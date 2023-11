As regras da aposentadoria em 2024 trazem consigo nuances importantes, resultado da Reforma da Previdência de 2019. Desse modo, é importante que todos estejam a par das alterações na regulamentação a fim de garantir o cumprimento correto de seus direitos previdenciários.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Conheça as regras da Aposentadoria 2024

Conforme mencionado acima, saber quais são as regras da aposentadoria 2024 é muito importante para garantir o recebimento correto desse benefício tão importante para todos.

Dessa forma, confira abaixo algumas das principais alterações e como estão as regras vigentes, para que assim, você possa entender melhor como solicitar a aposentadoria próximo ano:

Aposentadoria por idade progressiva

Primeiramente, é importante entender as regras da aposentadoria por idade progressiva para 2024. Assim sendo, no próximo ano, a idade mínima para aposentadoria será 65 anos para homens e 62 para mulheres. No entanto, além da idade, são necessários, no mínimo, 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens na aposentadoria urbana.

No entanto, para aposentadoria rural, são necessários 180 meses de trabalho rural, com 60 anos para homens e 55 para mulheres.

Aposentadoria por pontos

Nesta modalidade, a pontuação é determinada pela idade e tempo de contribuição. Para o ano seguinte, serão necessários 91 pontos para mulheres e 101 pontos para homens. Além disso, o INSS exige pelo menos 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Já a aposentadoria por tempo de contribuição traz critérios específicos:

Homens: 63 anos e 6 meses de idade + 35 anos de contribuição.

Mulheres: 58 anos e 6 meses + 30 anos de contribuição.

Aposentadoria da pessoa com deficiência

Para aqueles com deficiência, tanto em áreas urbanas quanto rurais, o benefício requer 180 meses de contribuição ou exercício rural, além de idade mínima de 60 anos para homens e 55 para mulheres.

Ademais, os contribuintes devem fazer a comprovação por documentos médicos, que a própria perícia médica e serviço social do INSS analisam.

Aposentadoria no magistério: condições especiais

Vale destacar que os professores têm requisitos distintos, e, para 2024, a regulamentação é a seguinte:

Contribuição previdenciária de 25 anos para mulheres e homens.

Exercício de magistério em escola da rede básica de ensino.

Idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens.

Atividade comprovada por pelo menos 180 meses.

Além do mais, para saber exatamente quanto tempo ainda falta para a aposentadoria 2024, o INSS oferece o simulador de benefícios, que está disponível para todos os contribuintes por meio do aplicativo ou do site do órgão.

Como usar o simulador da aposentadoria?

Bem como visto, o simulador do INSS, acessível pela plataforma Meu INSS, é uma ferramenta valiosa.

Para utilizá-lo basta seguir os seguintes passos:

Primeiramente, acesse o Meu INSS por meio do aplicativo ou do site; Então, digite “simular aposentadoria”; Confira ou altere seus dados; Clique em “Recalcular”; Por fim, visualize o cálculo e escolha entre “Pedir Aposentadoria” ou “Baixar PDF”.

Entenda o cálculo da aposentadoria 2024

É comum a dúvida sobre o cálculo do valor que o INSS irá pagar de aposentadoria para seus contribuintes. Em geral as regras de cálculo são as seguintes:

Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, os trabalhadores recebem 60% da média de contribuições desde julho de 1994;

Cada ano adicional de contribuição além do exigido acrescenta 2 pontos percentuais;

Finalmente, para receber 100% da média de contribuições, contribui por 35 anos (mulher) ou 40 anos (homem).

Contribuintes podem fazer todos os pedidos online

Ademais, cabe observar que, atualmente, os contribuintes podem fazer todos os pedidos de aposentadoria pelo site ou aplicativo do INSS.

Sendo assim, utilize a plataforma do Meu INSS para uma experiência mais eficiente e prática.

Além das regras específicas, é crucial compreender a importância de se preparar para as mudanças na aposentadoria 2024. Isso porque, ficar informado não só garante uma transição mais suave, mas também permite que você tome decisões mais conscientes em relação ao seu futuro financeiro.

Veja algumas estratégias para uma aposentadoria segura em 2024

Por fim, é fundamental considerar estratégias de planejamento financeiro para garantir uma aposentadoria segura para o próximo ano. Desse modo, explore opções de investimento, analise suas despesas previstas e crie um plano que leve em conta as possíveis variações nos benefícios.

Lembre-se de que a preparação financeira é crucial na construção de um futuro tranquilo e estável após a aposentadoria. Portanto, consultar um profissional financeiro pode fornecer orientações personalizadas para suas circunstâncias específicas.

Agora que você já sabe tudo sobre as regras da aposentadoria 2024, esteja proativo ao tomar decisões financeiras, garantindo assim uma transição suave para essa nova fase da vida.





Fonte: Notícias Concursos