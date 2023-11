Confira pelo seu CPF se você tem direito a indenização de R$15 mil

O Auxílio Brasil, programa social brasileiro criado durante a administração do presidente Jair Bolsonaro em 2021, se encerrou em 2023, com a reintrodução do Bolsa Família pelo presidente Lula. No entanto, um problema surgiu no caminho: o vazamento de dados pessoais de quase 4 milhões de famílias beneficiadas.

Em resposta a essa questão, o Instituto Sigilo, também conhecido como Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, criou um portal para permitir que os beneficiários do programa possam verificar se seus dados foram comprometidos e se têm direito a alguma forma de compensação.

O Vazamento de Dados e a Decisão Judicial

Em outubro do ano passado, a denúncia sobre o vazamento de dados do Auxílio Brasil revisitou por meio do site The Brazilian Report. Segundo a reportagem, cerca de 3,7 milhões de famílias, o que corresponde a aproximadamente 20% dos beneficiários do programa, tiveram suas informações expostas, o que levantou suspeitas sobre a segurança dos sistemas governamentais responsáveis pela administração do programa, como o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal e a Dataprev.

Diante desse cenário, o Instituto Sigilo entrou com uma ação judicial contra a Caixa, a Dataprev e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), exigindo uma indenização de R$ 15 mil para cada indivíduo afetado pelo vazamento. Em setembro deste ano, a Justiça Federal acatou o pedido e determinou o pagamento desse valor como forma de compensação pelos danos morais sofridos pelos beneficiários.

A Consulta no Portal do Instituto Sigilo

Para verificar se seus dados foram comprometidos e se têm direito à indenização, os beneficiários do Auxílio Brasil devem acessar o portal do Instituto Sigilo e selecionar a opção “Conferir se tenho direito”. Nessa página inicial, será necessário preencher informações como nome completo, e-mail, CPF e número de telefone, além de concordar com os termos da Política de Privacidade e dos Termos de Uso do site.

Após realizar a consulta, o portal fornecerá informações sobre a inclusão ou não do indivíduo na base de dados supostamente comprometida e se ele é elegível para receber a compensação de R$ 15 mil. No entanto, é importante ressaltar que isso não implica em um pagamento imediato, já que o processo legal continua em andamento e sujeito a recursos legais.

O Processo Legal e a Incerteza do Pagamento



Você também pode gostar:

Embora a Justiça Federal tenha determinado o pagamento da indenização aos beneficiários afetados pelo vazamento de dados do Auxílio Brasil, a decisão está sujeita a recursos legais. Isso significa que ainda não há garantias concretas de que o valor será efetivamente pago.

A Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil, informou que irá recorrer da decisão, alegando que não identificou, em análise preliminar, nenhum vazamento de dados sob sua guarda. A instituição afirma possuir infraestrutura adequada para garantir a integridade de sua base de dados e a segurança dos sistemas do Cadastro Único (CadÚnico), cumprindo os preceitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Portanto, é preciso aguardar o julgamento de todos os recursos apresentados pelas partes envolvidas e a confirmação de que os beneficiários do Auxílio Brasil realmente têm direito à indenização para que os valores sejam liberados.

Ademais, o vazamento de dados do Auxílio Brasil trouxe preocupações e consequências para milhões de famílias beneficiadas pelo programa. Em resposta a essa situação, o Instituto Sigilo disponibilizou um portal para que os beneficiários possam consultar se seus dados foram comprometidos e se têm direito a uma indenização de R$ 15 mil.

No entanto, é importante destacar que a consulta não garante um pagamento imediato, pois o processo legal continua em andamento e sujeito a recursos legais. A decisão da Justiça Federal determinando o pagamento da indenização está sob análise e contestação por parte da Caixa Econômica Federal e outros órgãos envolvidos.

Os beneficiários do Auxílio Brasil devem acompanhar as atualizações sobre o caso por meio do portal do Instituto Sigilo e aguardar o desfecho do processo para saber se serão elegíveis ao recebimento da indenização.

A transparência e a segurança dos dados pessoais são questões essenciais em programas sociais desse porte, e é fundamental que as instituições responsáveis garantam a proteção das informações dos beneficiários.