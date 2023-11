Conheça as melhores espécies de plantas que dão flor em dezembro

O mês de fim do ano está chegando, repleto de celebrações, festividades e, é claro, belas plantas que dão flor em dezembro. Afinal, uma maneira encantadora de adicionar cor e vitalidade ao ambiente é através das flores.

No entanto, para trazer a beleza da natureza para o seu espaço neste mês festivo, é essencial escolher plantas que prosperam nesta estação.

Para te ajudar com isso, hoje vamos falar um pouco sobre algumas das melhores plantas que florescem no último mês do ano. Além do mais, podem adicionar um toque floral à sua vida durante as festividades.

Sendo assim, não deixe de ler até o final para não perder nada interessante.

1. Crisântemo: uma das mais belas plantas que dão flor em dezembro

O crisântemo é uma escolha clássica para dezembro. Disponível em uma ampla variedade de cores, como amarelo, branco, rosa e vermelho, essas flores adicionam uma sensação de calor e vitalidade aos arranjos florais.

Além disso, os crisântemos são conhecidos por sua durabilidade. Logo, o que significa que suas flores permanecem frescas por mais tempo, tornando-os ideais para decorar durante todo o mês.

Uma curiosidade sobre esta bela flor, é que em algumas regiões da Ásia, ela simboliza a felicidade e a vinda de uma vida repleta de conquistas. Então, quer ocasião mais propícia para se desejar essas coisas do que a espera de um novo ano?

2. Azaleia

As azaleias são arbustos de flores vibrantes que florescem profusamente durante o mês de dezembro.

Assim, com suas flores em tons de rosa, vermelho e branco, as azaleias acrescentam uma elegância encantadora a qualquer ambiente.

A saber, essas plantas são ideais para interiores, proporcionando um toque de cor durante os dias mais frios.

Aliás, algo interessante sobre esta planta que dá flor em dezembro, é que as azaleias brancas representam romance. Enquanto, as vermelhas representam elegância e, por fim, as cor de rosa simbolizam o amor pela natureza.

3. Cyclamen: outra das lindas plantas que dão flor em dezembro

O cyclamen é uma planta de interior popular que floresce durante os meses de verão, incluindo dezembro.

Dessa forma, suas flores em forma de borboleta estão disponíveis em várias cores, como rosa, vermelho, branco e lavanda.

O cyclamen não apenas acrescenta beleza, mas também uma fragrância suave, tornando-o uma escolha encantadora para decorar sua casa neste período festivo.

Assim como as plantas que dão flor em dezembro citadas acima, o cyclamen possui um significado: simboliza a renúncia. Que tal incorporá-la à sua decoração de dezembro como símbolo da sua renúncia a tudo de negativo que passou este ano?

4. Hellebore

A hellebore é uma planta rara no Brasil, mas muito resistente, e que floresce não exatamente no verão, mas dura o suficiente para embelezar a estação.

Assim, suas flores delicadas, em tons de rosa, verde, branco e roxo, são verdadeiramente únicas. Além disso, a hellebore é uma planta perene, o que significa que pode continuar florescendo ano após ano, proporcionando uma beleza duradoura ao seu jardim.

No entanto, se você for cultivar esta bela planta, tome cuidado na hora de manuseá-la, pois pode ser tóxica.

5. Orquídea

As orquídeas são flores elegantes que florescem em diversas épocas do ano, incluindo dezembro. Disponíveis em uma variedade de cores e padrões, as orquídeas são apreciadas por sua beleza sofisticada e longa duração.

Assim, elas fazem uma adição deslumbrante à decoração de interiores, adicionando um toque de luxo e refinamento.

A saber, presentear alguém com uma orquídea, principalmente as da cor branca, é uma forma de expressar o desejo de manter um vínculo duradouro com essa pessoa.

6. Rosa de natal: o nome já mostra que essa é uma das plantas que dão flor em dezembro

A rosa de Natal, também conhecida como Helleborus niger, é uma planta perene que floresce no final do ano, muitas vezes durante o mês de dezembro.

Suas flores brancas e delicadas têm um toque de elegância que complementa perfeitamente a atmosfera festiva.

Com essa e as demais sugestões, você já pode ver que decorar com plantas que florescem em dezembro não apenas adiciona cor e vitalidade aos ambientes, mas também cria uma atmosfera festiva e acolhedora.

Portanto, ao planejar sua decoração de fim de ano, não se esqueça de incluir as sugestões naturais de enfeites que acabamos de te dar.

E se você gostou de saber mais sobre essas plantas que dão flor em dezembro, nos conte aqui nos comentários qual você pretende cultivar e usar em sua decoração de dezembro!