Conheça os cargos do concurso BACEN

Se você sonha com a carreira bancária, conhecer os cargos do concurso BACEN é fundamental. Afinal de contas, essa é uma das instituições financeiras mais importantes do país. Com isso, oferece tudo o que um concurseiro poderia sonhar: estabilidade, bons salários e benefícios, progressão de carreira e prestígio social.

Portanto, se você deseja tudo isso, é hora de se informar e se preparar. Pois o certame do Banco Central deve vir aí em breve. Pensando nisso, hoje trouxemos uma série de informações sobre os cargos do Bacen. Por exemplo, como salários, atribuições, além de uma previsão de quando deve sair o edital para essa organização.

Então, não deixe de ler até o final e fique por dentro de tudo!

Importância dos cargos do concurso BACEN

O Banco Central do Brasil (Bacen) desempenha um papel crucial na estabilidade econômica do país. Logo, é responsável por controlar a inflação, garantir o poder de compra da moeda e assegurar a solidez do sistema financeiro.

Além disso, o Bacen é composto por profissionais de alta competência, ocupando cargos estratégicos que são essenciais para o funcionamento eficiente do órgão.

Por isso, a qualidade profissional desses servidores é muito importante, uma vez que suas atribuições são de grande responsabilidade. Sendo assim, não é de estranhar que o concurso do Bacen seja tão disputado e complexo.

Cargos e atribuições



Os três principais cargos do concurso Bacen são:

Analista;

Técnico;

Procurador.

Cada um desses cargos desempenha funções específicas, contribuindo para a execução das responsabilidades do Banco Central. O analista, por exemplo, é encarregado de atividades técnicas e especializadas, incluindo a elaboração de estudos, relatórios e propostas de atos normativos. Ainda, as suas atuações abrangem áreas como economia, finanças, contabilidade, direito, auditorias internas, tecnologia e segurança da informação.

Para ocupar esse cargo, é necessário possuir diploma de ensino superior, e o salário inicial é de R$ 19.197,06.

Técnico

Já o técnico desempenha funções operacionais no Banco Central, dando suporte técnico e administrativo. Assim, esse servidor atua na elaboração de relatórios, atendimento ao público, dentre outras atribuições.

Desse modo, a exigência de escolaridade para esse cargo é ter ensino médio/técnico completo. Enquanto isso, sua remuneração atual é de R$ 7.288,31

Cargos do concurso Bacen: Procurador

Por fim, o Procurador do Bacen representa o órgão judicial e extrajudicialmente. Também presta assessoria jurídica, apura liquidez e certeza de créditos, dentre outras funções jurídicas dentro da autarquia.

A saber, o cargo de Procurador é de nível superior e o salário inicial atual é de R$ 21.014,49.

Déficit de funcionários e novo concurso

Em novembro de 2022, o Bacen enfrentava um déficit de 3.070 funcionários. Além do mais, as projeções indicavam que mais de 600 servidores deixariam o órgão até 2025, devido a aposentadorias, falecimentos e desligamentos gerais.

Diante dessa situação, o Banco Central solicitou, em agosto de 2022, a realização de um novo concurso, visando suprir as vagas em aberto. No entanto, o pedido foi negado devido à proximidade da troca de presidente.

Expectativas para o provimento dos cargos do concurso Bacen

Em uma reviravolta interessante, novas informações sugerem que um novo concurso para o Bacen está próximo de ser anunciado. Em reunião no início de 2023, a Ministra Esther Dweck confirmou a intenção de organizar um novo certame para preencher as vagas existentes.

Vale lembrar que o órgão já havia feito a realização do concurso em 2021, mas o pedido também foi vetado na época.

Inclusive, documentos recentes de 14 de novembro (terça), revelam que a banca CEBRASPE foi contratada para organizar o certame. Logo, aumentando as expectativas para a liberação iminente do edital.

Portanto, esse edital pode sair em breve e é preciso se preparar para concorrer aos cargos do concurso Bacen.

Como se preparar se o edital ainda nem saiu?

Por fim, veja como você pode intensificar a sua preparação mesmo sem a publicação do edital e sair na frente na disputa por uma posição no Bacen.

1. Foco nos conteúdos relevantes

Inicie seus estudos com base no conteúdo programático dos concursos anteriores do Bacen, destacando as disciplinas mais recorrentes. Dessa forma, dê ênfase às áreas de economia, finanças, contabilidade, direito, auditoria interna e tecnologia da informação.

2. Utilize materiais atualizados para estudar para disputar cargos do concurso Bacen

Mantenha-se atualizado com materiais de estudo específicos para concursos bancários. Aliás, dê preferência aos que abrangem as legislações vigentes e as tendências recentes nas áreas de atuação do Bacen.

A saber, livros, videoaulas e simulados são recursos valiosos para a compreensão aprofundada dos temas.

3. Acompanhe notícias sobre o Bacen

Esteja atento às notícias relacionadas ao Banco Central para compreender as demandas atuais do órgão. Além disso, acompanhe as movimentações políticas e econômicas, pois esses temas podem ser abordados nas provas.

4. Treine com provas anteriores

Utilize provas de concursos anteriores do Bacen para familiarizar-se com o estilo das questões. Além disso, analise provas aplicadas pelo CEBRASPE, que deve ser a banca organizadora para se familiarizar com o estilo.

Gostou de conhecer os cargos do concurso Bacen? Agora coloque essas dicas em prática e prepare-se para disputar um deles no certame iminente!