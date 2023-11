Conheça as condições da recém-lançada linha de crédito da Caixa para beneficiar cidadãos de baixa renda

Em breve, a Caixa Econômica Federal (CEF) lançará uma nova linha de crédito voltada para o consumo, conforme anunciado pelo presidente Carlos Vieira em entrevista à revista Exame.

A previsão é que o programa seja iniciado nos próximos 20 dias, prometendo uma opção de empréstimo especialmente direcionada ao público de baixa renda, facilitando a realização de compras de sua escolha.

Carlos Vieira revelou que a concessão desse crédito estará vinculada ao histórico de pagamento de contas de consumo, como luz, água e telefone.

Embora os detalhes operacionais ainda não tenham sido totalmente divulgados, a proposta visa atrair um maior número de clientes fiéis para o banco.

É interessante notar que, atualmente, apenas 20% dos 150 milhões de clientes da Caixa são considerados como clientes fiéis.

Nesse contexto, a iniciativa busca não apenas fornecer uma opção de crédito mais acessível, mas também alinhar-se à perspectiva de ampliar o acesso ao consumo, conforme destacado pelo presidente Lula.

Principais opções de linha de crédito na Caixa: escolha a melhor para você!



A Caixa oferece diversas opções de linha de crédito, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade às necessidades financeiras de seus clientes.

Uma alternativa popular é o Crédito Consignado, uma modalidade de empréstimo na qual o salário do cliente funciona como garantia. Nesse formato, não é necessário um avalista, e os descontos são efetuados diretamente na folha de pagamento. Confira as condições:

Elegibilidade para trabalhadores em empresas ou órgãos conveniados, aposentados ou pensionistas permanentes do INSS;

Os pensionistas do INSS devem ter um benefício permanente que permita a contratação do empréstimo, sujeito à aprovação do órgão;

A prestação mensal não pode ultrapassar 35% do salário ou benefício, dependendo da adesão ao convênio;

Taxa de juros a partir de 0,94% ao mês;

Prestações mensais fixas, descontadas diretamente do salário ou benefício;

Contratação sujeita à aprovação de crédito, confirmação da averbação pelo órgão ou empregador, e outras cláusulas contratuais.

Importante notar que, temporariamente, a modalidade de Consignado com Garantia de FGTS encontra-se suspensa.

Outra opção oferecida pela Caixa é o Empréstimo Pessoal, que possibilita o uso do valor conforme a necessidade do cliente. Com diversas categorias disponíveis, destacamos o Crédito Pessoal Caixa:

Crédito Pessoal Mensal Pré-fixado:

Juros pré-fixados;

Período de quitação variando de 4 a 36 meses.

Crédito Pessoal Mensal Pós-fixado:

Juros pós-fixados;

Prazo de pagamento de 4 a 36 meses.

Além disso, a Caixa oferece o Crédito Salário Caixa, dividido em duas categorias:

Crédito Salário Caixa Mensal Pré-fixado:

Designado para clientes que recebem salário por meio de conta de depósito ou benefício na Caixa ;

; Juros pré-fixados;

Período de pagamento de 4 a 36 meses.

Crédito Salário Caixa Mensal Pós-fixado:

Destinado a clientes cujo salário ou benefício é recebido por meio de conta de depósito na Caixa;

Juros pós-fixados;

Prazo estipulado para o pagamento varia de de 4 a 36 meses.

Outras opções de crédito oferecidas pela instituição financeira

Além dessas alternativas que mencionamos anteriormente, podemos mencionar ainda duas opções com vantagens significativas.

Assim, a Linha de Penhor da Caixa Econômica destaca-se como uma opção de crédito com uma das mais atrativas taxas do mercado, proporcionando acesso rápido a recursos financeiros sem as complicações de análise cadastral ou a necessidade de um avalista. A agilidade é um diferencial, permitindo que o cliente saia com o dinheiro na hora.

Um aspecto que oferece segurança ao cliente é a proteção dos bens utilizados como garantia, que são armazenados de forma segura nos cofres do banco.

A flexibilidade é outra vantagem, permitindo a renovação do contrato conforme a necessidade do cliente. Após a quitação, o bem é prontamente devolvido ao proprietário.

Os limites de empréstimos podem alcançar até 100% do valor da garantia para clientes com relacionamento sólido com a Caixa. Diversos itens de valor, como joias, canetas e relógios de valor, além de pratarias, são aceitos como garantia.

Outra opção oferecida pelo banco é o Pronampe, criado pela Lei nº 13.999, de maio de 2020.

Microempresas e empresas de pequeno porte são beneficiadas, conforme alterações em leis de 2018, 2003 e 1999. Dessa forma, se objetiva impulsionar pequenos negócios, assegurando a estabilidade dos empregos.

Empresas com mais de 12 meses de atividade podem solicitar empréstimos de até 30% da receita anual bruta. Para empreendimentos com menos de um ano de funcionamento, o limite é de até 50% do capital social ou 30% da média de faturamento mensal desde o início das atividades.

A escolha do percentual de contratação fica a critério do empresário, mas em ambas as situações, o valor mínimo do empréstimo é de R$ 15 mil, oferecendo flexibilidade e suporte financeiro adaptado às necessidades empresariais.