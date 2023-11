Conheça os principais concursos da polícia penal e militar para 2024

Há vagas para diversos concursos da polícia penal e militar para o próximo ano

Se deseja seguir carreira policial e conquistar uma das vagas por meio dos concursos da polícia penal e militar é preciso ficar de olho nas futuras oportunidades.

As chances são para vários estados do Brasil. Confira a seguir.

Conquiste seu Lugar nas Forças: Novos Concursos Militares e Penais em Destaque

As oportunidades na área militar e penal estão mais vibrantes do que nunca em 2024. Se você almeja uma carreira nessas instituições, confira os concursos que estão prestes a mudar o jogo:

Brigada RS e concursos da polícia penal e militar

A comissão responsável pelo novo concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul já está em ação! Embora os detalhes das vagas ainda sejam um mistério, se o edital não surgir em 2023, 2024 promete ser um ano de grandes oportunidades. Em 2021, o último certame ofereceu 4 mil vagas para a carreira de praças de Polícia Ostensiva – Soldado nível III, com um salário inicial de R$ 4.689,23.

Tocantins e concurso policial

Em Tocantins, a comissão para o novo concurso da Polícia Militar foi formada no início de 2023, indicando uma forte possibilidade de um destaque nos concursos de 2024. Serão oferecidas 600 vagas para Soldado (nível médio) e 50 para Oficiais (nível superior), com salários iniciais de R$ 5.245,83 para Soldados e R$ 11.968,28 para 2º Tenente.

São Paulo e oportunidades

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a realização do novo concurso para a Polícia Militar. São 200 vagas destinadas a novos alunos-oficiais, que iniciarão o curso de formação em janeiro de 2025. Esteja preparado para essa chance única de ingressar na corporação paulista. Veja mais sobre os concursos da polícia penal e militar

Idade Máxima na Polícia Militar

O requisito de idade na Polícia Militar varia de acordo com a corporação. Para a Polícia Militar de São Paulo, a idade mínima pode ser de 17 anos, enquanto a Polícia Militar da Paraíba pode ter uma idade máxima de 32 anos.

Em Tocantins, a idade máxima é de 32 anos, e na Brigada RS, o candidato deve ter no máximo 25 anos. Certifique-se de verificar os requisitos específicos de cada edital para garantir que esteja dentro dos limites estabelecidos.

Concursos Penais: Novas Perspectivas em 2024

Para os interessados na carreira penal, Tocantins também reserva novidades. O governador Wanderlei Barbosa confirmou a iminência de um novo concurso para a Polícia Penal em 2024. A expectativa é grande, pois além das vagas imediatas, haverá oportunidades em cadastro reserva.

Com 650 vagas autorizadas, sendo 600 para Soldados e 50 para Oficiais, esteja preparado para participar dessa jornada que se desenha no horizonte.

O caminho está aberto. Prepare-se para alcançar o seu lugar nas forças militares e penais em 2024!

Mais concursos da polícia penal e militar

Prepare-se para um novo capítulo na Polícia Penal do Ceará! Segundo o secretário da Administração Penitenciária, estão previstas 800 vagas no próximo edital. O salário inicial atrativo de R$ 6.500,00 torna essa oportunidade ainda mais empolgante. É importante ressaltar que o requisito de idade máxima foi ajustado para 34 anos, oferecendo uma janela mais ampla para os interessados. Confira mais concursos da polícia penal e militar

Concurso Polícia Penal do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro está em movimento para suprir o déficit de servidores na Polícia Penal. Os estudos para um novo concurso já foram iniciados, sinalizando a intenção do estado em realizar o certame. Para ingressar nessa carreira, é necessário possuir nível superior de formação e CNH do tipo B. O salário inicial de R$ 5.194,04 é um atrativo para quem busca estabilidade e reconhecimento profissional.

Seja no calor do Ceará ou nas paisagens cariocas, as oportunidades na Polícia Penal estão cada vez mais palpáveis. Esteja preparado para dar o próximo passo em direção ao seu futuro profissional.