Confira uma maneira interessante de aumentar o limite de crédito do seu Nubank

Se você procura uma forma eficaz de expandir seu limite de crédito na conta digital do Nubank, assegurando maior controle sobre suas finanças, o cartão “roxinho” pode oferecer a solução que você estava buscando, permitindo-lhe aumentar seu limite para até R$ 5 mil.

O Nubank mantém sua posição como um banco digital em constante expansão, continuamente disponibilizando uma ampla variedade de serviços financeiros que ultrapassam o modelo tradicional adotado por outras instituições financeiras. Isso inclui, entre outros, serviços de conta corrente, cartão de crédito, opções de investimento, empréstimos e seguros.

Graças a essa abordagem, o Nubank tem cativado seu público, destacando-se pela sua abordagem descomplicada e pela eliminação de tarifas excessivas em diversos serviços. No entanto, nem todos os clientes conseguem obter o limite de crédito desejado desde o início de sua jornada com o cartão “roxinho”.

Aumente seu limite de crédito com o Nu Limite Garantido

Um dos pontos fortes do Nubank é seu cartão de crédito isento de anuidade. No entanto, é importante destacar que nem todos os clientes conseguem obter um limite de crédito que atenda plenamente às suas necessidades. Em resumo, para solucionar esse problema, o Nubank lançou o Nu Limite Garantido, uma função que possibilita aos clientes terem até R$ 5 mil de limite.

Construindo seu limite de crédito

Com a implementação dessa novidade, o cliente tem a chance de definir o seu próprio limite de crédito com base no saldo existente em sua conta Nubank. Em suma, a mecânica é simples: o cliente reserva uma parte de seu saldo nas chamadas “Caixinhas” para utilizar como garantia do cartão de crédito.

Desse modo, essa estratégia permite que o cliente realize compras parceladas ou à vista com o cartão, sem comprometer o restante de seu dinheiro. Além disso, o valor reservado rende na conta. Assim, o cliente tem a liberdade de desbloqueá-lo a qualquer momento, desde que não haja faturas em aberto.



As instruções para ativar o Nu Limite Garantido

Para ativar o serviço do Nu Limite Garantido, os clientes devem acessar o aplicativo Nubank, o qual está disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. Em resumo, o processo é descomplicado:

No aplicativo, encontre a opção “Meus limites”.

Em seguida, selecione “Nu Limite Garantido”.

Crie uma “Caixinha” adicional para alocar os recursos que servirão como limite de crédito e familiarize-se com todas as informações pertinentes sobre o serviço.

Finalmente, clique em “Criar Nu Limite Garantido”.

Mesmo que o cliente já possua outras “Caixinhas” Nubank, será necessário criar uma nova exclusivamente para ampliar o limite de crédito. Após adquirir o serviço, todos os recursos depositados na nova “Caixinha” estarão disponíveis como limite no seu cartão de crédito Nubank.

A importância da pontualidade no pagamento da fatura

É fundamental ressaltar que, em caso de atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, o dinheiro guardado na “Caixinha” será utilizado para quitar a fatura. Uma vez que isso ocorre porque os valores aplicados nas “Caixinhas” funcionam como garantia para o pagamento das obrigações financeiras.

Inovação e flexibilidade

O Nubank, com sua abordagem inovadora, está em constante aprimoramento dos serviços disponibilizados aos seus clientes. O Nu Limite Garantido é mais uma ilustração de como esse banco digital busca atender às demandas de seu público, fornecendo flexibilidade e conveniência em suas operações financeiras.

Contudo, se você busca uma maneira eficaz de ampliar seu limite de crédito e garantir mais controle sobre suas finanças, essa pode ser a solução que você estava procurando. Desse modo, amplie seu limite de crédito com o Nu Limite Garantido e tenha mais liberdade financeira.

Sendo assim, é importante que mantenha em dia seus pagamentos e utilize os serviços oferecidos pela fintech de maneira positiva. Dessa forma, poderá construir um relacionamento com o Nubank e usufruir dos seus diversos programas de crédito.