos anteriores, também houve provimento para cargos vagos em diversas Regiões Administrativas Judiciárias. Sendo assim, novos editais podem ainda sair para preencher a vacância em outras regiões, se necessário.

Quais as etapas do concurso TJ SP?

O processo seletivo do TJ SP se divide em diferentes etapas, dependendo do cargo.

Para psicólogos e assistentes sociais, as etapas incluem:

Prova objetiva;

Prova de títulos;

Entrevista de heteroidentificação (candidatos inscritos na Lista de Candidatos Negros);

Perícia médica (candidatos inscritos na Lista Especial).

Enquanto isso, para o cargo de oficial de justiça, o processo é composto apenas por prova objetiva.

Já para escreventes técnicos judiciários, a seleção engloba prova objetiva, prova prática de formatação e digitação.

Saiba mais sobre o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo

O TJ SP é conhecido como o maior tribunal do planeta em termos de volume de processos. Isso porque, de acordo com dados do CNJ, o tribunal lida com aproximadamente 25% de todos os processos judiciais em andamento no Brasil, o que inclui cortes federais e tribunais superiores.

Para gerenciar essa carga de trabalho, o TJ SP conta com uma equipe de 2,5 mil magistrados e cerca de 40 mil servidores distribuídos em 320 comarcas do Estado de São Paulo.

Gostou de saber mais sobre o concurso TJ SP? Então volte sempre para mais atualizações sobre esses e outros certames!