Conheça os 10 carros HATCHES mais vendidos no Brasil em outubro de 2023

No mês de outubro de 2023, o mercado brasileiro de automóveis presenciou uma acirrada disputa entre os modelos de hatch. Segundo os números divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Volkswagen Polo manteve a liderança do segmento pelo segundo mês consecutivo, consolidando-se como o hatch mais vendido do Brasil.

Mas esse não foi o único destaque do mês, pois houve algumas alterações significativas na lista dos carros mais vendidos. Neste artigo, vamos analisar em detalhes os hatches mais populares do país em outubro de 2023.

1. Volkswagen Polo: O Líder do Segmento

O Volkswagen Polo continuou sua trajetória de sucesso e conquistou o primeiro lugar entre os hatches mais vendidos do Brasil em outubro de 2023. O modelo da montadora alemã emplacou impressionantes 11.123 unidades, aumentando a distância em relação aos demais concorrentes.

Esse desempenho consolida o Polo como uma opção popular entre os consumidores brasileiros, provando que seu design moderno, bom desempenho e tecnologia embarcada são características valorizadas pelo público.

2. Chevrolet Onix

Em segundo lugar, temos o Chevrolet Onix, que ficou bem próximo do líder Polo, com 10.657 unidades vendidas em outubro. Apesar de não ter conquistado o topo da lista neste mês, o Onix segue na vice-liderança no acumulado do ano, com 81.403 emplacamentos.

Esses números mostram a força da marca Chevrolet no mercado nacional e a preferência dos consumidores por esse hatch.

3. Fiat Mobi

O Fiat Mobi, por sua vez, subiu uma posição em relação ao mês anterior e conquistou o terceiro lugar em outubro, com 8.037 unidades vendidas. Esse desempenho mostra que o compacto da Fiat está ganhando espaço no mercado nacional, com seu design compacto e econômico. O Mobi é uma opção interessante para quem busca um hatch ágil e versátil para o dia a dia na cidade.

4. Hyundai HB20

Uma das alterações mais notáveis em relação ao mês anterior foi a troca de posições entre o Hyundai HB20 e o Fiat Mobi. O modelo sul-coreano, que ocupava a terceira posição em setembro, caiu para a quarta colocação em outubro, com 7.421 unidades vendidas.

Mesmo assim, o HB20 continua sendo uma opção popular entre os brasileiros, com seu design arrojado e boa relação custo-benefício.

5. Renault Kwid

Uma das mudanças mais significativas no ranking dos hatches mais vendidos do Brasil foi a entrada do Renault Kwid no top 5. O modelo ultrapassou o Fiat Argo e conquistou a quinta posição, com 6.394 registros em outubro. Esse desempenho mostra que o Kwid, com seu design moderno e preço competitivo, está conquistando cada vez mais o público brasileiro.

6. Fait Argo

No mês passado, o Fiat Argo ganhou uma posição e alcançou o quinto lugar em vendas, com 5.257 unidades. Isso indica que o carro compacto da Fiat está se tornando popular no mercado brasileiro devido ao seu design compacto e econômico. O Fiat Argo é uma escolha atraente para aqueles que procuram um hatch ágil e versátil para uso diário na cidade.

7. Peugeot 208

Na sétima posição, temos o Peugeot 208, com 3.221 emplacamentos em outubro. O modelo francês se destaca pelo seu design arrojado e pela tecnologia embarcada, oferecendo uma experiência de condução diferenciada.

8. Citroën C3

Logo acima do Yaris, temos o Citroën C3, que conquistou a oitava colocação no ranking dos hatches mais vendidos do Brasil em outubro, com 2.741 unidades emplacadas. O C3 se destaca pelo seu design diferenciado e pelo conforto interno, sendo uma opção interessante para quem busca um hatch com personalidade.

9. Toyota Yaris

Na nona posição, temos o Toyota Yaris, que conquistou 2.375 emplacamentos em outubro. O Yaris é conhecido por seu design elegante e pela qualidade japonesa, o que o torna uma opção interessante para quem busca um hatch confiável e com bom desempenho.

10. BYD Dolphin

o BYD Dolphin como único representante do segmento de carros elétricos entre os hatches mais vendidos do Brasil. O modelo chinês, que surpreendeu ao entrar no top 10 em setembro, fechou novamente a lista em outubro, com 1.366 emplacamentos registrados.

Esses números mostram que a demanda por veículos elétricos está crescendo no Brasil, e o Dolphin é uma opção interessante para quem busca uma alternativa sustentável e tecnológica.

10 hatches mais vendidos do Brasil em outubro de 2023 Modelo Emplacamentos 1. Volkswagen Polo 11.123 2. Chevrolet Onix 10.657 3. Fiat Mobi 8.037 4. Hyundai HB20 7.421 5. Renault Kwid 6.394 6. Fiat Argo 5.257 7. Peugeot 208 2.832 8. Citroën C3 2.714 9. Toyota Yaris 1.862 10. BYD Dolphin 1.366

Fonte: Fenabrave

Em conclusão, os carros hatches mais vendidos do Brasil em outubro de 2023 mostram que o mercado nacional está em constante movimentação. O Volkswagen Polo lidera a lista, seguido de perto pelo Chevrolet Onix. A surpresa na lista é o BYD Dolphin que representa o carro elétrico, mostrando que a demanda por veículos sustentáveis está crescendo.

Independentemente da escolha, esses modelos oferecem opções variadas para atender às necessidades e preferências dos consumidores brasileiros