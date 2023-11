A indústria automobilística brasileira continua a surpreender com seus números de vendas até julho de 2023. De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os consumidores brasileiros demonstraram suas preferências claras quando se trata de modelos de carros.

CARROS MAIS VENDIDOS do Brasil em 2023: conheça os modelos líderes de mercado

A liderança incontestável no ranking de vendas até julho de 2023 é da Fiat Strada, com impressionantes 60.933 unidades emplacadas. Seguindo de perto está o Chevrolet Onix, na segunda posição, com 54.370 unidades emplacadas, e o Volkswagen Polo em terceiro, com 54.193 emplacamentos. Esses números demonstram a forte presença dos modelos da Fiat, Chevrolet e Volkswagen entre os consumidores brasileiros.

Líderes gerais: Fiat Strada, Chevrolet Onix e Volkswagen Polo

Os 10 carros mais vendidos no Brasil:

Fiat Strada – 60.933 unidades emplacadas

Chevrolet Onix – 54.370 unidades emplacadas

Volkswagen Polo – 54.193 unidades emplacadas

Hyundai HB20 – 46.128 unidades emplacadas

Chevrolet Onix Plus – 42.138 unidades emplacadas

Volkswagen T-Cross – 40.587 unidades emplacadas

Fiat Argo – 39.079 unidades emplacadas

Fiat Mobi – 39.024 unidades emplacadas

Hyundai Creta – 35.262 unidades emplacadas

Chevrolet Tracker – 34.401 unidades emplacadas

Segmentos em destaque: Hatchs, Sedãs e SUVs

Além do ranking geral, é interessante observar os números por segmento. Uma vez que os hatchs, sedãs e SUVs têm modelos específicos que se destacam entre os mais vendidos no mercado brasileiro.

Hatchs mais vendidos



O segmento dos hatchs continua a ser liderado pelo Chevrolet Onix, seguido pelo Volkswagen Polo e o Hyundai HB20. Veja a relação dos 10 modelos mais comercializados:

Chevrolet Onix – 54.370 unidades emplacadas

Volkswagen Polo – 54.193 unidades emplacadas

Hyundai HB20 – 46.128 unidades emplacadas

Fiat Argo – 39.079 unidades emplacadas

Peugeot 208 – 14.650 unidades emplacadas

Citroën C3 – 14.368 unidades emplacadas

Toyota Yaris HB – 13.489 unidades emplacadas

Honda City Hatch – 7.313 unidades emplacadas

Renault Sandero – 4.907 unidades emplacadas

Mini Cooper – 424 unidades emplacadas

Sedãs mais vendidos

Em suma, os sedãs mais vendidos têm no Chevrolet Onix Plus o líder indiscutível, seguido por modelos como Fiat Cronos e Toyota Corolla. Confira os 10 mais vendidos desta categoria:

Chevrolet Onix Plus – 42.138 unidades emplacadas

Fiat Cronos – 24.231 unidades emplacadas

Toyota Corolla – 23.664 unidades emplacadas

Hyundai HB20S – 14.310 unidades emplacadas

Volkswagen Virtus – 12.418 unidades emplacadas

Toyota Yaris Sedan – 8.652 unidades emplacadas

Honda City – 7.656 unidades emplacadas

Nissan Versa – 4.657 unidades emplacadas

Renault Logan – 3.289 unidades emplacadas

BMW 320I – 2.643 unidades emplacadas

SUVs mais vendidos

Resumindo, os SUVs continuam a ganhar popularidade. Assim, liderados pelo Volkswagen T-Cross e com modelos como Hyundai Creta e Jeep Compass também entre os preferidos. Veja os mais vendidos neste segmento:

Volkswagen T-Cross – 40.587 unidades emplacadas

Hyundai Creta – 35.262 unidades emplacadas

Jeep Compass – 35.056 unidades emplacadas

Chevrolet Tracker – 34.401 unidades emplacadas

Jeep Renegade – 27.875 unidades emplacadas

Volkswagen Nivus – 27.375 unidades emplacadas

Nissan Kicks – 26.814 unidades emplacadas

Honda HR-V – 25.525 unidades emplacadas

Fiat Pulse – 25.438 unidades emplacadas

Toyota Corolla Cross – 25.113 unidades emplacadas

Grandes montadoras presentes no país

O mercado automotivo brasileiro mantém seu dinamismo, refletindo as preferências dos consumidores por diferentes categorias e modelos de carros. A liderança da Fiat Strada, Chevrolet Onix e Volkswagen Polo no ranking geral demonstra a forte presença das montadoras no país.

Além disso, a popularidade crescente dos SUVs evidencia a tendência atual dos consumidores por esse tipo de veículo. Portanto, os dados de vendas ilustram não apenas as preferências dos consumidores. Uma vez que também oferecem insights valiosos para as montadoras ajustarem suas estratégias e modelos conforme a demanda do mercado.

Em resumo, o segmento automotivo é suscetível a uma série de fatores que desempenham papéis significativos no processo de compra e venda de veículos. Esses elementos variados moldam as preferências dos consumidores, influenciam as estratégias das montadoras e impactam diretamente o fluxo de vendas no setor automobilístico.

Sendo assim, alterações na economia, como recessões ou crescimento econômico, afetam a confiança do consumidor e sua disposição para comprar um veículo novo. Além disso, flutuações nas taxas de juros impactam diretamente o custo de financiamento, influenciando as decisões de compra dos consumidores.