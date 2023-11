Conflitos Brady-Belichick revelados no trailer de ‘The Dynasty’ na Apple TV+

Apple TV+ lançado recentemente um teaser de 30 segundos para sua próxima série de documentários de 10 episódios, “A Dinastia:” com estreia marcada para 16 de fevereiro.

A prévia se concentra exclusivamente na conclusão do Brady-Bill Belichick parceria no New England Patriots, sinalizando destaque na conclusão da aliança histórica.

A série de documentários: a história interna de um titã do futebol

A Apple TV+ se prepara para mergulhar em uma das maiores dinastias do esporte por meio de sua série de documentários em 10 partes, oferecendo acesso sem precedentes às principais figuras por trás da potência da NFL: o quarterback Tom Brady, o técnico Bill Belichick e o proprietário do time. Roberto Kraft. A série promete ser a narrativa definitiva do Equipe vencedora do Super Bowlsugerindo conflitos internos ao longo do reinado de quase 20 anos.

Colaboradores notáveis ​​e legado da dinastia

O envolvimento de Brady, Belichick e Kraft em compartilhar suas perspectivas é um sinal promissor para “A Dinastia”, complementado por uma equipe qualificada de documentaristas. Dirigido por O indicado ao Emmy, Matthew Hamachek, conhecido por seu trabalho na série de documentários “Tiger Woods” e produzido por Imagine Documentáriosfundada pelos vencedores do Oscar Ron Howard e Brian Grazer, a série traz expertise de peso para o projeto.

Embora os atuais Patriots possam não estar rendendo muito para seus fãso Apple TV+ tem como objetivo oferecer uma visão nostálgica dos incríveis 20 anos de história da organização quando Tom Brady e Bill Belichick levaram o time a seis títulos do Super Bowl. Embora muitos exortem os fãs a se concentrarem no presente, a série de documentários promete uma exploração aprofundada do Dinastia dos Patriotas da Nova Inglaterra.