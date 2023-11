Confira os principais concursos previstos para 2024

Quer conhecer os principais concursos previstos para 2024? Então você está no lugar certo, pois é isso mesmo que trouxemos para você hoje!

Primeiramente, cabe informar que o cenário de concursos públicos e oportunidades de emprego projetadas para o ano de 2024 é bastante promissor. Dessa forma, uma grande quantidade de certames devem abrir diversas portas para aqueles que sonham conquistar uma vaga no serviço público.

Quer saber mais detalhes sobre os concursos mais disputados e promissores? É só ler até o final e conferir!

Principais concursos para 2024 na Carreira Policial

Os concursos destinados à Carreira Policial se destacam por oferecerem um considerável número de vagas acessíveis a candidatos de nível médio. Assim, com uma remuneração inicial média de R$ 4.695, essa carreira ainda proporciona benefícios como:

Progressão profissional;

Plano de carreira;

Salários acima da média;

Estabilidade garantida;

Condições especiais de aposentadoria.

Dentre os certames previstos, destacam-se os seguintes:

Concurso PP TO para o cargo de Policial Penal, com comissão já formada, banca a definir, e remuneração de R$ 4.550,00;

Concurso PC AC, também com comissão formada, abrange cargos de Agente, Escrivão, Auxiliar de Necropsia e Delegado, exigindo nível superior e oferecendo remuneração entre R$ 5.000,00 e R$ 16.211,49.

Já o Concurso PM TO , com comissão formada, disponibiliza 650 vagas para Soldado e Oficial, com remuneração variando de R$ 5.245,83 a R$ 9.869,05 após o curso de formação.

Concursos para a Carreira Tribunal em 2024



Você também pode gostar:

A área da justiça brasileira oferece diversas oportunidades de concursos em 2024, abrangendo órgãos como:

TRF (Tribunal Regional Federal);

TRT (Tribunal Regional do Trabalho);

STJ (Superior Tribunal de Justiça);

STM (Superior Tribunal Militar);

TSE Unificado;

TJ (Tribunais de Justiça).

A saber, os salários iniciais para os aprovados nesses certames podem chegar a R$ 13.202,62.

Concursos para as Carreiras Administrativa e Bancária em 2024

A carreira administrativa é uma das mais atrativas, com muitas oportunidades para concurseiros de nível médio e superior.

Veja a seguir alguns dos principais processos seletivos nessas áreas que devem acontecer em 2024

Concurso PETROBRAS

Já anunciado, esse concurso disponibiliza 458 vagas para cargos técnicos, com remuneração variando de R$ 3 mil a R$ 7 mil.

Concurso IPEA

Já com autorização, esse que é um dos principais concursos previstos para 2024 oferece 80 vagas para o cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa, com salário de R$ 20.924,80.

Concurso ANA: um dos principais concursos previstos para 2024

Também já autorizado, contempla 40 vagas para cargos de níveis médio e superior, como Técnico Administrativo, Técnico em Regulação, Analista Administrativo e Especialista em Regulação.

A saber, o salário desses profissionais varia de R$ 7.016,67 a R$ 15.058,12.

Concurso CVM

Com comissão formada, o concurso CVM oferecerá 60 vagas para Analista e Inspetor, com remuneração de R$ 19.197,06. Além disso, os aprovados poderão receber diversos benefícios.

Outro dos principais concursos previstos para 2024: Concurso INMETRO

Já com banca em definição, o certame do INMETRO propõe 100 vagas para Analista Executivo em Metrologia e Qualidade e Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade, com salário inicial de R$ 8.700,28.

Concurso ANM

Esse concurso já está autorizado e oferece vagas para Técnico Administrativo, Analista Administrativo, Técnico em Atividades de Mineração e Especialista em Recursos Minerais. Dessa forma, a remuneração varia de R$ 3.537,01 a R$ 10.801,13 mais benefícios.

Concurso FIOCRUZ

Também já com autorização, o certame da FIOCRUZ disponibiliza 300 vagas para cargos de Tecnologista em Saúde Pública, Analista de Gestão em Saúde e Pesquisador em Saúde Pública.

Ademais, os salários vão de R$ 7.593,94 a R$ 8.487,50.

Concurso ANATEL: um dos principais concursos previstos para 2024

Com comissão formada, oferece 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com remuneração de R$ 16.413,35.

Concurso IBAMA é mais um dos principais concursos previstos para 2024

Já autorizado, o concurso do IBAMA é um dos que mais propõe vagas.Afinal, no total são 2.408 vagas para Analista Ambiental e Analista Administrativo, com remuneração de R$ 8.817,72.

Concurso RFB – Receita Federal

O concurso da Receita Federal já foi solicitado ao MGI, e estão previstas 1.300 vagas para cargos como Assistente Técnico Administrativo, Analista Administrativo, Arquiteto, Engenheiro e Contador.

Assim, essas vagas exigem níveis médio e superior de escolaridade, e oferece salários que variam entre R$ 4.162,57 e R$ 7.050,41.

Concurso INSS

Também solicitado, o Concurso do INSS é um dos mais aguardados para 2024 e prevê 9.229 vagas para Técnico de Seguro Social, Analista de Seguro Social e Perito Médico. As remunerações devem variar entre R$ 5.511,92 e R$ 15.169,99 para profissionais de nível médio e superior.

Ficou animado em conhecer os principais concursos previstos para 2024? Então comece a se preparar e volte sempre para mais atualizações!