Conheça os critérios e beneficiários habilitados

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi estabelecido por meio da Lei nº 5.107 em 1967.

O propósito fundamental era de assegurar proteção financeira e estabilidade aos trabalhadores registrados sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Dessa forma, esse benefício é, essencialmente, um fundo financiado pelos próprios trabalhadores, destinado a fornecer compensações financeiras a eles quando ocorre demissão.

A quantia a ser recebida está vinculada ao tempo de serviço prestado pelo empregado e à sua elegibilidade após a rescisão contratual. No Brasil, as indenizações após a rescisão do contrato compreendem dois componentes distintos: o FGTS e a multa associada a ele.

No Brasil, a multa é paga quando os empregadores decidem encerrar o contrato de um funcionário sem justa causa. Ademais, quando não renovam o contrato nas mesmas condições do contrato anterior.

Adicionalmente, os empregadores são obrigados a pagar uma multa, que normalmente corresponde a 40% do saldo acumulado na conta do FGTS do empregado. Dessa maneira, é como uma forma de compensação pelo término do vínculo empregatício.

Abaixo, apresentamos todas as informações relacionadas às regras de saque e às modalidades disponíveis. Fique por dentro dessas informações cruciais!

Quais são os critérios de elegibilidade para o FGTS em 2024?



O FGTS é um benefício essencial para diversas categorias de trabalhadores em 2024. Este recurso está disponível para trabalhadores rurais, incluindo os safreiros, bem como para aqueles contratados em regimes temporários ou intermitentes.

Além disso, trabalhadores avulsos, diretores não empregados, empregados domésticos e atletas profissionais também podem ter direito.

Existem diferentes circunstâncias em que os trabalhadores podem sacar o fundo, indo além da demissão sem justa causa. Isso ocorre em situações como a aquisição da residência própria, que é um importante auxílio no financiamento da casa própria.

Ademais, o trabalhador pode efetuar o saque do FGTS como parte de seu planejamento de aposentadoria.

Por fim, em casos de doenças graves também é possível solicitar o saque antecipado do fundo. Assim, proporciona-se suporte financeiro durante tratamentos médicos e recuperação.

Isso demonstra a versatilidade do FGTS como um recurso financeiro de apoio ao longo da vida profissional e pessoal do trabalhador.

Como verificar o saldo?

Para obter informações sobre o saldo do FGTS em 2024, trabalhadores têm à disposição duas opções práticas. A primeira delas é por meio do aplicativo oficial, que está disponível para download em dispositivos móveis.

Além disso, aqueles que são clientes da Caixa Econômica Federal podem acessar essa informação com facilidade através do internet banking, seja pelo computador ou dispositivos móveis.

A seguir, apresentamos um guia passo a passo para cada modalidade:

Pelo Aplicativo FGTS:

Abra o aplicativo em seu dispositivo; Toque na opção “Meu FGTS” ou escolha “ver todas as suas contas”; Selecione a conta que você deseja visualizar o extrato; Para gerar um documento em formato PDF do extrato, clique em “gerar extrato PDF”; Se você deseja consultar os dados do contrato, clique na opção “dados do contrato”.

Pelo Internet Banking da Caixa:

Acesse o site oficial da Caixa em www.caixa.gov.br; Clique na seção “Benefícios e Programas”; Selecione “FGTS” na lista de opções e escolha “Extrato” na próxima tela; Digite os números do PIS e do CPF nos campos designados; Insira sua senha para acesso seguro.

Seguindo esses passos, você poderá acessar facilmente as informações seja pelo aplicativo ou pelo internet banking da Caixa, de acordo com sua preferência. Certifique-se de ter seus dados pessoais e de conta em mãos para uma consulta eficiente.

Saiba quais documentos serão necessários para o saque do FGTS em 2024

Cada motivo que permite o saque do FGTS requer documentos específicos para comprovar a situação. É importante conhecer os principais documentos que servem como base para todas essas situações.

São necessários documentos de identificação pessoal, como RG, CNH ou passaporte e número do NIS, NIT, PIS ou Pasep. Além disso, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Termo de Quitação de Rescisão de Contrato de Trabalho.

Ou, ainda o Termo de Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho (THRCT).

É importante observar que o THRCT se aplica apenas às rescisões formalizadas até 10/11/2017. É necessário ainda, a apresentação da Carteira de Trabalho, juntamente com uma cópia das páginas relevantes.

Incluindo-se a página do contrato de trabalho e a folha de rosto/verso. Esta última condição é aplicável a rescisões de contrato a partir de 11/11/2017.

Certificar-se de ter todos esses documentos em ordem é fundamental para garantir um processo de saque do FGTS tranquilo e eficiente em 2024. Mantenha seus documentos organizados e atualizados para evitar atrasos ou problemas ao acessar seu benefício.