A evolução tecnológica tem elevado o Brasil ao patamar de terceiro país com a maior utilização do sistema operacional Android, abrangendo aproximadamente 81% dos usuários, de acordo com um estudo recente realizado no meio do ano de 2023.

Confira truques e funcionalidades ocultas para maximizar o uso do ANDROID

Entretanto, mesmo com essa imensa parcela da população usando esse sistema, muitas funcionalidades e truques permanecem desconhecidos para a maioria. É hora de elevar a sua experiência com o celular ao descobrir alguns segredos que poucos conhecem.

Carregamento rápido: acelere o seu celular

Um dilema comum para os usuários é a velocidade de carregamento do celular, crucial para não comprometer a rotina diária. Contudo, nem sempre é possível alcançar essa rapidez, o que pode causar atrasos em compromissos importantes. Mas há uma dica valiosa para carregar o seu aparelho rapidamente: ativar o “modo avião” durante o carregamento. Siga estes passos simples:

Vá para as configurações do seu dispositivo móvel e escolha a opção “modo avião”.

Com isso, diversas funções serão desativadas, tornando o processo de carregamento mais veloz.

Essa simples ação pode fazer uma diferença notável na velocidade de recarga, otimizando o seu tempo sem comprometer a qualidade do carregamento.

Melhorando o desempenho: mantenha o seu celular leve

Outro contratempo enfrentado pelos usuários de Android é a lentidão do aparelho em determinados momentos. Em sua, uma maneira rápida de solucionar isso é desativar os aplicativos que estão em segundo plano. Siga este passo a passo:

Acesse as configurações do aparelho.

Busque pela alternativa de “ajuda do dispositivo e bateria”.

Clique em “bateria”.

Selecione “limites de uso em segundo plano”.

Opte por “suspender aplicativos não utilizados”.



Desabilitar os aplicativos em segundo plano não apenas aumenta a duração da bateria, mas também preserva a vida útil do seu dispositivo, proporcionando um uso mais fluido e eficiente.

Aprimorando a produtividade: use seu tempo com mais eficiência

Uma das questões contemporâneas é a dificuldade em manter a produtividade ao utilizar o celular, muitas vezes devido ao uso excessivo de aplicativos aleatórios, o que acaba desviando o foco do que realmente importa.

Para evitar essa distração, é possível utilizar uma função que limita o tempo de uso de cada aplicativo. Siga estes passos simples:

Vá às configurações do seu dispositivo móvel e localize a seção chamada “bem-estar digital”.

Selecione “temporizadores de aplicativos”.

Escolha os aplicativos que deseja limitar.

Defina um temporizador para cada um deles.

Essa funcionalidade ajuda a controlar o tempo gasto em aplicativos específicos, incentivando um uso mais consciente e direcionado do celular, permitindo que você se concentre nas tarefas importantes.

Ao explorar esses truques e funcionalidades ocultas do sistema Android, você pode otimizar o uso do seu celular, tornando-o mais eficiente, rápido e adequado às suas necessidades, garantindo uma experiência mais gratificante no seu dia a dia. Experimente e eleve o seu aproveitamento com esses recursos que podem fazer toda a diferença na sua rotina!

Cuidado com apps fraudadores

Ao baixar aplicativos para o seu dispositivo Android, é essencial verificar a fonte e a credibilidade do fornecedor do aplicativo. Opte por fazer downloads apenas da Google Play Store ou de lojas oficiais e reconhecidas.

Sendo assim, evite instalar aplicativos de fontes desconhecidas ou de links suspeitos. Pois eles podem conter malwares ou vírus que comprometem a segurança do seu celular e dos seus dados pessoais.

Analise as permissões do aplicativo

Antes de instalar qualquer aplicativo, revise as permissões solicitadas por ele. Alguns aplicativos pedem acesso a informações desnecessárias ou sensíveis que não são relevantes para suas funções. Além disso, se um aplicativo solicitar permissões que parecem excessivas ou incoerentes com suas funcionalidades, considere isso como um sinal de alerta e evite o download.