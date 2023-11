conheça os erros que você não pode cometer na prova de Matemática

No último domingo (05),milhões de candidatos participaram do primeiro dia do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, em todo o Brasil. Agora, os estudantes estão aguardando a aplicação das provas do segundo dia, no próximo domingo (12).

As provas do segundo do ENEM serão formadas pelas questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Muitos candidatos têm receio das questões de Matemática e suas Tecnologias no ENEM, uma vez que, além de ser complexa, a prova de Matemática do ENEM possui um impacto muito grande na nota final do exame.

Mas, fique tranquilo. Existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir um bom desempenho na prova de Matemática do ENEM. Para que você consiga alcançar uma boa pontuação, separamos um resumo com os erros que você não pode cometer de jeito nenhum na prova de Matemática e suas Tecnologias. Vamos conferir!

Chutar “errado”

É comum “chutar” a resposta para uma questão quando não sabemos como resolvê-la. Porém, é importante que você seja capaz de chutar “certo”, ou seja, fazer um chute com uma grande possibilidade de realmente acertar a resposta.

Um erro cometido pelos candidatos é simplesmente chutar qualquer alternativa sem ao menos refletir sobre elas. Para aumentar as suas chances de acertar um chute na prova de Matemática, é fundamental que você analise todas as informações fornecidas pelo enunciado e faça todos os cálculos que conseguir, mesmo sem chegar em uma resposta final. Pode ser que, por meio das suas tentativas, você seja capaz de eliminar duas alternativas que estão claramente erradas. Com isso, as suas chances de chutar e acertar a resposta aumentam.

Não responder as questões de forma estratégica

As questões de Matemática do ENEM são muito diferentes das perguntas de matérias de exatas de vestibulares e outras provas. No ENEM, as questões são baseadas em textos longos e que devem ser interpretados



Você também pode gostar:

Dessa forma, é fundamental que você leia questões do ENEM de forma eficiente, ou seja, prestando muita atenção e fazendo anotações ao longo da sua leitura. Durante a leitura e interpretação, anote palavras-chave e conceitos que irão te ajudar a chegar em uma resposta quando você estiver pensando sobre ela.

Não fazer desenhos ou rascunhos

A resolução de algumas questões de Matemática do ENEM envolvem diferentes passos e, dessa forma, é muito importante que você consiga visualizar cada um deles para não se perder no meio dos seus cálculos.

Para isso, uma boa estratégia é fazer desenhos e rascunhos na sua prova. Tenha em mente que a visualização dos cálculos e das etapas que estão sendo percorridas pode ser uma ferramenta poderosa para a resolução das questões.

Esquecer de gerenciar o tempo

Muitos candidatos não lembram de gerenciar o tempo disponível durante a realização do segundo dia de provas do ENEM, o que pode ser um grande problema. Lembre-se de que você deverá dividir o seu tempo para responder não somente as 45 questões de Matemática e suas Tecnologias, mas também as 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para conseguir administrar o tempo disponível, é fundamental que você não gaste muito tempo para resolver cada uma das questões de Matemática, uma vez que isso pode te deixar sem tempo para resolver todas as 45 perguntas. Caso você não consiga resolver uma questão, continue resolvendo as outras perguntas e volte para aquela questão somente se ainda tiver tempo disponível no final da prova.

Qual é a estrutura da prova de Matemática e suas Tecnologias do ENEM 2023?

A prova de Matemática e suas Tecnologias é uma das quatro que fazem parte do ENEM 2023. Presente no segundo dia de aplicação dos exames, o caderno de Matemática irá conter 45 questões sobre tópicos diferentes da matéria.

Veja quais são os assuntos mais cobrados pela prova de Matemática do ENEM: