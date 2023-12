Congresso aprova NOVO FERIADO para todo o país; confira

O Congresso Nacional acaba de aprovar um novo feriado nacional para todo o país, o Dia da Consciência Negra. Essa conquista é resultado de um longo processo de negociação e luta por parte da bancada negra, que vem conquistando cada vez mais protagonismo na Casa.

A trajetória do projeto

O projeto que estabelece o Dia da Consciência Negra como feriado nacional foi aprovado pelo Senado em 2021, mas estava parado na Câmara dos Deputados desde então. No entanto, graças à atuação da bancada negra, o projeto foi negociado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e colocado como uma das primeiras diretrizes do grupo na Casa.

O Partido Liberal (PL) e o partido Novo orientaram suas bancadas a votar contra o projeto, mas a união da bancada negra foi fundamental para garantir a aprovação. No início deste mês, a Câmara criou uma bancada negra, com o objetivo de dar mais protagonismo às pautas raciais na Casa. O grupo terá um representante no colégio de líderes, que decidirá quais projetos serão votados. O deputado Damião Feliciano, do partido União Brasil – PB, foi o primeiro escolhido e a renovação ocorrerá periodicamente.

A importância da aprovação

A aprovação do Dia da Consciência Negra como feriado nacional é um marco histórico para o Brasil. Segundo a relatora do projeto, deputada Reginet Bispo, esse dado é uma oportunidade de “rememorar os quase quatro séculos de luta contra a escravidão”. No dia 20 de novembro, que reverencia o herói negro Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão, será um momento para considerar e celebrar a história e a memória do povo negro, que representa cerca de 60% da população brasileira.

Atualmente, seis estados brasileiros já adotam o dia 20 de novembro como feriado do Dia da Consciência Negra: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Com a aprovação do projeto no Congresso, essa data se tornará um feriado nacional, garantindo o reconhecimento e a valorização da cultura e da luta do povo negro em todo o país.

O significado do Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é um dado de extrema importância para a sociedade brasileira. Além de homenagear Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão, esses dados nos convidam a refletir sobre a história de opressão e violência que marcou a trajetória do povo negro no Brasil.



É um momento de conscientização e reconhecimento da cultura afro-brasileira, que contribuiu de forma significativa para a formação do nosso país. É também um momento de reflexão sobre as desigualdades e injustiças ainda presentes na sociedade, e de busca por medidas que promovam a igualdade racial e o combate ao racismo estrutural.

A luta pela igualdade racial

A criação de um feriado nacional em homenagem ao Dia da Consciência Negra é mais um passo importante na luta pela igualdade racial no Brasil. É uma oportunidade de promover a visibilidade e o reconhecimento da contribuição do povo negro para a construção do país, além de fomentar o debate e a conscientização sobre a importância de combater o racismo em todas as suas formas.

A aprovação desse feriado também é uma conquista para a bancada negra, que vem atuando de forma incansável para garantir a representatividade e a defesa dos direitos do povo negro no Congresso Nacional. Essa conquista reforça a importância de uma maior diversidade e inclusão na política, para que as vozes e as demandas de todos os segmentos da sociedade sejam ouvidas e atendidas.

O impacto do Dia da Consciência Negra

A criação do feriado do Dia da Consciência Negra terá um impacto significativo na sociedade brasileira. Além de ser um momento de celebração e valorização da cultura e da história do povo negro, esse feriado também pode contribuir para o fortalecimento do turismo étnico-cultural, estimulando a visitação de locais históricos e de eventos relacionados à cultura afro-brasileira.

Além disso, a consolidação do Dia da Consciência Negra como feriado nacional pode incentivar a realização de atividades educativas e de conscientização nas escolas, promovendo o respeito à diversidade e o combate ao preconceito racial desde a infância. É uma oportunidade de construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todas as pessoas sejam respeitadas e tenham seus direitos garantidos.

Promoção do diálogo, respeito e conscientização

A aprovação do Dia da Consciência Negra como feriado nacional é uma conquista importante para a luta pela igualdade racial no Brasil. Esses dados representam não apenas a valorização da cultura e da história do povo negro, mas também um convite à reflexão sobre as desigualdades e injustiças ainda presentes na sociedade.

É fundamental que aproveitemos esse momento para promover o diálogo, o respeito e a conscientização sobre a importância de combater o racismo em todas as suas formas. A criação desse feriado nacional é um passo na direção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todas as pessoas sejam respeitadas e tenham seus direitos garantidos.

Que o Dia da Consciência Negra seja um momento de celebração, mas também de reflexão e de compromisso com a construção de um país onde a diversidade seja valorizada e o preconceito seja combatido. Juntos, podemos construir um Brasil melhor para todos.