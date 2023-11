Conheça a moeda de 25 centavos mais rara do Plano Real

O que faz uma moeda ser considerada rara? Boa parte das pessoas deverá responder que o ano é um ponto importante para esta definição. Contudo, isso não é verdade. De acordo com a grande maioria dos colecionadores, outros pontos devem ser considerados para definir se uma peça é valiosa ou não.

Uma das características mais indicadas para esta definição é a tiragem, ou seja, a quantidade de moedas de 1 real que foram postas em circulação naquele determinado ano. Quanto menor é a tiragem do exemplar, mais raras são as peças, e consequentemente mais valiosas eles são.

A moeda de 25 centavos

Neste artigo, vamos falar sobre a moeda de 25 centavos do ano de 2016. Trata-se de uma peça que ainda está em circulação, ou seja, uma peça que pode ser encontrada em um trocado na feira, por exemplo, mas que só pode ser identificada pelos brasileiros que realmente estão informados sobre a peça.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento do Banco Central para as características da moeda de 25 centavos do ano de 2016:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 7.55gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892), ladeada pelas Armas Nacionais e pelo dístico Brasil;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao valor facial; data.

Quanto vale esta moeda

Lembra que no início do nosso artigo nós dissemos que quanto menor a tiragem, maior é o valor? Pois bem, a moeda de 25 centavos do ano de 2016 contou com uma tiragem de cerca de 23 milhões de peças naquele determinado ano.



Você também pode gostar:

Esta é a menor tiragem já feita para uma moeda de 25 centavos, ou seja, a peça de 25 centavos do ano de 2016 é simplesmente a moeda de 25 centavos mais rara da história do Plano Real.

Abaixo, você pode conferir os valores detalhados para este exemplar:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 10,00 R$ 15,00 R$ 30,00

O que significam estas siglas?

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real