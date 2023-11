Confira prazo limite para regularizar exame toxicológico de motoristas

O prazo limite para regularizar exame toxicológico é uma preocupação iminente para motoristas profissionais. Especialmente aqueles das categorias C, D e E da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Desse modo, para que você conheça esse prazo e veja as penalidades para quem não o cumprir, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Confira o prazo limite para regularizar exame toxicológico de motoristas

O exame toxicológico é um assunto recorrente e de grande relevância. Especialmente nos últimos meses, quando ele voltou a ser obrigatório para os motoristas habilitados nas categorias C, D e E.

Dessa forma, os motoristas profissionais têm até 28 de dezembro para regularizar o exame toxicológico, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Ainda, a Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox) estima que cerca de 5 milhões de condutores estão irregulares, tornando essencial a compreensão e cumprimento deste prazo.

O que acontece se não fizer o exame no prazo?

Não cumprir o prazo estabelecido resultará em uma multa de R$ 1.467,35 e perda de 7 pontos na carteira. Pois, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), esta é uma infração gravíssima e gera consequências severas para o condutor.



E em caso de reincidência?

De acordo com a regulamentação do exame toxicológico, em casos de reincidência ao longo de 12 meses, a multa pode aumentar para R$ 2.934,70. Além disso, o motorista pode perder o direito de dirigir.

Dessa maneira, a necessidade de cumprir o prazo torna-se ainda mais crucial diante das penalidades significativas que podem ser aplicadas em casos de descumprimento.

Veja quais as consequências para os motoristas que recebem resultado positivo no exame

Ademais, cabe observar ainda que para condutores cujo exame apresentar resultado positivo para substâncias psicoativas, a infração é gravíssima.

Assim sendo, além de perder 7 pontos na carteira, o motorista enfrenta uma multa de R$ 1.467,35 e a suspensão do direito de dirigir por três meses. Essa penalidade ressalta a importância de realizar o exame e, se necessário, buscar tratamento.

Motoristas com resultado positivo perdem o direito de dirigir

O motorista com resultado positivo enfrenta a suspensão temporária do direito de dirigir, mas também não pode renovar a CNH até apresentar resultado negativo no exame toxicológico.

Sendo assim, esta regra visa garantir a segurança viária e a integridade dos profissionais que estão nas estradas.

Como o exame toxicológico é feito?

O exame toxicológico é realizado através da coleta de uma pequena quantidade de cabelo próxima ao couro cabeludo ou por um pêlo do corpo.

A Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox) destaca que a média de preço no Brasil é de R$135, tornando-o acessível e fundamental para a segurança nas estradas.

Qual o período de detecção?

Diferentemente de exames de urina e sangue, o exame toxicológico identifica o consumo de substâncias psicoativas em um período mais extenso, abrangendo de 90 a 180 dias antes da coleta.

Desse modo, essa característica permite uma avaliação mais abrangente do comportamento do condutor em relação ao uso de substâncias.

Quais substâncias o exame detecta?

O exame identifica diversas substâncias, incluindo:

Maconha;

Cocaína;

Anfetaminas;

Metanfetaminas;

MDMA;

MDA;

Inibidores de apetite;

Analgésicos à base de opiáceos e derivados.

Portanto, essa amplitude de detecção garante uma avaliação abrangente do estado do motorista em relação ao consumo de substâncias psicoativas.

Número de exames e prazos

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece os prazos para a realização do exame e também o número de exames necessários.

Dessa forma, os motoristas podem realizar a verificação dessas informações por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, proporcionando acesso fácil e rápido às informações cruciais.

Vantagens da Carteira Digital de Trânsito

O aplicativo Carteira Digital de Trânsito é uma ferramenta valiosa para os motoristas das categorias C, D e E. Acontece que, além de fornecer informações sobre o prazo para o exame toxicológico, também oferece a facilidade de verificar penalizações e manter-se informado sobre o status da CNH.

Além do mais, cabe observar também que é crucial que os motoristas compreendam as consequências do não cumprimento do prazo para o exame toxicológico.

Ainda, além das penalidades financeiras e perda de pontos na carteira, a suspensão temporária do direito de dirigir afeta diretamente a capacidade do motorista de exercer suas atividades profissionais.

Exame toxicológico é importante para a segurança viária

Por fim, vale destacar que a regularização do exame toxicológico não é apenas uma obrigação legal, mas uma responsabilidade dos motoristas profissionais.

Afinal, a segurança nas estradas depende do compromisso de cada condutor em cumprir os requisitos estabelecidos, contribuindo para um trânsito mais seguro e responsável.

